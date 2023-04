Concurso Educação RS: últimos dias de inscrições; 1.500 vagas para professores efetivos

Essa é a última semana para os interessados realizarem a inscrição para o concurso da Secretaria de Estado da Educação do Rio Grande do Sul (Seduc – RS).

O prazo final de inscrições encerra no dia 17 de abril, próxima segunda-feira.

Para isso, basta acessar o site da banca organizadora do concurso, o Instituto AOCP, e preencher o formulário de inscrição.

Ao todo, o concurso público visa o preenchimento de 1.500 vagas para contrato imediato e efetivo de docentes para atuação em todo estado.

As vagas contemplam candidatos com nível superior em diferentes áreas.

Os salários da Seduc – RS chegam até R$ 2,1 mil.

Vagas e salários Concurso Seduc – RS

Confira a relação de vagas por disciplina a seguir:

Linguagens e Tecnologias

Licenciatura Plena – Letras/Português e Literatura da Língua Portuguesa – 266 vagas;

Licenciatura Plena – Letras/inglês e Literatura da Língua Inglesa ou Habilitação através de Curso Especial de Língua Inglesa com Complementação Pedagógica fornecida por Universidade – 150 vagas.

Matemática e Tecnologias

Licenciatura Plena em Matemática ou LP em Ciências/Matemática – 250 vagas.

Ciências da Natureza e Tecnologias

Licenciatura Plena em Biologia, LP em Ciências Biológicas, ou LP em Ciências/Biologia ou LP em História Natural – 150 vagas;

Licenciatura Plena em Física ou em Ciências/Física – 300 vagas;

Licenciatura Plena em Química ou em Ciências/Química – 150 vagas.

Ciências Humanas/Sociais e tecnologias

Licenciatura Plena em Geografia ou LP em Ciências Sociais – 150 vagas;

Educação Especial – Diploma e/ou Certificado de Conclusão de Licenciatura Plena em Pedagogia Educação Especial; Diploma e/ou Certificado de Conclusão Licenciatura Plena e de Pós-Graduação em Educação Especial, com carga horária mínima de 360 horas – 150 vagas;

Educação Indígena -Anos Iniciais do Ensino Fundamental – Língua Kaingang: Magistério Indígena Kaingang ou Curso Normal de Nível Médio e/ou Licenciatura em Pedagogia – 20 vagas.

Educação Básica: etapas e modalidades

Educação Indígena -Anos Iniciais do Ensino Fundamental – Língua Guarani : Magistério Indígena Guarani ou Curso Normal em Nível Médio e/ou Licenciatura em Pedagogia – 10 vagas;

Educação Indígena – Anos Finais e Ensino Médio Língua Kaigang: Licenciatura Plena – Letras – 5 vagas;

Educação Indígena – Diploma de Curso Superior Licenciatura Plena na área das Ciências da Natureza e/ou Licenciatura Interdisciplinar em Ciências da Natureza e/ou Licenciatura Intercultural Indígena com habilitação para Licenciatura do Conhecimento Ambiental – Ênfase Gestão Ambiental e/ou Mestrado ou Doutorado na área de conhecimento das Ciências da Natureza mais comprovante de qualificação – 5 vagas;

Educação Indígena – Diploma de Curso Superior Licenciatura Plena – na área das Ciências Humanas; e/ou Licenciatura Intercultural Indígena com habilitação para Licenciatura em Humanidades – Ênfase Direitos Indígenas e/ou Mestrado ou Doutorado na área de conhecimento das Ciências Humanas mais comprovante de qualificação – 5 vagas;

Educação Indígena – Diploma de Curso Superior Licenciatura Plena em Matemática e/ou Licenciatura Interdisciplinar em Ciências da Natureza com habilitação para Matemática e/ou Mestrado ou Doutorado na área de conhecimento da Matemática mais comprovante de qualificação – 5 vagas.

Educação Profissional e Tecnologias

Agricultura – Habilitação: Bacharel com Formação pedagógica: Ciências Agrárias; Ciências Agrícolas; Agronomia; Química Agrícola; Engenharia Agrícola; Engenharia Florestal; Engenharia Ambiental; Geologia; Gestão Ambiental – 12 vagas;

Administração / Habilitação: Bacharel com Formação pedagógica: Administração – 7 vagas;

Eletrotécnica/Habilitação: Bacharel com Formação pedagógica: Engenharia Elétrica; Engenharia de Produção; Mecatrônica e Eletrotécnica – 2 vagas;

Informática/Habilitação: Bacharel com Formação pedagógica: Informática; Ciências da computação; Engenharia da Computação; Processamento de dados; Sistemas de Informação; Tecnologia em processamento de dados – 11 vagas;

Psicologia/ Habilitação: Licenciatura Plena em Psicologia e/ou Bacharel em Psicologia mais formação pedagógica – 1 vaga;

Direito/ Habilitação: Bacharel em Ciências Jurídicas mais formação pedagógica – 1 vaga.

O salário oferecido pela Seduc – RS é de R$ 2.019,27 para uma jornada de trabalho de 20 horas semanais. Caso o candidato possuir formação em licenciatura plena ou outra graduação correspondente a áreas de conhecimento específicas, com formação pedagógica, a remuneração será correspondente ao nível III, Classe A, no valor de R$ 2.120,17.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisa comprovar escolaridade mínima para o cargo, além de outros requisitos importantes, dependendo das atribuições de cada cargo.

O candidato também precisa ser maior de 18 anos, brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino) e não apresentar antecedentes criminais.

Inscrições Concurso Seduc – RS

Os interessados em participar do concurso público para a Seduc – RS devem realizar a inscrição até o dia 17 de abril de 2023, diretamente pelo site do Instituto AOCP, organizadora responsável pelo certame.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 110,00.

Etapas concurso público Seduc – RS

O concurso público para a Seduc – RS contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva e redação de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

As provas serão aplicadas nas seguintes regiões:

Bagé;

Pelotas;

Bento Gonçalves;

Porto Alegre;

Cachoeira do Sul;

Rio Grande;

Canoas;

Santa Cruz do Sul;

Carazinho;

Santa Maria;

Caxias do Sul;

Santa Rosa;

Cruz Alta;

Santana do Livramento;

Erechim;

Santo Ângelo;

Estrela;

São Borja;

Gravataí;

São Leopoldo;

Guaíba;

São Luiz Gonzaga;

Ijuí;

Soledade;

Osório;

Três Passos;

Palmeira das Missões;

Uruguaiana;

Passo Fundo;

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 25 de junho de 2023.

Os candidatos também passarão por prova de títulos, de caráter classificatório.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.