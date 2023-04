Concurso Bertioga SP: edital publicado com 121 vagas + CR; Inscreva-se!

O concurso Bertioga SP ( São Paulo) anuncia que o edital foi publicado. Ao todo são 121 vagas imediatas mais formação de cadastro reserva. As oportunidades são para diversos níveis de escolaridade.

Os interessados deverão se inscrever até o dia 11 de maio, no site da banca organizadora, IBAM. As taxas variam de acordo com o cargo, sendo de:

Fundamental: R$ 56,00

R$ 56,00 Médio: R$ 74,00

R$ 74,00 Superior: R$ 92,00

Vagas concurso Bertioga SP

As vagas são divididas da seguinte forma:

Nível fundamental

CARGOS VAGAS SALÁRIO AGENTE ADMINISTRATIVO 40 R$ 2.688,98 MOTORISTA CR R$ 1.944,98 OFICIAL DE SAUDE 13 R$ 2.357,96 OPERADOR DE MÁQUINAS 02 R$ 2.357,96

Ensino médio

CARGOS VAGAS SALÁRIO AGENTE DE DEFESA CIVIL CR R$ 2.688,98 AGENTE DE FISCALIZAÇÀO

DE TRÂNSITO E

MONITORAMENTO 12 R$ 2.688,98 AGENTE DE SERVIÇOS

URBANOS 05 R$ 2.688,98 AUXILIAR DE CONSULTORIO

DENTARIO 03 R$ 2.357,96 TÉCNICO (DIVERSAS ÁREAS) 13 R$ 3.272,44

Curso superior

CARGOS VAGAS SALÁRIO AGENTE DE TURISMO 02 R$ 5.088,34 ANALISTA AMBIENTAL 03 R$ 5.088,34 ANALISTA DE

GEOPROCESSAMENTO 02 R$ 5.088,34 ANALISTA DE GESTÃO

PUBLICA 01 R$ 5.088,34 ANALISTA DE NEGÓCIOS 01 R$ 5.088,34 ANALISTA DE PROJETOS 01 R$ 5.088,34 ANALISTA DE RECURSOS

HUMANOS 01 R$ 5.088,34 ANALISTA DE TI –

SEGURANCA DA

INFORMACAO CR R$ 5.088,34 ANALISTA DE TI – SISTEMAS

E BANCOS DADOS CR R$ 5.088,34 ANALISTA DE TI – SUPORTE CR R$ 5.088,34 ASSITENTE JURIDICO 10 R$ 5.088,34 ARQUIVISTA 01 R$ 5.088,34 BIOMÉDICO CR R$ 5.088,34 EDUCADOR FISICO CR R$ 5.088,34 ENDODONTISTA CR R$ 5.088,34 ENGENHEIRO DE

SEGURANCA DO TRABALHO CR R$ 5.088,34 ENGENHEIRO DE TRÂNSITO 01 R$ 5.088,34 FARMACEUTICO 02 R$ 5.088,34 FISIOTERAPEUTA CR R$ 5.088,34 FONOAUDIOLOGO 02 R$ 5.088,34 HISTORIADOR CR R$ 5.088,34 JORNALISTA CR R$ 5.088,34 MÉDICO 04 R$ 6.360,61 NUTRICIONISTA 02 R$ 5.088,34

Como serão as provas?

As provas objetivas estão previstas para 18 de junho. Vale lembrar que o certame será dividido do seguinte modo:

Prova objetiva , de caráter classificatório e eliminatório, para todos os cargos; e

, de caráter classificatório e eliminatório, para todos os cargos; e Prova prática, de caráter eliminatório e classificatório, para os candidatos habilitados aos cargos de Motorista e Operador de Máquinas

Vale lembrar que a fase objetiva deste concurso Bertioga SP vai contar com duração de 3 horas, as provas objetivas se constituirão de questões de múltipla escolha, com 4 alternativas cada.



Para ser aprovado o candidato devem pontuar no mínimo 50% das questões. A fase objetiva terá questões divididas entre conhecimentos gerais e específicos.

Segundo o edital, haverá prova prática de caráter eliminatório e classificatório para os candidatos habilitados na prova escrita objetiva de Motorista e Operador de Máquinas. Diante disso, a principal função da etapa é testar a Capacidade Técnica e Agilidade através do desenvolvimento de tarefas propostas, compatíveis com as atribuições do emprego.

Concursos previstos em São Paulo

O concurso Prefeitura SP ( São Paulo) para o cargo de Fiscal de Posturas Municipais avançou mais uma etapa rumo ao edital e escolheu a banca organizadora.

A empresa da vez será a Vunesp. O despacho de autorização foi anunciado nesta terça-feira, 11 de abril, por meio do Diário Oficial.

A empresa vai receber as inscrições, assim como viabilizar as etapas da seleção. Confira mais novidades do novo edital.

Esclarecimentos do concurso Prefeitura SP

É bom deixar claro que o cargo de Fiscal era denominado anteriormente como Agente Vistor. Desde agosto do ano passado que o edital foi autorizado.

Espera-se um total de 174 vagas. O documento de escolha da banca também informou que a taxa de inscrição será de R$ 85.

O cargo exige nível superior de formação. A mudança de nomenclatura do cargo passou a valer após a sanção da lei nº 17.913/2023.

Atribuições do cargo

Os aprovados do concurso Prefeitura SP precisam desempenhar a fiscalização e analisar as seguintes normas:

I – o Código de Edificações;

II – o Zoneamento;

III – o Abastecimento;

IV – as Posturas Municipais.

Os salários também sofreram retificação. Diante disso, o aprovado no próximo edital ingressará na carreira com o salário inicial de R$ 8.000,00. O valor corresponde ao nível 1 do Quadro de Fiscalização de Posturas Municipais (QFPM). A remuneração poderá chegar ao valor de R$ 16.170,13, ao final de carreira.

O último concurso Prefeitura SP nesta área aconteceu há mais de 20 anos. Ao todo foram ofertadas 700 vagas e a avaliação aconteceu por meio de provas objetivas.