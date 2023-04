Concurso Educação MG: duas bancas disputam seleção que irá ofertar mais de 19 mil vagas

Duas bancas enviaram propostas para assumirem a responsabilidade do próximo concurso da Secretaria de Educação de Minas Gerais (SEE MG).

Os lances foram dados na tarde de ontem, dia 13 de abril, pelo site de Compras do Estado. Contudo, o nome das bancas não foi divulgado, cada uma recebeu apenas um código de identificação. Esse procedimento atesta a idoneidade e transparência do processo licitatório.

O lance de menor valor bateu na casa dos R$ 20,8 milhões.

O governo mineiro estima que esse concurso atraia mais de meio milhão de candidatos, especialmente para o cargo de professor.

O último concurso realizado pela SEE MG para professores aconteceu no ano de 2017. Na ocasião, a banca Fumarc ficou a frente do processo.

Cabe a empresa que ganhar a licitação se responsabilizar por todo o sistema de recebimento de inscrições e pagamentos, assim como disponibilizar documentos e links de acesso e consulta para os candidatos.

A banca também é responsável pela aplicação das provas e pela apuração dos resultados.

SEE MG tem edital previsto ainda para este semestre

O concurso SEE MG tem edital previsto para maio deste ano. O certame deve ofertar 19.871 vagas para professores, pedagogos, técnicos e analistas educacionais efetivos do estado.

As oportunidades incluem candidatos com nível médio e superior.

Veja a seguir como será a oferta de cargos e vagas, conforme consta no projeto básico do concurso:

Nível médio

Técnico da Educação (TDE) – 311 vagas;

Assistente Técnico de Educação Básica (ATB) – 3.393 vagas;

A remuneração prevista para os cargos de nível médio, com jornada de 30 e 40 horas semanais, varia de R$ 1.623,94 a R$ 2.165,25.



Você também pode gostar:

Nível Superior

Especialista em Educação Básica – Pedagogo – 1.656 vagas;

Analista Educacional – Inspetor Escolar (ANE-IE) – 438 bagas;

Analista Educacional (ANE) – Administrativo – 207 vagas;

Analista Educacional (ANE) – Pedagógico – 50 vagas;

Analista Educacional (ANE) – Nutricionista – 75 vagas;

Analista Educacional (ANE) – Administrativo – 207 vagas;

Analista Educacional (ANE) – Bibliotecário – 75 vagas;

Analista de Educação Básica (AEB) – 545 vagas;

Já os cargos de analista com nível superior possuem salários previstos de R$ 2.350,49 a R$ 5.876,21, com jornadas entre 24 e 40 horas semanais.

Professor de Educação Básica PEB – 13.121 vagas, distribuídas entre as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa

Língua Inglesa

Arte

Educação Física

Matemática

Química

Física

Biologia

Ciências

História

Geografia

Filosofia

Sociologia

Ensino Religioso

Pedagogia

Para os professores, a SME prevê remuneração de R$ 2.350,49, com jornada de 24 horas semanais.

Como serão as provas do concurso SEE MG?

As provas da Secretaria de Educação de Minas Gerais já possuem estrutura formada. Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva e prova de redação, comum para todos os cargos.

Haverá ainda prova de títulos, mas somente para os cargos de nível superior.

A prova objetiva será composta de 50 questões de múltipla escolha sobre os seguintes temas:

Língua Portuguesa: 10 questões;

Matemática: 5 questões;

Conhecimentos Específicos: 20 questões;

Legislação Educacional: 10 questões;

Direitos Humanos: 5 questões.

Paraná também tem concurso para professores

Já estão abertas as inscrições para o concurso da Secretaria de Educação do Estado do Paraná (SEED – PR). Ao todo, a secretaria oferece 1.256 vagas para preenchimento imediato nos cargos de professor e pedagogo.

As vagas contemplam candidatos com nível superior para atuação em diferentes disciplinas.

Os salários da SEED – PR chegam até R$ 1.951,66.

Os interessados em participar do concurso público para a SEED – PR devem realizar a inscrição até o dia 9 de maio de 2023, diretamente pelo site do IBFC, organizadora responsável pelo certame.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 100,00.

O concurso público para a SEED – PR contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório.

de caráter eliminatório e classificatório. Prova Discursiva de caráter eliminatório e classificatório.

de caráter eliminatório e classificatório. Prova de títulos de caráter classificatório.

de caráter classificatório. Prova prática de caráter eliminatório e classificatório.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 18 de junho de 2023.

Clique aqui para ler a matéria completa sobre o concurso professores PR.