Concurso INSS: confira os locais de prova do curso de formação

Os locais de prova do curso de formação do concurso INSS ( Instituto Nacional do Seguro Social) foram liberados. As provas objetivas e discursivas deverão acontecer no dia 09 de abril.

Segundo a banca organizadora, Cebraspe, as provas serão aplicadas nas seguintes cidades:

Belém (PA);

Belo Horizonte (MG);

Brasília (DF);

Florianópolis (SC);

Fortaleza (CE);

João Pessoa (PB);

Manaus (AM);

Rio de Janeiro (RJ); e

São Paulo (SP).

Para acessar o local de prova, clique aqui.

As provas serão realizadas pelos mil candidatos com as melhores classificações do concurso do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Como serão as provas do curso de formação?

Para ser aprovado nesta etapa, os concurseiros deverão atingir notas satisfatórias nas etapas objetivas e discursivas. As provas contarão com os seguintes temas:

Formas de atendimentos e canais remotos;

Benefícios por incapacidade;

Benefícios programados;

Benefícios por encargos familiares;

Benefícios assistenciais decorrentes das legislações específicas;

Processos administrativo previdenciário e fluxos de análise; e

Servidor como educador previdenciário.

Será eliminado o candidato que:

a) deixar de efetuar a matrícula no curso de formação;

deixar de efetuar a matrícula no curso de formação; b) solicitar cancelamento de matrícula ou desligamento do curso de formação ou dele se afastar por qualquer motivo;

solicitar cancelamento de matrícula ou desligamento do curso de formação ou dele se afastar por qualquer motivo; c) não obtiver frequência integral em todas as disciplinas, salvo o máximo de 25% de faltas justificadas dentro da legalidade prevista;

não obtiver frequência integral em todas as disciplinas, salvo o máximo de 25% de faltas justificadas dentro da legalidade prevista; d) obtiver nota final no curso de formação inferior ao mínimo de pontos estabelecido neste edital;

obtiver nota final no curso de formação inferior ao mínimo de pontos estabelecido neste edital; e) não cumprir as atividades de avaliação do curso de formação; e

não cumprir as atividades de avaliação do curso de formação; e f) não satisfizer os demais requisitos legais, regulamentares e(ou) regimentais.

Vale lembrar que a etapa objetiva será composta de 120 itens para julgamento certo ou errado, e de prova discursiva, composta de duas questões discursivas, a serem respondidas em até 15 linhas, acerca dos conteúdos ministrados no curso.

Mudanças nas regras de aprovação do curso de formação

Os esclarecimentos foram publicados em fevereiro, por meio do Diário Oficial. De acordo com o documento, foram excluídos os itens relacionados às notas mínimas para aprovação nas provas objetivas (48 pontos ou mais) e discursiva (12 pontos ou mais).

Sendo assim, a nota final será calculada do seguinte modo:



Você também pode gostar:

NFCF = (nota da prova objetiva + nota da prova discursiva)/15.

Candidatos com nota inferior a 7 serão excluídos da etapa. Para os candidatos negros convocados para o curso de formação, na Gerência Executiva de Ouro Preto, em Minas Gerais, a ordem de classificação também sofreu alteração.

Outra mudança se refere aos valores concedidos aos candidatos que não concluírem o curso de formação. Conforme o documento, quem abandonar ou desistir do CF, sem justificativa, deverá ressarcir ao erário o auxílio financeiro.

Convocação dos aprovados do concurso INSS

O concurso INSS voltou a ser pauta na reunião do Ministro da Previdência Social, Carlos Lupi. Durante encontro com o deputado federal Marcelo Lima, foi estabelecido como devem acontecer as chamadas dos aprovados no cadastro reserva.

De acordo com Lupi, espera-se 3 mil novos servidores, contudo, metade do quantitativo ainda precisa ser aprovado pelo Governo Federal, levando em conta a solicitação do ministro.

É importante destacar que parte dos pedidos foram realizados no dia 14 de fevereiro, última terça-feira, com a convocação dos mil aprovados nas vagas imediatas, para o curso de formação inicial.

A partir de abril serão mais 250 convocações. Os números de servidores informados estão inseridos nos 25% permitidos por lei. As demais contratações só devem acontecer após autorização mediante pedido prévio.

Lupi se pronunciou sobre o assunto: “Primeiro, tenho que treinar, de março a abril. Abril, eles já estão nas agências do Brasil todo. Logo depois, eu mando chamar, isso já é da lei, 25% desses mil. Mais 250 que, logo depois, vão fazer o curso de preparação e capacitação, e, terminado esses cursos, eu vou reivindicar, aí é uma reivindicação minha, porque não é da lei, mas é possível, chamar os outros, cerca de 2 mil que faltam, para completar todos aqueles que foram aprovados. O meu empenho foi para que tenhamos 3.200 e alguns funcionários efetivamente na Previdência“.

Os excedentes, aprovados no cadastro reserva, deverão realizar o curso de formação na capital do Brasil, Brasília, mais precisamente no Distrito Federal.