Concurso da Marinha Aberta Hoje: Vagas para Candidatos com Idade até 35 Anos e Salário de até R$ 9.070,60.

A Marinha do Brasil, por meio do Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha (SSPM), divulgou a realização de novos concursos públicos.

O concurso Marinha CFO tem por finalidade o preparo do candidato para o exercício de funções em Organizações Militares da Marinha situadas em qualquer Unidade da Federação, de acordo com as suas qualificações e atendendo à conveniência do serviço, por meio da necessária instrução militar-naval.

Durante o CFO, o candidato fará um Estágio de Aplicação (EA), com duração de até 17 semanas, que tem por finalidade a adaptação às características do serviço naval inerentes à profissão, à complementação de sua formação militar-naval e a avaliação complementar para o desempenho de funções técnicas e administrativas. Será realizado em Organizações Militares (OM) especialmente designadas para tal, sob a supervisão do CIAW.

Ao todo, são quatro editais que, juntos, visam o preenchimento de 42 vagas para o posto de Oficiais do quadro de Corpo de Engenheiros e também para o Corpo de Saúde nas áreas de Cirurgião Dentista, Apoio à Saúde e Médico.

Os candidatos devem comprovar nível superior na área de interesse para concorrer a uma das vagas.

Vagas e remuneração Concurso Marinha do Brasil

A Marinha do Brasil oferece, ao todo, 42 vagas distribuídas em quatro editais para Oficiais do quadro de Engenheiros, Cirurgião Dentista, Apoio à Saúde e Médico. Sendo assim, as vagas são voltadas para a área da saúde e engenharia.

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Oficial Complementar

Concentração em Eletrônica (Engenharias da Computação; Controle e Automação; Telecomunicações; Elétrica e Eletrônica) – 1 vaga;

Concentração em Máquinas (Empenharias Aeronáutica; Ambiental e Sanitária; Civil; Bioprocessos; Cartografia e Agrimensura; Controle e Automação; Fortificação e Construção; Materiais, Mina, Petróleo; Produção; Elétrica; Mecânica; Mecânica de Veículos Militares; Metalúrgica; Naval; Nuclear e Química) – 1 vaga;

Concentração em Sistemas de Armas (Engenharias da Computação; Controle e Automação; Telecomunicações; Elétrica; Eletrônica; Mecânica de Armamentos) – 1 vaga.

Concentração em Cartografia – 1 vaga;

Administração, Ciências Contábeis e Economia – 5 vagas;

Cirurgião-Dentista

Endodontia – 1 vaga;

Odontopediatria – 1 vaga;

Periodontia – 1 vaga;

Prótese Dentária – 1 vaga;

Oficial Apoio à Saúde

Enfermagem – 1 vaga;

Farmácia – 1 vaga;

Fisioterapia – 1 vaga;

Nutrição – 1 vaga;



Médicos

Cancerologia – 1 vaga;

Cardiologia – 2 vagas

Clínica Médica – 3 vagas

Endocrinologia/ Metabologia – 1 vaga;

Geriatria – 1 vaga;

Hematologia – 1 vaga;

Medicina Intensiva – 1 vaga;

Cirurgia Geral – 2 vagas

Cirurgia Plástica – 1 vaga;

Otorrinolaringologia – 1 vaga;

Neurocirurgia – 1 vaga;

Pediatria – 3 vagas

Radiologia – 1 vaga;

Ortopedia e Traumatologia – 1 vaga;

Medicina de Emergência – 1 vaga;

Oftalmologia – 1 vaga;

A remuneração oferecida pela Marinha chega a R$ 9.070,60, sendo R$ 7.315,00 relativos ao soldo militar, R$ 1.389,85 relativos ao adicional militar e R$ 365,75 relativos ao adicional de compensação por disponibilidade militar, conforme a legislação.

Quem pode se inscrever no concurso da Marinha?

Para participar do concurso da Marinha os candidatos devem atender aos seguintes requisitos:

Ser Brasileiro Nato;

Ambos os sexos;

Possuir menos de 35 anos (Atender aos limites de idade, referenciados a 30 de junho do ano correspondente ao início do respectivo curso de formação militar);

(Atender aos limites de idade, referenciados a 30 de junho do ano correspondente ao início do respectivo curso de formação militar); Ter graduação completa na área a que concorre;

Possuir bons antecedentes de conduta;

Estar em dia com as obrigações do Serviço Militar e da Justiça Eleitoral.

Inscrições Marinha do Brasil

Os interessados em concorrer a uma das vagas oferecidas pela Marinha do Brasil devem realizar a inscrição entre os dias 7 de junho de 2023 a 25 de junho de 2023, diretamente no site da Marinha. A saber, o valor da taxa de inscrição é de R$ 140,00.

Os candidatos que se enquadram nas especificações do edital de interesse podem solicitar a isenção da taxa entre os dias 07 e 13 de junho ou 07 e 16 de junho (varia de acordo com cada edital).

Etapas concurso Marinha do brasil

O concurso público para a Marinha do Brasil contará com as seguintes etapas:

Prova Escrita Objetiva de Conhecimentos Profissionais de caráter eliminatório e classificatório;

de caráter eliminatório e classificatório; Redação de caráter eliminatório e classificatório;

de caráter eliminatório e classificatório; Procedimento de Heteroidentificação Complementar à Autodeclaração;

Verificação de dados biográficos;

Inspeção de saúde;

Teste de aptidão física;

Prova de títulos;

Avaliação psicológica;

Verificação de documentos;

Curso de Formação;

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 27 de agosto de 2023.

Como funciona o CFO?

De acordo com o edital, o candidato aprovado e classificado no concurso realizará o Curso de Formação de Oficiais (CFO) no Centro de Instrução Almirante Wandenkolk (CIAW) na cidade do Rio de Janeiro. O curso é constituído por um Período de Adaptação de, aproximadamente, três semanas e uma etapa curricular, compreendendo as atividades previstas nos respectivos currículos.

O CFO terá a duração de, aproximadamente, 31 semanas. Durante o CFO e o EA, o candidato estará sujeito ao Regulamento e ao Regimento Interno do CIAW e à Legislação vigente aplicada a todos militares da ativa das Forças Armadas.

Antes de completar cinco anos da nomeação ao Oficialato, os Oficiais serão avaliados pela Comissão de Promoções de Oficiais (CPO), visando a sua permanência em caráter definitivo na Marinha. Os oficiais que não obtiverem avaliação favorável serão licenciados ex offício do Serviço Ativo da MB.

Clique aqui para ler os editais na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo e o conteúdo programático das provas do concurso Marinha.