Concurso Bombeiros MA: governador confirma liberação de novo edital; veja!

O concurso Bombeiros MA ( Maranhão) pode ter edital liberado em breve. O governador do Maranhão, Carlos Brandão, anunciou durante a posse e recondução dos gestores da Secretaria da Segurança Pública (SSP), na terça-feira, 04 de abril, a realização de novo certame.

Apesar da grande expectativa, informações sobre vagas ou demais prazos ainda não foram mencionadas. Entretanto, demais ações em prol da segurança do estado também foram citadas pelo governador:

“Entregamos 1.250 novos coletes, trajes antibombas, kits de proteção individual, unidades itinerantes para o Corpo de Bombeiros e anunciamos reforma nas delegacias. Recebemos ainda do Ministério da Justiça 40 novas viaturas. Também vamos contratar novos delegados, escrivães, policiais e realizaremos concurso público do Corpo de Bombeiros”.

Concurso Bombeiros MA e segurança

Carlos Brandão também falou sobre demais concursos na mesma área:

“Quando o foco é melhorar a segurança, temos que ampliar os investimentos então eu solicitei ao secretário Maurício Martins a demanda do Estado por delegados, escrivães, investigadores, policiais militares, e da mesma forma temos o projeto para os bombeiros, profissionais que também terão uma sede própria, que estudamos construir na região da rodoviária”.

O governador do Maranhão tem reconhecido publicamente a necessidade de contratação de novos profissionais desde o final do ano passado. Porém, em 2018, quando o estado estava sob gestão de Flávio Dino, foi citado sobre a realização do edital, contudo, o certame não saiu do papel.

Quando aconteceu o último concurso Bombeiros MA?

Em 2016 foi lançado um edital para formação de oficiais. Ao todo foram 20 vagas. Os requisitos para candidatar ao cargo foram:

idade máxima de 28 anos (somente para os candidatos civis, das forças armadas, das policias militares e bombeiros militares de outros estados), ter altura mínima de 1,65m para o sexo masculino e 1,60m para o sexo feminino.

Os interessados também deveriam comprovar CNH “B” e realizar as demais etapas do certame. Ao todo foram sete fases, sendo a primeira referente ao exame intelectual e a última fase foi o próprio curso de formação.

As demais etapas existentes foram:

avaliação documental e requisitos para inscrição, exame médico-odontológico, exame físico, exame psicotécnico e avaliação social, todas de caráter eliminatório.

Já o concurso de soldado aconteceu em 2012. Vale lembrar que além das provas objetivas, os candidatos foram submetidos às etapas:

Teste de aptidão física; Teste psicotécnico; Exames médico e odontológico; Investigação social documental; Curso de formação (para os classificados no concurso)



Ao todo fora 150 vagas, sendo 135 para homens e o restante para mulheres. A FGV foi a empresa responsável e os salários iniciais, na época, foram de R$ 2.240.

Outros concursos para Bombeiros

O edital do concurso Bombeiros PI ( Piauí) foi liberado e oferta o total de 400 vagas. As oportunidades são para ingresso no Curso de Formação de Soldados, com salário inicial de R$ 3,8 mil.

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 14 de abril e 4 de maio, por meio da banca NUCEPE. Para participar é preciso pagar o valor de R$ 120.

Vagas concurso Bombeiros PI

Ao todo são 400 vagas que serão distribuídas do seguinte modo:

Vagas imediatas 180 vagas para o sexo masculino 20 vagas para o sexo feminino

Cadastro reserva 180 vagas para o sexo masculino 20 vagas para o sexo feminino



Quem pode participar do concurso Bombeiros PI?

Para participar do certame é preciso seguir os requisitos estabelecidos no edital. Sendo eles:

Ser brasileiro nato ou naturalizado;

Ter altura mínima de 1,60m, para homem , e 1,55m, para mulher ;

, e ; Apresentar ilibada conduta pública e privada;

Estar quite com as obrigações eleitorais;

Estar em dia com o serviço militar, se do sexo masculino;

Não ter sofrido condenação criminal com pena privativa de liberdade ou qualquer condenação incompatível com a função bombeiro militar;

Ter concluído o Ensino Superior em qualquer área ;

; Ter concluído com aproveitamento o Curso de Formação de Soldados (CFSd BM);

Se Reservista das Forças Armadas, deverá o candidato ter sido licenciado, no mínimo, no comportamento BOM; e

Ser portador de Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir, na Categoria “AB”.

Como serão as provas?

As provas do concurso Bombeiros PI serão aplicadas em um total de cinco fases distribuídas entre: provas escritas; avaliação psicológica; exames de saúde; testes de aptidão física; investigação social.

A fase objetiva está marcada para dia 21 de maio.