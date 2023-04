Concurso Marinha: edital liberado; inscreva-se e ganhe até R$ 9 mil!

Outro concurso Marinha foi divulgado. Dessa vez, as oportunidades são para o Quadro Técnico da corporação. Vale destacar que o edital traz a oferta padrão de 16 vagas para o ingresso no Corpo Auxiliar, cuja formação ocorrerá em 2024.

Apesar de ter divulgado o edital, as inscrições vão começar ainda no próximo mês. Mais um motivo para se preparar! Os interessados poderão se inscrever entre os dias 29 de maio e vão até 11 de junho, pela internet, por meio do portal da instituição.

Para confirmar participação, o candidato deverá quitar o boleto referente à taxa de inscrição, que permanece no valor de R$140.

Vagas concurso Marinha

Ao todo são 16 vagas para o quadro técnico e tem como exigência nível superior completo. As oportunidades serão divididas do seguinte modo:

Arqueologia – 1 vaga;

Comunicação Social – 1 vaga;

Direito – 2 vagas;

Estatística – 1 vaga;

Informática/Especialidade Banco de Dados – 1 vaga;

Informática/Especialidade

Desenvolvimento de Sistemas – 1 vaga;

Informática/Especialidade Infraestrutura de TI – 1 vaga;

Informática/Especialidade Segurança da Informação – 1 vaga;

Meteorologia – 1 vaga;

Museologia – 1 vaga;

Oceanografia – 1 vaga;

Pedagogia – 1 vaga;

Psicologia – 1 vaga; e

Segurança do Tráfego Aquaviário – 2 vagas.

As remunerações do concurso Marinha variam a depender do cargo. Durante o curso, ainda como guarda-marinha, a remuneração será de R$9.070,60, composta por R$7.315,00 do soldo militar, R$1.389,85 do adicional militar e R$365,75 do adicional de compensação por disponibilidade militar.

Os aprovados ainda contarão com assistência nas seguintes áreas:

alimentação, uniforme, assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa.

Quem pode se inscrever no concurso Marinha?

As vagas são destinadas a candidatos que tenham o nível superior, sendo necessário habilitação na respectiva área que escolheu concorrer. O candidato pode ter concluído ou estar em fase conclusão do curso de bacharel ou licenciatura.

O requisito altura também será levado em conta. É preciso ter altura mínima de 1,54m e máxima de 2m, além de possuir menos de 35 anos de idade no dia 30 do mês de junho de 2023. É importante pontuar também que o candidato deve estar registrado no órgão fiscalizador da profissão, até a data da matrícula no curso. Essa condição não se aplica aos candidatos de Direito.

Como serão as provas?

Os candidatos do concurso Marinha que desejam ser aprovados na corporação deve saber que o concurso é composto de várias fases. As etapas são obrigatórias.



De acordo com o edital, inicialmente, o candidato passará pela prova objetiva, que é composta de 50 questões de Conhecimentos Profissionais e uma redação.

Ambas têm caráter eliminatório e classificatório. Os concorrentes a especialidade de Direito será aplicada uma prova discursiva de Conhecimentos Profissionais. As provas escritas foram marcadas para 30 de julho.

A próxima etapa também é conhecida pelo nome de eventos complementares e consta com as seguintes fases:

Verificação de Dados Biográficos (VDB); Inspeção de Saúde (IS); Teste de Aptidão Física (TAF) – Natação e Corrida; Avaliação Psicológica (AP); Verificação de Documentos (VD); Prova de Títulos (PT); Procedimento de Heteroidentificação Complementar à Autodeclaração (PH).

A fase três será para os aprovados nas etapas anteriores e trata-se do CFO – Curso de Formação de Oficiais. Vale lembrar que contém o período de adaptação e também as aulas, de caráter eliminatório e classificatório.

Clique aqui e acesse o edital completo

Concurso Marinha e demais previsões Confira a seguir a lista dos certames, assim como previsão de liberação do edital e da realização das provas: Concurso Previsão de edital Previsão de provas Quadro Técnico de Praças da Armada (QTPA) 1ª quinzena de Junho de 2023 1ª quinzena de Outubro de 2023 Colégio Naval 2ª quinzena de Janeiro de 2023 2ª quinzena de Maio de 2023 Corpo de Engenheiros da Marinha (CEM) 2ª quinzena de Março de 2023 2ª quinzena de Julho de 2023 Escolas de Aprendizes-Marinheiros 1ª quinzena de Dezembro de 2022 1ª quinzena de Abril de 2023 Corpo de Saúde da Marinha 2ª quinzena de Abril de 2023 2ª quinzena de Agosto de 2023 Escola Naval 1ª quinzena de Fevereiro de 2023 2ª quinzena de Junho de 2023 Quadro Técnico 2ª quinzena de Março de 2023 2ª quinzena de Julho de 2023 Corpo Auxiliar de Praças 2ª quinzena de Maio de 2023 2ª quinzena de Setembro de 2023 Quadro de Capelães Navais 2ª quinzena de Março de 2023 2ª quinzena de Julho de 2023 Quadros Complementares de Oficiais Fuzileiros Navais, do Corpo da Armada e Intendentes 2ª quinzena de Abril de 2023 2ª quinzena de Agosto de 2023