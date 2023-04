Concurso Inmet: servidores solicitam novo edital ao governo; confira!

O concurso Inmet ( Instituto Nacional de Meteorologia) pode acontecer em breve, caso a solicitação dos servidores seja atendida.

A carta aberta foi enviada ao governo com a petição para realização de novos certames e contratação de funcionários a fim de compor o quadro.

Solicitação dos servidores

O pedido foi enviado pela Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal (Condsef/Fenadsef) ao ministro da Agricultura e Abastecimento, Carlos Fávaro – pasta a qual o Inmet está vinculado.

Além do pedido citado, os servidores ainda destacam a necessidade de inclusão dos funcionários no plano de carreira. O órgão não realiza novas contratações há 15 anos.

Ainda foi citado sobre o sucateamento do órgão e frisaram que desde 2019 foram 194 saídas e que não foram feitas reposições – haja vista que o último concurso Inmet aconteceu em 2006.

No documento aberto, ainda cita sobre a possibilidade do diálogo ou uma mesa de negociação com os servidores do Inmet, além de outros pedidos como desvincular o órgão da Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Sustentável, Irrigação e Cooperativismo (SDI).

“As coordenações técnicas que respondem por estas interações foram desviadas para funcionários da secretaria. Esta mudança estrutural levou a um quadro de desmantelamento institucional, no qual toda a gestão orçamentária e financeira passou a ser feita na Sede, em Brasília, pela SDI – dificultando a fiscalização descentralizada -, e quatro de suas dez sedes regionais (Distritos de Meteorologia, ou DISMEs) foram extintas“, reitera a carta aberta.

Por mais que tenham acontecido solictações constantes e inúmeras petições ainda não se sabe quando um novo edital do concurso Inmet será liberado, já que não há, até então, autorização do governo.

Sobre o último pedido do concurso Inmet

A solicitação mais recente é de que haja um concurso Inmet para 242 vagas com cargos de nível médio e superior cuja distribuição seja da seguinte forma:

Nível médio Cargo Vagas Assistente em ciência e tecnologia 18 Técnico de desenvolvimento tecnológico 94

Nível superior Cargo Vagas Analista em ciência e tecnologia 44 Pesquisador de ciência e tecnologia 10 Tecnologista de desenvolvimento tecnológico 76

Sobre os pedidos de novos certames, o órgão deixou claro: “muitas tem sido as ações deste Instituto no sentido de se conseguir nova autorização junto ao Ministério da Economia para provimento de cargos para recomposição do seu quadro de servidores via concurso, na carreira de ciência e tecnologia.”.



Como aconteceu o último concurso Inmet ?

Na última seleção foram 242 vagas para os seguintes cargos:

Para pesquisador , as 34 vagas foram nas classes assistente, adjunto e associado, para as seguintes áreas: meteorologia, estatística, hidrologia, ciência da computação, sensoriamento remoto e agronomia.

, as foram nas classes assistente, adjunto e associado, para as seguintes áreas: meteorologia, estatística, hidrologia, ciência da computação, sensoriamento remoto e agronomia. Para analista , foram 44 vagas para as classes júnior e pleno I, para as especialidades de meteorologia, telecomunicações, estatístico, jornalismo, publicidade, administração, advocacia, contabilidade e economia.

, foram para as classes júnior e pleno I, para as especialidades de meteorologia, telecomunicações, estatístico, jornalismo, publicidade, administração, advocacia, contabilidade e economia. Para o tecnologista , foram 52 vagas nas classes foram júnior, pleno I e pleno II, para as áreas de meteorologia, tecnologia da informação e engenharia.

, foram nas classes foram júnior, pleno I e pleno II, para as áreas de meteorologia, tecnologia da informação e engenharia. Para o assistente , as 38 vagas forasm distribuídas pelas especialidades de auxiliar de meteorologia, assistente TI, técnico em contabilidade e técnico administrativo.

, as forasm distribuídas pelas especialidades de auxiliar de meteorologia, assistente TI, técnico em contabilidade e técnico administrativo. Para o técnico, eram 74 vagas divididas nas áreas de meteorologia, informática, laboratório, eletrônica e operacional.

Com carga horária de 40 horas semanais, as vagas foram para os seguintes municípios: Brasília, São Paulo, Manaus, Belém, Recife, Salvador, Porto Alegre, Belo Horizonte, Cuiabá, Goiânia e Rio de Janeiro. Os salários dos aprovados variavam entre R$3.045,83 a R$11.993,69.

O concurso Inmet contou com fase objetiva, discursiva e de títulos, sendo estas duas últimas apenas para cargos de nível superior.

É bom destacar que no exame objetivo, foram 50 questões, distribuídas em assuntos de Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos. As regras do edital traziam que o prazo de validade era igual a dois anos, contador a partir da homologação do resultado final e podendo ser prorrogado por igual prazo.

Editais federais confirmados

Os concursos federais estão sendo muito aguardados pelos concurseiros. As novas informações foram confirmadas na quarta-feira, 12 de abril.

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, disse estar trabalhando em prol da autorização de novos certames. “Estamos trabalhando no Ministério da Gestão (MGI) esta semana para ter mais novidades para vocês”.

Na atual gestão presidencial, o MGI é o responsável por analisar e autorizar os pedidos de concursos de órgãos federais.

Vale lembrar que o pacote de concursos autorizados estava previsto para ser liberado no dia 10 de abril. Contudo, apenas uma autorização foi publicada no Diário Oficial da União.

Certame incluso nos concursos federais

O concurso MCTI (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação) teve mais esclarecimentos anunciados por meio da portaria publicada na segunda-feira, 10 de abril, através do Diário Oficial.

Ao todo serão 814 vagas para nível superior. Segundo o documento, as oportunidades serão distribuídas para os seguintes cargos:

Analista em Ciência e Tecnologia: 296 vagas;

Pesquisador: 253 vagas; e

Tecnologista: 265 vagas.

Tudo indica que o edital será publicado ainda este ano, já que a portaria reitera que o prazo para publicação do documento de abertura do concurso MCTI será de até seis meses (até o dia 10 de outubro), contado a partir da publicação da nota.