Concurso da Guarda Municipal de São José dos Campos: Novo Prazo para Lançamento do Edital – Confira!

O concurso Guarda de São José dos Campos, em São Paulo, tem nova data para divulgação do edital. Antes, o documento estava previsto para março.

Com a mudança, o edital deve ser publicado em maio, mais precisamente no dia 10. Apesar do prazo ter sido anunciado, ainda não foram informados maiores detalhes sobre as vagas ou qual a empresa que vai organizar a seleção.

A banca do concurso Guarda de São José dos Campos será responsável por receber as inscrições ou viabilizar as etapas do certame. Para concorrer, será preciso ter nível médio completo e idade entre 18 e 30 anos, entre outros requisitos.

Entretanto, de acordo com o edital anterior do concurso Guarda de São José dos Campos, os requisitos exigidos são: altura mínima de 1,65m para homens e 1,60m para mulheres, além da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria “B”.

Avaliação do concurso Guarda de São José dos Campos

Levando em conta os concursos anteriores, os candidatos deverão ser avaliados por meio de prova objetiva Teste de Aptidão Física (TAF) e avaliação psicológica. Os aprovados serão convocados para um curso de formação, com duração de seis meses.

Os aprovados do concurso Guarda de São José dos Campos deverão receber o valor compatível a R$3.510,04. De acordo com esclarecimentos da prefeitura do município ao todo são 400 agentes, entre homens e mulheres.

Contudo, a ampliação de vagas com mais contratações está inserida no Plano de Gestão 2021-2024.

Como foi o último concurso Guarda de São José dos Campos?

O último edital aconteceu em 2018 e teve a oferta de 50 vagas. Na ocasião, a seleção foi organizada pela Fundação Vunesp e os candidatos foram avaliados por meio de prova objetiva e TAF, além de teste psicológico.

A fase objetiva contou com 50 questões. A prova foi dividida da seguinte forma:

15 de Língua Portuguesa, 15 de Matemática, cinco de atualidades, cinco de Informática e dez de Conhecimentos Específicos.

Outros concursos para guarda abertos

O concurso Guarda de Fortaleza está aberto e é uma excelente oportunidade. Os interessados poderão se inscrever até o dia 08 de maio, por meio do Instituto AOCP.



O valor de inscrição é de R$ 135,00, devendo ser paga até a data de 9 de maio. A isenção desse pagamento já passou e pôde ser solicitada no período de 1º a 6 de abril.

As vagas são para ampla concorrência, candidatos negros e pessoas com deficiência. Por sua vez, os salários são de R$ 3.152,78 + benefícios.

Quem pode se inscrever no concurso Guarda de Fortaleza ? Confira os requisitos para se candidatar ao cargo: conclusão de curso de ensino médio ;

; ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade portuguesa;

idade mínima de 18 anos completos na data da investidura;

completos na data da investidura; não acumular cargos, empregos ou funções públicas, salvo nos casos constitucionalmente permitidos. Quais as etapas do certame? Os candidatos deverão ser avaliados por meio de seis fases. Além da prova objetiva, contarão com as seguintes etapas: Inspeção de Saúde e Exame toxicológico;

Teste de aptidão física (TAF);

Avaliação psicológica;

Investigação social; e

Curso de formação. É importante destacar que as fases da prova objetiva do concurso Guarda de Fortaleza e curso de formação serão de caráter eliminatório e classificatório, enquanto que as demais fases serão de caráter eliminatório. Estima-se que a etapa de Inspeção de Saúde e Exame toxicológico sejam convocados 1.500 aprovados na prova objetiva, sendo 1.125 da ampla, 300 da cota racial e 75 aprovados nas vagas de PCD.