Concurso Ferraz de Vasconcelos (SP): edital oferece 252 vagas e salários até R$ 8,3 mil

A Prefeitura do município de Ferraz de Vasconcelos, no estado do São Paulo, está com inscrições abertas para concurso público que visa contratação de profissionais de nível fundamental, médio/técnico e superior.

As oportunidades são para diversos cargos dentro da administração pública.

Os salários vão de R$ 1.432,20 a R$ 8.302,76 mensais.

A banca responsável pela organização do concurso é o Instituto Mais.

Vagas e salários Ferraz de Vasconcelos – SP

Ao todo, a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos – SP oferece 252 vagas para contratação imediata, além das vagas para formação de cadastro reserva.

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Nível fundamental

Auxiliar de atividades esportivas – 3 vagas;

Merendeira – 60 vagas;

Telefonista – 1 vaga.

Nível médio/técnico

Agente administrativo – 60 vagas;

Agente de programa cultural – 2 vagas;

Agente escolar – 24 vagas;

Agente fiscal de transporte – 1 vaga;

Agente de trânsito – 6 vagas;

Assistente administrativo – 5 vagas;

Auxiliar de creche – 20 vagas;

Fiscal de obras – 2 vagas;

Inspetor de alunos – 20 vagas;

Motorista II – 15 vagas;

Secretário escolar – 15 vagas;

Técnico de farmácia – 1 vaga;

Técnico de segurança do trabalho – 1 vaga;

Técnico em informática – 3 vagas;

Técnico agrícola – 2 vagas;

Técnico agrimensor – 2 vagas;

Técnico em edificações – 2 vagas.

Nível superior completo

Analista administrativo – 1 vaga;

Analista de tecnologia da informação – 1 vaga;

Auditor fiscal tributário – 1 vaga;

Fiscal tributário – 1 vaga;

Médico do trabalho – 1 vaga;

Médico veterinário – 1 vaga;

Orientador sócioeducacional – 1 vaga.

Os salários oferecidos pela Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos – SP variam entre R$ 1.432,20 a R$ 8.302,76 dependendo do cargo.

As vagas de nível fundamental oferecem salário de R$ 1.432,20 para uma jornada de trabalho que varia entre 30 a 40 horas semanais.

Já para os cargos de nível médio/técnico, os salários variam entre R$ 1.690,65 a até R$ 2.250,24 dependendo do cargo pretendido pelo candidato para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Os salários para os cargos de nível superior vão de R$ 4.179,31 a R$ 8.302,76 dependendo do cargo pretendido pelo candidato para uma jornada de trabalho que varia entre 20 a 40 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas do concurso da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos – SP é necessário ter mais de 18 anos, ser brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral, o CPF regularizado e possuir a escolaridade mínima exigida para o cargo.

Requisitos básicos para investidura no cargo

Ter sido aprovado e classificado neste Concurso Público;

Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa, amparada pelo Estatuto da Igualdade entre Brasileiros e Portugueses, conforme o disposto nos termos do Parágrafo 1º, Artigo 12, da Constituição Federal, e do Decreto Federal n.º 70.436/72, ou ser naturalizado brasileiro conforme legislação vigente no país até a data da posse;

Encontrar-se em dia no cumprimento das obrigações militares na data da posse;

Estar quite com a Justiça Eleitoral na data da posse;

Encontrar-se na fruição dos direitos políticos;

Possuir até a data da posse os requisitos mínimos exigidos para o cargo, conforme o especificado na Tabela I – Capítulo l, do Edital;

Apresentar a documentação comprobatória dos requisitos, conforme relação entregue por ocasião da convocação, que antecede a posse.

Inscrições Ferraz de Vasconcelos – SP

Os interessados em participar do concurso da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos – SP têm até o dia 8 de maio de 2023 para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site do Instituto Mais.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 49,00 a R$ 88,00 dependendo do cargo pretendido pelo candidato.

Etapas concurso Ferraz de Vasconcelos – SP

O concurso público para a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos – SP contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Prova prática apenas para o cargo de motorista, de caráter eliminatório e classificatório.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 2 de julho de 2023.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.