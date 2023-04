Concurso Fhemig-MG: 1.822 Vagas com Salários de até R$ 11,9 mil Disponíveis para Todos os Níveis

A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais anunciou a realização de um novo concurso público, desta vez voltado para o preenchimento de 1.822 vagas para contrato imediato mais formação de cadastro reserva.

As oportunidades contemplam candidatos com nível fundamental, médio/técnico e superior para atuação em diferentes regiões do estado.

Os salários da Fhemig – MG chegam até R$ 11,9 mil.

A banca responsável pelo concurso público é a Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Vagas e salários Fhemig – MG

Confira a disponibilidade de vagas por cargo e local de atuação a seguir:

Belo Horizonte e região metropolitana

Administrador/Gestor Público/Gestor de Serviços de Saúde – 66 vagas;

Assistente Social – 23 vagas;

Bacharel em Direito – 20 vagas;

Biomédico – 50 vagas;

Cirurgião Bucomaxilofacial – 5 vagas;

Cirurgião Dentista – 1 vaga;

Contador – 2 vagas;

Engenheiro Clínico – 3 vagas;

Engenheiro de Segurança do Trabalho – 1 vaga;

Epidemiologista – 1 vaga;

Farmacêutico – 10 vagas;

Farmacêutico (Especialista em Oncologista) – 2 vagas;

Farmacêutico Bioquímico – 5 vagas;

Farmacêutico Clínico – 25 vagas;

Fisioterapeuta – 16 vagas;

Fisioterapeuta Respiratório – 50 vagas;

Fonoaudiólogo – 2 vagas;

Nutricionista – 20 vagas;

Psicólogo Clínico – 10 vagas;

Terapeuta Ocupacional – 5 vagas;

Médicos nas especialidades de: Anestesiologia – 80 vagas;

Cardiologia – 5 vagas;

Cirurgia Cardiovascular – 1 vaga;

Cirurgia da Mão – 4 vagas;

Cirurgia de Cabeça e Pescoço – 3 vagas;

Cirurgia Geral – 43 vagas;

Cirurgia Pediátrica – 5 vagas;

Cirurgia Plástica – 12 vagas;

Cirurgia Torácica – 6 vagas;

Cirurgia Vascular – 2 vagas;

Clínica Médica – 100 vagas;

Coloproctologia – 2 vagas;

Dermatologia – 1 vaga;

Endocrinologia e Metabologia – 2 vagas;

Gastroenterologia – 1 vaga;

Genética Médica – 2 vagas;

Ginecologia e Obstetrícia – 35 vagas;

Hematologia e Hemoterapia – 3 vagas;

Infectologia – 21 vagas;

Infectologia Pediátrica – 1 vaga;

Mastologia – 3 vagas;

Medicina de emergência – 30 vagas;

Medicina Fetal – 2 vagas;

Medicina Intensiva – 20 vagas;

Medicina Intensiva Pediátrica – 4 vagas;

Nefrologia – 1 vaga;

Nefrologia Pediátrica – 1 vaga;

Neonatologia – 10 vagas;

Neurocirurgia – 14 vagas;

Neurologia – 8 vagas;

Neurologia Pediátrica – 1 vaga;

Nutrologia – 5 vagas;

Oftalmologia – 5 vagas;

Oncologia Clínica – 7 vagas;

Ortopedia e traumatologia – 30 vagas;

Otorrinolaringologia – 2 vagas;

Pediatria – 50 vagas;

Pneumologia – 2 vagas;

Pneumologia Pediátrica – 1 vaga;

Psiquiatria – 4 vagas;

Psiquiatria da Infância e Adolescência – 1 vaga;

Radiologia e Diagnóstico por Imagem – 10 vagas;

Reumatologia – 1 vaga;

Reumatologia Pediátrica – 1 vaga;

Toxicologia Médica – 7 vagas;

Urologia – 5 vagas;

Enfermeiro – 196 vagas;

Enfermeiro de Terapia Intensiva – 6 vagas;

Enfermeiro Neonatologista – 2 vagas;

Enfermeiro Obstetra – 4 vagas;

Enfermeiro Oncologista – 3 vagas;

Técnico de Enfermagem – 530 vagas;

Auxiliar Administrativo – 118 vagas;

Técnico em Informática – 13 vagas;

Técnico em Nutrição e Dietética – 5 vagas;

Técnico em Patologia Clínica – 36 vagas;

Técnico em Radiologia – 33 vagas.

Juiz de Fora

Assistente Social – CR;

Biomédico – CR;

Farmacêutico – CR;

Farmacêutico Bioquímico – CR;

Farmacêutico Clínico – CR;

Fisioterapeuta Respiratório – CR;

Terapeuta Ocupacional – CR;

Médicos nas especialidades de Anestesiologia – CR;

Cirurgia Geral – CR;

Cirurgia Torácica – CR;

Clínica Médica – CR;

Cirurgia Plástica;

Ginecologia e Obstetrícia – CR;

Hematologia e Hemoterapia – CR;

Medicina Intensiva – CR;

Neonatologia – CR;

Neurologia – CR;

Pediatria – CR;

Pneumologia – CR;

Radiologia e Diagnóstico por Imagem – CR;

Enfermeiro – CR;

Enfermeiro de Terapia Intensiva – CR;

Enfermeiro Neonatologista – CR;

Enfermeiro Obstetra – CR;

Técnico de Enfermagem – CR;

Auxiliar Administrativo – CR;

Técnico em Informática – CR;

Técnico em Nutrição e Dietética – CR;

Técnico em Patologia Clínica – CR;

Técnico em Radiologia – CR.

