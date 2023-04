Concurso CGE SC: veja detalhes dos próximos passos até a liberação do edital

Para que o edital do concurso CGE SC (Controladoria Geral do Estado de Santa Catarina) seja divulgado, é preciso que todos os passos sejam finalizados sem intercorrências.

Inicialmente, é necessário a criação de uma carreira específica da CGE SP. A Controladoria foi estabelecida pela Lei n° 1361, de 21 de outubro de 2021 e, desde então, opera com servidores cedidos de outras áreas.

Diante disso, é preciso que seja enviado para Assembleia Legislativa um projeto para criação de carreira. Os estudos já foram iniciados também visando vagas.

Informação sobre o concurso CGE SC

É importante pontuar que este será o primeiro concurso do órgão. Sobre o assunto, a CGE SC afirmou: “Somente após a finalização destes estudos que se darão as próximas fases, com envio de anteprojeto de lei para a criação de carreira própria e início das fases para a realização de concurso. No momento não há previsão de data para a realização de um concurso público”.

Tudo indica que a seleção vá acontecer em 2024. A informação foi repassada na quarta-feira, 29 de março, pelo controlador-geral do órgão, Wagner Rosário.

Vale pontuar que a nomenclatura do cargo ainda não foi definida. Tudo indica que será Auditor de Controle ou algo similar.

“Eu dependo do tempo de aprovação da Assembleia, que não consigo controlar. Terminado esse prazo, o concurso acho possível ser realizado em até 7 meses. Minha expectativa é que aconteça já início do ano que vem e que daqui um ano os novos servidores já estejam até empossados. Essa é a minha expectativa”.

O que faz a CGE SP?

Criada em 2021, a CGE SP é responsável por providências necessárias à defesa do patrimônio público, ao controle interno, à auditoria pública, à correição, à prevenção e ao combate à corrupção, às atividades de ouvidoria, à promoção da ética no serviço público e ao incremento da transparência da gestão no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Estado.

O órgão também conta com as seguintes atribuições:

I – Prestar assessoramento ao Governador do Estado em assuntos pertinentes ao seu objeto institucional;

II – Celebrar os acordos de leniência de que trata a Lei federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Estado;

III – Exercer a função de órgão central do Sistema Estadual de Controladoria e do Sistema Estadual de Defesa do Usuário do Serviço Público.

