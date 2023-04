Concurso ISS Fortaleza: o que vai cair nas provas?

O concurso ISS Fortaleza (Secretaria Municipal de Finanças) está na praça. Os interessados poderão se inscrever pelo portal Cebraspe, banca organizadora, entre os dias 14 de abril e 05 de maio deste ano.

Ao todo são 50 vagas para os cargos de Analista Fazendário e Auditor do Tesouro. Mas você sabe o que vai cair nas provas? Veja a seguir e prepare-se!

Quem pode se inscrever no concurso ISS Fortaleza?

Como mencionado são 50 vagas destinadas aos candidatos de nivel superior. As oportunidades são para os seguintes cargos:

Analista Fazendário (especialidades) – 30 vagas;

Auditor do Tesouro – 20 vagas.

Como foram divididas as vagas do concurso ISS Fortaleza?

Analista Fazendário (especialidades) – 30 vagas

Administração – 5 vagas;

Ciência da Computação, Informática / Processamento de Dados – 1 vaga;

Ciências Econômicas/Finanças – 5 vagas;

Contabilidade – 6 vagas;

Direito – 7 vagas;

Engenharia Civil – 1 vaga;

Geografia – 4 vagas;

Psicologia – 1 vaga

O que vai cair nas provas do concurso ISS Fortaleza ?

Os conteúdos são divididos em gerais e específicos. De forma generalizada, a avaliação vai contar com as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico

Legislação Específica

Ética no Serviço Público

Noções de Direito Constitucional

Noções de Direito Administrativo

Noções de Informática

Noções de Estratégia, Planejamento e Projetos

Noções de Administração e Gestão Fiscal

Noções de Gestão Pública

Fluência em Dados

Atualidades (somente para a prova discursiva para os cargos de Analista Fazendário Municipal)

Conteúdo programático específico para Auditor do Tesouro Municipal

Administração Geral

Administração Orçamentária e Financeira e Patrimonial

Auditoria Fiscal

Contabilidade Geral e Contabilidade de Custos

Direito Civil e Empresarial

Direito Tributário

Direito Constitucional

Direito Administrativo

Estatística

Legislação Tributária do Município de Fortaleza

Orlamento Público

Conteúdo programático específico para Analista Fazendário Municipal

Confira os conteúdos para o cargo de administração:





Teoria das Organizações

Gestão de Pessoas

Fundamentos de Estratégia e Planejamento

Auditoria

Administração Financeira e Orçamentária

Operações Logísticas e de Infraestrutura

Conteúdos para Ciência da Computação, Informática / Processamento de Dados

Lógica de Programação

Arquitetura de Software

Engenharia de Software

Linguagens e Tecnologias de Programação

Banco de Dados

Computação em Nuvem

Conteúdo para ciências econômicas

Microeconomia

Macroeconomia

Economia do Setor Público

Economia Brasileira e Economia Urbana e Regional

Economia Comportamental

Métodos Quantitativos em Economia

Finanças Corporativas

Finanças Públicas

Conteúdo para Contabilidade

Contabilidade Geral

Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP)

Finanças Públicas

Orçamento Público

Discipinas de direito

Direito Administrativo

Direito Constitucional

Direito Civil

Direito Urbanístico e Imobiliário

Direito Empresarial

Direito Processual Civil

Direito Tributário e Processual Tributário

Direito Financeiro e Econômico

Direito Penal

Disciplinas de Engenharia Civil

Caracterização e Política Urbana do Município de Fortaleza

Obras de Edificações

Cadastro, Engenharia de Avaliações e Perícias

Estatística Básica

Informática

Disciplinas de Geografia

Geografia

Geotecnologias e Sistemas de Informação Geográfica (SIG)

Caracterização e Política Urbana do Município de Fortaleza

Como serão as provas do concurso ISS Fortaleza?

Além da etapa objetiva, os candidatos vão realizar as seguintes fases: Fase discursiva e análise de titulos. Vale lembrar que as provas serão realizadas na cidade de Fortaleza (CE), em dias distintos, a depender de cada cargo. A avaliação acontecerá no turno da manhã e terá duração de 5 horas e 30 minutos. Veja as datas:

16 de julho – Auditor do Tesouro Municipal;

23 de julho – Analista Fazendário Municipal.

A fase objetiva do concurso ISS Fortaleza conta com 150 questões na modalidade certo ou errado:

1,00 ponto, caso a resposta esteja em concordância com o gabarito oficial definitivo das provas;

1,00 ponto negativo, caso a resposta esteja em discordância com o gabarito oficial definitivo das provas;

0,00, caso não haja marcação ou haja marcação dupla (C e E).

Para ser aprovado, o candidato precisa seguir estas provas:

a) obter nota inferior a 10,00 pontos na prova objetiva de conhecimentos gerais P1;

b) obter nota inferior a 30,00 pontos na prova objetiva de conhecimentos específicos P2;

c) obter nota inferior a 45,00 pontos no conjunto das provas objetivas.

A prova discursiva do concurso ISS Fortaleza será aplicada de forma diferente a depender do cargo ofertado. Para os cargos de Analista Fazendário, a prova discursiva valerá 30,00 pontos e consistirá de redação em Língua Portuguesa, de até 30 linhas, acerca de tema de Atualidades.

Contudo, para as oportunidades no cargo de Auditor há uma questão dissertativa envolvendo situação-problema, a ser respondida em até 30 linhas, acerca dos conhecimentos específicos.