Barbacena

Administrador/Gestor Público/Gestor de Serviços de Saúde – CR;

Assistente Social – CR;

Biomédico – CR;

Cirurgião Bucomaxilofacial – CR;

Farmacêutico – CR;

Farmacêutico Bioquímico – CR;

Farmacêutico Clínico – CR;

Fisioterapeuta Respiratório – CR;

Fonoaudiólogo – CR;

Nutricionista – CR;

Psicólogo Clínico – CR;

Terapeuta Ocupacional – CR;

Médicos nas especialidades de Anestesiologia – CR;

Cirurgia Cardiovascular – CR;

Cirurgia Geral – CR;

Cirurgia Plástica – CR;

Cirurgia Vascular – CR;

Clínica Médica – CR;

Medicina de emergência – CR;

Medicina Intensiva – CR;

Neurocirurgia – CR;

Neurologia – CR;

Ortopedia e traumatologia – CR;

Psiquiatria – CR;

Radiologia e Diagnóstico por Imagem – CR;

Enfermeiro – CR;

Enfermeiro de Terapia Intensiva – CR;

Técnico de Enfermagem – CR;

Auxiliar Administrativo – CR;

Técnico em Informática – CR;

Técnico em Nutrição e Dietética – CR;

Técnico em Patologia Clínica – CR;

Técnico em Radiologia – CR.

Patos de Minas

Assistente Social – CR;

Cirurgião Bucomaxilofacial – CR;

Farmacêutico – CR;

Farmacêutico Bioquímico – CR;

Farmacêutico Bioquímico – CR;

Fisioterapeuta Respiratório – CR;

Fonoaudiólogo – CR;

Nutricionista – CR;

Psicólogo Clínico – CR;

Terapeuta Ocupacional – CR;

Médicos nas especialidades de Anestesiologia – CR;

Cardiologia – CR;

Cirurgia Cardiovascular – CR;

Cirurgia Geral – CR;

Cirurgia Plástica – CR;

Cirurgia Pediátrica – CR;

Cirurgia Vascular – CR;

Clínica Médica – CR;

Ginecologia e Obstetrícia – CR;

Hematologia e Hemoterapia – CR;

Medicina Intensiva – CR;

Neonatologia – CR;

Neurocirurgia – CR;

Neurologia – CR;

Nutrologia – CR;

Otorrinolaringologia – CR;

Ortopedia e traumatologia – CR;

Pediatria – CR;

Radiologia e Diagnóstico por Imagem – CR;

Urologia – CR;

Enfermeiro – CR;

Enfermeiro de Terapia Intensiva – CR;

Enfermeiro Neonatologista – CR;

Enfermeiro Obstetra – CR;

Técnico de Enfermagem; Auxiliar Administrativo – CR;

Técnico em Informática – CR;

Técnico em Nutrição e Dietética – CR;

Técnico em Patologia Clínica – CR;

Técnico em Radiologia – CR.

Uberlândia



Médico – Clínica Médica – 1 vaga.

Governador Valadares

Médico – Clínica Médica – 1 vaga.

Ipatinga

Médico – Clínica Médica – 1 vaga.

Biomédico – 1 vaga.

Pouso Alegre

Os salários oferecidos pela Fhemig – MG variam entre R$ 1.455,58 a R$ 11.982,14 dependendo do cargo para uma jornada de trabalho que varia entre 24 a 40 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisa comprovar escolaridade mínima para o cargo, além de outros requisitos importantes, dependendo das atribuições de cada cargo.

O candidato também precisa ser maior de 18 anos, brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino) e não apresentar antecedentes criminais.

Inscrições Concurso Fhemig – MG

Os interessados em participar do concurso público para a Fhemig – MG devem realizar a inscrição têm entre os dias 20 de junho de 2023 a 25 de junho de 2023, diretamente pelo site da FGV, organizadora responsável pelo certame.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 75,00 a R$ 135,00 dependendo do cargo.

Os candidatos que estão desempregados ou que estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico podem solicitar a isenção da taxa de inscrição.

Para isso, basta acessar o site da FGV entre os dias 20 a 22 de junho de 2023 e preencher o requerimento de isenção.

Etapas concurso público Fhemig – MG

O concurso público para a Fhemig – MG contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva e discursiva de caráter eliminatório e classificatório.

e de caráter eliminatório e classificatório. Prova de títulos de caráter classificatório apenas para alguns cargos.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 17 de setembro de 2023.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo do concurso Fhemig.