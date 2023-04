Concurso de Bombeiros do Rio Grande do Norte: Confira o Calendário das Próximas Etapas

O concurso Bombeiros RN ( Rio Grande do Norte) anunciou o cronograma das próximas fases. Segundo o novo cronograma, os candidatos deverão enviar a documentação referente à avaliação da vida pregressa no período de 2 a 14 de maio.

Por sua vez, a etapa de heteroidentificação deve acontecer entre 21 e 23 de julho. Já o resultado final juntamente com a classificação estão sendo esperadas para 06 de julho.

Sobre o concurso Bombeiros RN

Ao todo são 104 vagas divididas entre 102 para soldados e 2 para oficiais de Saúde. Os requisitos dependem de cada cargo.

Para concorrer ao cargo de 2º Tenente do Quadro de Oficiais de Saúde Bombeiros Militar (QOSBM), os interessados devem ter o nível superior completo em Medicina, além de possuir título de pós-graduação ou residência na especialidade correspondente. As especialidades são psiquiatria e cardiologia.

Para soldado, é preciso ter nível superior em qualquer área. Além disso, os requisitos para o cargo são:

Altura mínima de 1,60 (homens) ou 1,55 (mulheres);

Carteira de habilitação, no mínimo, na categoria B;

Ter completos, até dia 31 de dezembro de 2022, no mínimo, 21 anos; e

Ter completos, até dia 31 de dezembro de 2022, no máximo, 30 anos (praças) ou 36 anos (oficiais).

No que se refere aos salários, os ganhos iniciais dependem do cargo, sendo de R$10.804,77, enquanto os soldados receberão R$3.929,01.

Quando foram as provas do concurso Bombeiros RN ?

As provas do concurso Bombeiros RN foram marcadas para 08 de janeiro de 2023. Além da etapa objetiva, os candidatos vão realizar as fases: Discursivas, além de exames médicos e odontológicos, Teste de Aptidão Física (TAF), exame psicológico e investigação social e da vida pregressa.

Os aprovados das etapas citadas realizarão o Estágio de Adaptação de Oficiais (EAO) ou Curso de Formação de Praças (CFP). A fase objetiva vai contar com 80 questões que serão distribuídas entre as seguintes disciplinas:

Oficiais de saúde

Língua Portuguesa (dez);

Raciocínio Lógico (dez);

Saúde Pública (dez); e

Conhecimentos Específicos (50).

Praças

Língua Portuguesa (20);

Direito Constitucional (20);

Ciências Exatas (20);

Conhecimentos Gerais e Atualidades (dez); e

Biologia (dez).



Vale lembrar que a seleção ficará válida por 90 dias, podendo ser prorrogada, a depender da necessidade do órgão.

Clique aqui para acessar o edital completo.

Inscritos concurso Bombeiros RN

Segundo levantamentos, a demanda de inscritos por cargo se deu da seguinte forma:

Cargos Vagas Inscritos Demanda Soldado 102 3.959 38,81 Oficial de Saúde – Psiquiatria 1 17 17,00 Oficial de Saúde – Cardiologia 1 20 20,00

Fases do certame

O concurso aconteceu mediante as seguintes fases:

Quadro de Oficiais: 1ª fase , de caráter eliminatório e classificatório, consistiu em três etapas, sendo a primeira de aplicação de prova escrita objetiva, a segunda de produção de redação de texto explicativo/expositivo ou argumentativo, em prosa, e a terceira etapa de avaliação de títulos; 2ª fase , unicamente de caráter eliminatório, consistirá de exames médicos e odontológicos; 3ª fase , unicamente de caráter eliminatório, consistirá da execução do Exame de Aptidão Física; 4ª fase , unicamente de caráter eliminatório, consistirá de um exame psicológico; 5ª fase , unicamente de caráter eliminatório, consistirá de uma investigação social e da vida pregressa; 6ª fase , de caráter eliminatório e classificatório, consistirá no Estágio de Adaptação de Oficiais (EAO).



Quadro de Soldado: 1ª fase , de caráter eliminatório e classificatório, consistiu em duas etapas, sendo a primeira de aplicação de prova escrita objetiva e a segunda de produção de redação de texto explicativo/expositivo ou argumentativo, em prosa; 2ª fase , unicamente de caráter eliminatório, consistirá de exames médicos e odontológicos; 3ª fase , unicamente de caráter eliminatório, consistirá da execução do Exame de Aptidão Física; 4ª fase , unicamente de caráter eliminatório, consistirá de um exame psicológico; 5ª fase , unicamente de caráter eliminatório, consistirá de uma investigação social e da vida pregressa; 6ª fase , de caráter eliminatório e classificatório, consistirá em entrevista de heteroidentificação; 7ª fase , de caráter eliminatório e classificatório, consistirá no Curso de Formação de Praças (CFP).