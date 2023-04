Concurso de Nova Canaã do Norte (MT) oferece salários de até R$ 18,7 mil

A Prefeitura de Nova Canaã do Norte, no estado do Mato Grosso, recebe a partir da próxima segunda-feira, 24 de abril, as inscrições para concurso público que visa contratação de profissionais em diversas áreas, em especial na área da saúde.

Os salários oferecidos pela Prefeitura de Nova Canaã do Norte – MT vão de R$ 1.320,00 a R$ 18.710,21 mensais.

A Método soluções Educacionais é a responsável pela organização do concurso público.

Vagas e salários Nova Canaã do Norte – MT

A Prefeitura de Nova Canaã do Norte, no estado do Mato Grosso oferece, por meio de concurso público, 41 vagas para preenchimento imediato, além de formação de cadastro reserva.

As oportunidades são para candidatos com nível fundamental, médio/técnico e superior, distribuída entre os seguintes cargos:

Nível fundamental

Auxiliar de Consultório Dentário – 1 vaga;

Auxiliar Administrativo – 3 vagas;

Auxiliar de Serviços Gerais – 2 vagas;

Borracheiro – CR;

Coveiro – CR;

Eletricista – CR;

Mecânico – CR;

Merendeira – CR;

Motorista (Categoria B) – CR;

Motorista (Categoria D) – 1 vaga;

Operador de Máquinas Pesadas (Categoria C) – CR;

Zeladora – CR.

Os salários oferecidos para os cargos de nível fundamental variam entre R$ 1.320,00 a R$ 1.364,96 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Nível médio/técnico

Agente Administrativo – CR;

Merendeira – 1 vaga;

Motorista – 7 vagas;

Zeladora – 3 vagas;

Técnico Administrativo Educacional – 3 vagas;

Técnico em Enfermagem – 5 vagas;

Técnico em Laboratório – CR.

Para os cargos de nível médio/técnico os salários vão de R$ 1.387,26 a R$ 2.669,51 para uma jornada de trabalho entre 30 a 40 horas semanais.

Nível superior

Assistente Social – 1 vaga;

Contador – 1 vaga;

Enfermeiro – 4 vagas;

Bioquímico – CR;

Fisioterapeuta – CR;

Fonoaudiólogo – 1 vaga;

Médico Clínico Geral;

Nutricionista – 1 vaga;

Odontólogo – 1 vaga;

Psicólogo – 2 vagas;

Professor Pedagogo – 3 vagas;

Professor de Educação Física – 1 vaga.

Já para os cargos de nível superior a remuneração fica entre R$ 2.478,58 a R$ 18.710,21 por mês para uma jornada de trabalho de 20 a 40 horas semanais.



Requisitos básicos para investidura no cargo

Ser brasileiro nato ou naturalizado ou cidadão português que tenha adquirido a igualdade de direitos e obrigações civis e gozo dos direitos políticos (Decreto nº 70.436, de 18/04/72, Constituição Federal – §1° do Art. 12 de 05/10/88 e Emenda Constitucional nº 19, de 04/06/98 – art. 3º);

Ter na data da posse, no mínimo 18 (dezoito) anos completos;

Estar em dia com as obrigações resultantes da legislação eleitoral e, se do sexo masculino, do serviço militar;

Estar em pleno gozo de seus direitos civis e políticos;

Possuir aptidão física e mental, apuradas à época da posse para o exercício do cargo;

Possuir e comprovar o pré-requisito para o cargo e o registro do órgão de fiscalização do exercício profissional, caso existente, desde que as atribuições do cargo pretendido exijam o respectivo registro;

Cumprir as exigências contidas neste Edital e ser aprovado em todas as fases nele previstas;

A habilitação e a escolaridade mínima exigida, como também, as demais exigências para o provimento do cargo, deverão ser comprovadas quando da nomeação até a posse do candidato aprovado, e, a não apresentação de qualquer dos documentos que comprovem as condições exigidas, implicará na exclusão do candidato, de forma irrecorrível.

Inscrições Nova Canaã do Norte – MT

Os interessados em participar do concurso público para a Prefeitura de Nova Canaã do Norte – MT devem realizar a inscrição entre os dias 24 de abril de 2023 a 25 de maio de 2023 diretamente pelo site da Método Soluções Educacionais.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 50,00 a R$ 100,00 dependendo do cargo pretendido pelo candidato.

Os candidatos que estão desempregados ou que estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico podem solicitar a isenção da taxa de inscrição.

Para isso, basta acessar o site da Método entre os dias 24 e 25 de abril de 2023 e preencher o requerimento de isenção.

Etapas concurso Nova Canaã do Norte – MT

O concurso público para a Prefeitura de Nova Canaã do Norte – MT contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Prova de títulos de caráter classificatório apenas para alguns cargos.

de caráter classificatório apenas para alguns cargos. Prova prática apenas para alguns cargos, de caráter eliminatório e classificatório.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 11 de junho de 2023.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.