Concurso BH: inscreva-se e ganhe até R$ 9 mil; não perca o prazo!

O concurso BH ( Belo Horizonte), Minas Gerais, anuncia que as inscrições estão abertas. As oportunidades são para nível superior no cargo de Fiscal de controle Urbanístico e Ambiental.

Os interessados poderão se inscrever até o dia 24 de abril, pelo portal IBGP.O valor de inscrição é R$ 120. Veja mais esclarecimentos a seguir.

Vagas concurso BH

Ao todo são 38 oportunidades mais CR. A remuneração inicial de R$ 9.622,14 para o cargo de Fiscal de controle Urbanístico e Ambiental, além de benefícios previstos em lei municipal. Veja abaixo a oportunidade e seu respectivo salário:

CARGO REMUNERAÇÃO Fiscal de Controle Urbanístico e Ambiental R$ 7.510,06 + até R$ 2.112,08 de gratificação e verbas indenizatórias (podendo chegar até R$ 9.622,14)

De acordo com o edital, a nomeação dos aprovados no certame será realizada mediante o Regime Jurídico Estatutário. Isso significa que os novos servidores terão estabilidade de carreira.

Requisitos do concurso BH

Ser aprovado no Concurso Público;

Ter a nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do § 1º do art. 12 da Constituição Federal;

Estar em gozo dos direitos políticos;

Estar quite com as obrigações militares, em caso de candidato do sexo masculino;

Estar quite com as obrigações eleitorais;

Possuir a habilitação exigida para o exercício do cargo, conforme ANEXO I deste Edital;

Ter idade mínima de 18 anos completos na data da posse;

For julgado apto em inspeção médica feita pelo órgão municipal competente, física e mentalmente, para o exercício do cargo, nos termos do art. 23 da Lei Municipal nº 7.169, de 30 de agosto de 1996.

Atribuições

As funções dos aprovados são:

Desempenhar funções de interação pública, conforme especificado nas políticas da Administração Municipal, estimulando e favorecendo o exercício pleno da cidadania;

ter iniciativa e contribuir para o bom funcionamento da unidade em que estiver desempenhando as suas funções;

zelar pela guarda e conservação dos materiais e equipamentos de trabalho;

desenvolver, sistematizar, aperfeiçoar e corrigir métodos e técnicas de trabalho em programas, projetos e serviços da Administração Municipal, individualmente ou em equipes multidisciplinares;

Exercer o poder de polícia administrativa do Município, preventivo, educativo, fiscalizador e repressivo, nas áreas de atividades em vias urbanas, controle ambiental, limpeza urbana, obras e posturas, conforme as atribuições descritas nesta Lei e em seu regulamento;

fiscalizar e fazer cumprir as normas da legislação pertinente às áreas supracitadas, mediante vistorias espontâneas, sistemáticas e dirigidas;

fiscalizar as atividades de estabelecimentos de qualquer natureza pertinentes às áreas supracitadas.

Como serão as provas do concurso BH?

Além da fase objetiva que vai acontecer no dia 04 de junho a outra etapa será fase discursiva. Com duração de 03 horas, a prova vai acontecer da seguinte forma:

Conteúdo programático

DISCIPLINAS Nº DE QUESTÕES Língua Portuguesa 10 Raciocínio Lógico Quantitativo e Matemática 10 Conhecimentos Gerais e Atualidades 10 Legislação Aplicada ao Cargo 30

Demais concursos em Minas Gerais

O concurso SEE MG ( Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais) está iminente e já conta com algumas modificações até a liberação do edital.

A escolha da banca organizadora está marcada para o dia 13 de abril. A empresa vai receber as inscrições, assim como viabilizar as etapas do certame.

Diante disso, um novo projeto básico foi anunciado. O antigo projeto foi divulgado ainda em 2022. As mudanças servem principalmente para informar detalhes às bancas que vão concorrer a oportunidade de gestar o certame.

O novo projeto básico, também conhecido como termo de referência, prevê a oferta de 19.871 vagas. O documento informa quais serão as áreas de cada cargo, requisitos, salários e carga horária.

Vagas concurso SEE MG

De acordo com o projeto básico atual, que funciona como um espelho do edital, as oportunidades, vagas e salários foram as seguintes:

Cargo Áreas/Escolaridade Nº de vagas Carga horária Vencimento básico Professor de Educação Básica (PEB) Língua Portuguesa

Língua Inglesa

Arte

Educação Física

Matemática

Química

Física

Biologia

Ciências

História

Geografia

Filosofia

Sociologia

Ensino Religioso

Pedagogia 13.121 24 horas semanais R$ 2.350,49 Especialista em Educação Básica (EEB) Pedagogia 1.656 24 horas semanais R$ 2.350,49 Analista Educacional – Inspetor Escolar (ANE-IE) Pedagogia ou Licenciatura acrescida de inspeção escolar 438 40 horas semanais R$ 5.876,21 Analista Educacional (ANE) – Administrativo Direito

Contabilidade

Tecnologia da Informação

Outras formações 207 40 horas semanais R$ 3.917,48 Analista Educacional (ANE) – Pedagógico Pedagogia ou Licenciatura 50 40 horas semanais R$3.917,48 Analista Educacional (ANE) – Nutricionista Nutrição 75 40 horas semanais R$3.917,48 Analista Educacional (ANE) – Bibliotecário Biblioteconomia / Ciência da Informação 75 40 horas semanais R$3.917,48 Analista de Educação Básica (AEB) Psicologia

Terapia Ocupacional

Fisioterapia

Fonoaudiologia Assistência Social 545 30 horas semanais R$ 2.938,11 Técnico da Educação (TDE) Ensino médio/técnico 311 40 horas semanais R$ 2.165,25 Assistente Técnico de Educação Básica (ATB) Ensino médio/técnico 3.393 30 horas semanais R$ 1.623,94

É importante deixar claro também que a versão atualizada do documento traz a distribuição das oportunidades de Analista Educacional (ANE) por áreas.

O quantitativo de vagas já foi modificado antes. Em janeiro, a SEED de Minas Gerais anunciou que seriam mais de 20 mil vagas. Porém, o projeto básico prevê 19.871 vagas.

Entretanto, a nova confirmação é de 19.817 oportunidades.