Concurso Ipojuca (PE): edital oferece 203 vagas para professores

A Prefeitura do município de Ipojuca, no estado de Pernambuco está com inscrições abertas para concurso público que visa contratação de professores para atuação nas escolas municipais.

Para concorrer a uma das oportunidades o candidato deve ter nível superior.

O salário é de R$ 3.634,47 mensais.

A banca responsável pela organização do concurso é a Instituto de Administração e tecnologia (ADMTEC).

Vagas e salários Ipojuca – PE

Ao todo, a Prefeitura de Ipojuca – PE oferece 203 vagas para contratação imediata, além das vagas para formação de cadastro reserva.

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Cargos e vagas

Professor de Educação Infantil, Anos Iniciais e EJA (Fases I E II) – 153 vagas;

Professor de Ensino Fundamental II, nas disciplinas de Artes – 2 vagas;

Professor de Ciências Biológicas – 3 vagas;

Professor de Educação Física – 5 vagas;

Professor de Geografia – 3 vagas;

Professor de História – 3 vagas;

Professor de Inglês – 5 vagas;

Professor de Matemática – 14 vagas;

Professor de Português – 15 vagas.

O salário oferecido pela Prefeitura de Ipojuca – PE é de R$ 3.634,47 para uma jornada de trabalho que varia entre 189 a 200 horas mensais.

Para concorrer a uma das vagas do concurso da Prefeitura de Ipojuca – PE é necessário ter mais de 18 anos, ser brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral, o CPF regularizado e possuir a escolaridade mínima exigida para o cargo.

Inscrições Ipojuca – PE

Os interessados em participar do concurso da Prefeitura de Ipojuca – PE têm até o dia 3 de maio de 2023 para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site do ADMTEC.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 120,00.

Atribuições de cargo Ipojuca – PE

Confira a seguir as principais funções de acordo com cada cargo:

Professor de Educação Infantil, Anos Iniciais e EJA (Fases I E II)

Planejar, coordenar e executar atividades pedagógicas, lúdicas, culturais e desportivas na Educação Infantil e no Ensino Fundamental;

Ministrar aula em classe de Educação Infantil e de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental;

Elaborar e executar o plano anual de trabalho em sintonia com as diretrizes da Política Educacional do Município e com o Projeto Político Pedagógico da Unidade Educacional;

Participar de programas de formação continuada promovidos pela Secretaria de Educação;

Participar de atividades de avaliação do rendimento escolar dos alunos;

Produzir e sistematizar material pedagógico;

Manter atualizados os registros de aula, de frequência e de aproveitamento escolar do aluno;

Acompanhar e zelar pela frequência do aluno à escola;

Participar de reuniões e outras atividades programadas pela unidade educacional e pelas unidades administrativas da Secretaria de Educação;

Cumprir as normas e diretrizes educacionais, o regimento da escola e o calendário escolar;

Participar do processo de avaliação da Unidade Educacional;

Fortalecer a gestão democrática das Unidades Educacionais;

Apoiar e participar de atividades de articulação com a família e a comunidade;

Orientar e acompanhar o trabalho do estagiário; Participar do plano global da unidade educacional;

Constatar necessidades e encaminhar o educando aos setores específicos de atendimento;

Participar de atividades cívicas e de promoções internas e externas;

Manter-se atualizado sobre a legislação de ensino;

Zelar pela disciplina e pelo material docente.

Professor de Ensino Fundamental II

Planejar, coordenar e executar atividades pedagógicas, lúdicas, culturais e desportivas no Ensino Fundamental;

Ministrar aula em classes de 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental;

Elaborar e executar o plano anual de trabalho em sintonia com as diretrizes da Política Educacional do Município e com o Projeto Político Pedagógico da Unidade Educacional;

Participar de programas de formação continuada promovidos pela Secretaria de Educação;

Participar de atividades de avaliação do rendimento escolar dos alunos;

Produzir e sistematizar material pedagógico;

Manter atualizados os registros de aula, de frequência e de aproveitamento escolar do aluno.

Etapas concurso Ipojuca – PE

O concurso público para a Prefeitura de Ipojuca – PE contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Prova de títulos de caráter classificatório.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 18 de junho de 2023.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo e o conteúdo programático das provas.