Concurso CGDF: confira o local de provas para o cargo de Finanças e Controle

O concurso CGDF (Controladoria Geral do Distrito Federal) anuncia que os locais de prova para o cargo de Auditor na especialidade de finanças e controle foi divulgado.

As avaliações para auditor estão previstas para acontecerem nos dias 16 e 23 de abril. Segundo o documento divulgado pela banca Cebraspe, as provas objetivas e discursivas serão realizadas em dois turnos.

Os locais foram liberados nesta segunda-feira, 10 de abril, por meio do portal da banca. O candidato precisa inserir todas as informações pedidas. Para consultar, clique aqui.

Mais detalhes sobre o concurso CGDF

Serão aplicadas três provas divididas entre P1, P2 e P3:

Prova do dia 16 de abril – Especialidade: Finanças e Controle:

P1 e P2 serão pela manhã, às 8h, com cinco horas de duração; e

P3 e prova discursiva serão à tarde, às 15h, com três horas de duração.

Local de provas será disponibilizado a partir do dia 10 de abril.

Prova do dia 23 de abril – Especialidade: Planejamento e Orçamento:

P1 e P2 serão pela manhã, às 8h, com cinco horas de duração; e

P3 e prova discursiva serão à tarde, às 15h, com três horas de duração.

Local de provas será disponibilizado a partir do dia 13 de abril.

Para acessar todas as regras na íntegra, clique aqui.

Vagas concurso CGDF

Ao todo são 234 vagas para Auditor de Controle Interno com especialidades são Finanças e Controle e Planejamento e Orçamento. A divisão acontece da seguinte forma:

Auditor de Controle Interno – especialidade Finanças e Controle : 37 vagas AC; 14 vagas PcD; 15 vagas Negros; 07 vagas Hipossuficientes; 123 vagas CR.

:

Auditor de Controle Interno – especialidade Planejamento e Orçamento: 08 vagas AC; 02 vagas PcD; 03 vagas Negros; 01 vagas Hipossuficientes; 24 vagas CR.



A remuneração, de acordo com o edital do concurso CGDF , é de R$ 13.700.



Funções de Auditor de Controle Interno do concurso CGDF



Para auditor de controle interno na área de finanças e controle, as funções são:

Planejar, coordenar, supervisionar e executar atividades relacionadas à gestão orçamentária, financeira, patrimonial e contábil;

Realizar estudos e pesquisas que visem à formulação de políticas e diretrizes financeiras;

Conferir, analisar e consolidar balanços;

Controlar movimentação financeira dos fundos existentes; supervisionar e acompanhar atos e fatos da gestão patrimonial;

Assessorar atividades específicas da sua área de atuação.

Já para Planejamento e orçamento, as funções são:

Planejar, coordenar, supervisionar e executar atividades relacionadas à elaboração de propostas, programação e reprogramação orçamentárias;

Realizar estudos e pesquisas que visem à formulação de políticas e diretrizes orçamentárias e de planejamento do DF;

Efetuar pesquisa, análise e interpretação da legislação econômico-fiscal, orçamentária, de pessoal e encargos sociais;

Promover a articulação entre planejamento e orçamento governamentais;

Assessorar atividades específicas de Planejamento e Orçamento.

Como serão as provas do concurso CGDF?

As provas do concurso CGDF estão marcadas para 16 de abril de 2023 para finanças e controle e 23 de abril de 2023 para planejamento e orçamento.

Vale lembrar que a fase objetiva dividida entre (P1 e P2) terá a duração de 5 horas e será no turno da manhã. Já as provas objetiva (P3) e a prova discursivas (P4) terão a duração total de 3 horas e serão aplicadas no turno da tarde.

Ao todo são 140 questões divididas entre conhecimentos gerais e específicos, além da prova objetiva com conhecimentos especializados neste concurso CGDF .

Sobre a Controladoria Geral do Distrito Federal

A Controladoria-Geral do Distrito Federal, órgão especializado da Administração Direta, com status equivalente à de Secretaria de Estado, teve sua estrutura criada por meio do Decreto nº 36.236, de 1º de janeiro de 2015.

Além disso, também atua diretamente na:

Supervisão e na coordenação dos serviços das ouvidorias públicas do Distrito Federal;

Na defesa do patrimônio público e da transparência;

Na prevenção da corrupção; na verificação dos princípios constitucionais nos atos da Administração Pública;

Bem como na apuração de indícios de irregularidades administrativas.