Concurso DPE RJ: Regulamento do Edital para Defensores Públicos

O concurso DPE RJ (Defensoria Pública do Rio de Janeiro) vai ser liberado em breve. O regulamento do edital para defensor foi publicado e traz informações precisas sobre o certame.

Os esclarecimentos foram divulgados no Diário Oficial. Com a ação, o edital não deve demorar a sair. Vale lembrar que o orçamento do certame foi aprovado desde 2022:

“Aprovado o orçamento de 2023 da Defensoria Pública do Rio de Janeiro pela Alerj com a previsão da realização de concurso público para defensor e a implementação do PCCS dos servidores. Agradeço a todos os deputados e deputadas que fortaleceram a Instituição nos últimos anos”, disse o defensor público geral do estado, Rodrigo Pacheco.

Entre os requisitos necessários para o cargo de defensor do concurso DPE RJ, além de curso de bacharelado de direito, é preciso ter experiência prática profissional de, no mínimo, dois anos – a ser verificada, no máximo, até a data da posse, podendo ser antecipada na inscrição definitiva.

O que diz o regulamento do concurso DPE RJ?

O edital para defensor terá as seguintes etapas:

Prova Preliminar Objetiva, composta por questões de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório; Provas Específicas Dissertativas, de caráter eliminatório e classificatório; Provas de Sustentação Oral, de caráter classificatório.

Já as questões das provas contarão com os seguintes temas:

Direito Civil;

Direito Processual Civil;

Direito Empresarial;

Direito Penal;

Direito Processual Penal;

Direito de Execução Penal;

Criminologia;

Direito Constitucional;

Direito Administrativo;

Direitos Humanos das Pessoas em Situação de Vulnerabilidade;

Direito da Criança e do Adolescente; e

Princípios Institucionais da Defensoria Pública.

Segundo o documento, as bancas examinadoras do concurso DPE RJ serão divididas assim:

Banca I – Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito Empresarial;

Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito Empresarial; Banca II – Direito Penal, Direito Processual Penal, Criminologia, Execução Penal;

Direito Penal, Direito Processual Penal, Criminologia, Execução Penal; Banca III – Direito Constitucional, Administrativo, Direito da Criança e do Adolescente, Direitos Humanos de Pessoas em Situação de Vulnerabilidade, Princípios Institucionais da Defensoria Pública.

Quando aconteceu o último concurso DPE RJ?

O certame aconteceu em 2021 e teve a divulgação de 38 vagas. Os salários dos aprovados foram:

defensor público substituto – R$25.666,87;

defensor público – R$27.017,67; e

defensor público especial – R$28.439,89.

Como prevê o regulamento, os candidatos do concurso DPE RJ foram avaliados mediante três etapas. Além disso, ainda teve a avaliação de títulos. A seleção teve a FGV como empresa organizadora e foi dividida entre estas bancas:



Banca I – Direito Civil, Direito Processual Civil, Tutela Coletiva, Direito Empresarial, Princípios Institucionais da Defensoria Pública;

Banca II – Direito Penal, Direito Processual Penal, Criminologia, Execução Penal;

Banca III – Direito Constitucional, Administrativo, Direito da Criança e do Adolescente, Direitos Humanos de pessoas em situação de vulnerabilidade.

Outros concursos DPE

O concurso DPE MG (Defensoria Pública do estado de Minas Gerais) é um dos mais aguardados até o momento. Contudo, o edital pode ser considerado iminente, já que conta com banca organizadora.

A Fundep será a empresa responsável pela seleção, vai receber as inscrições, assim como viabilizar as etapas da seleção.

Espera-se que o órgão oferte vagas para nível médio e superior nos seguintes cargos: Técnico e Analista. Veja a seguir como serão as provas da DPE MG e prepare-se. Como serão as provas do concurso DPE MG ? As provas do concurso devem acontecer mediante quatro fases, sendo estas: I – prova objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório;

de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório; II – duas provas discursivas especializadas, de caráter eliminatório e classificatório;

especializadas, de caráter eliminatório e classificatório; III – inscrição definitiva de caráter eliminatório, com as seguintes fases: a) sindicância da vida pregressa e investigação social ; b) exame de higidez física e mental ;

de caráter eliminatório, com as seguintes fases: IV – doze provas orais, de caráter eliminatório e classificatório. A fase objetiva do concurso DPE MG terá questões divididas entre conhecimentos básicos e específicos, de acordo com conteúdos que serão divulgados em breve. O número de questões varia a depender do cargo, sendo de: 80 questões para o cargo de Analista

70 questões para o cargo de Técnico Para ser aprovado no concurso DPE MG , é preciso: Analista a) no mínimo 40 questões do total da prova; e b) no mínimo 23 questões do módulo de conhecimentos específicos.

Técnico a) no mínimo 35 questões do total da prova; e b) no mínimo 20 questões do módulo de conhecimentos específicos.