Concurso MP SP: saiu resultado preliminar da prova objetiva; mais de 48 mil inscritos

Os candidatos que realizaram a prova objetiva do concurso do Ministério Público de São Paulo (MP SP), já podem consultar o resultado preliminar do exame.

Para isso, basta acessar o site da FGV, banca responsável pela organização do concurso e fazer a consulta individual utilizando o CPF.

Os candidatos que desejarem interpor recurso contra o resultado tem até o dia 12 de abril, próxima quarta-feira, para apresentar o recurso no site da banca.

As provas do concurso MP SP foram realizadas no dia 12 de março. Para o cargo de analista, as provas foram aplicadas somente na cidade de São Paulo. Já para o cargo de oficial as provas foram realizadas em outras cidades do estado.

Os candidatos aprovados nessa primeira etapa serão avaliados ainda por meio de prova de títulos, mas apenas para o cargo de analista, e prova de digitação, apenas para o cargo de oficial de promotoria.

Concurso MP SP registrou mais de 48 mil inscritos

A FGV liberou também a demanda de candidatos para o concurso MP SP. Foram realizadas mais de 48 mil inscrições.

Ao todo, o certame conta com 48.009 candidatos inscritos.

A disputa é grande, especialmente porque o concurso oferece apenas 5 vagas para o cargo de analista, enquanto para o cargo de oficial são oferecidas apenas vagas para formação de cadastro reserva.

As vagas oferecidas no concurso MP SP contemplam candidatos com nível médio e nível superior para os cargos de oficial e analista, respectivamente.

O cargo com maior procura pelos candidatos foi o de Oficial de Promotoria, com 46.078 inscrições ao todo. A regional com maior procura foi a da cidade de São Paulo com nada menos do que 21.035 mil candidatos inscritos.

As demais cidades do estado também receberam uma quantidade significativa de candidatos, conforme é possível ver abaixo:

Araçatuba – 1.379 inscritos;

Bauru – 2.649 inscritos;

Campinas – 2.925 inscritos;

Capital e Grande SP – 21.035 inscritos;

Franca – 1.077 inscritos;

Piracicaba – 1.331 inscritos;

Presidente Prudente – 2.172 inscritos;

Ribeirão Preto – 3.015 inscritos;

Santos – 2.247 inscritos;

São José do Rio PReto – 2.503 inscritos;

Sorocaba – 2.161 inscritos;

Taubaté – 3.091 inscritos;

Vale do Ribeira – 494 inscritos.

O cargo de Analista recebeu um total de 1.931 inscritos, divididos entre as seguintes áreas oferecidas:



Assistente Social – 724 inscritos;

Médico Clínico São Paulo – 82 inscritos;

Médico do Trabalho São Paulo – 43 inscritos;

Médico Psiquiatra São Paulo – 39 inscritos; e

Psicólogo São Paulo – 043 inscritos.

Veja a relação completa de inscritos por cargo, clicando aqui.

Concurso MP SP oferece vagas para nível médio e superior

O Ministério Público de São Paulo oferece, ao todo, 5 vagas para o cargo de analista, além de vagas para formação de cadastro reserva para o cargo de oficial de promotoria.

Para concorrer a uma das vagas os candidatos precisaram comprovar nível médio ou superior. Confira a distribuição de vagas por cargo a seguir:

Nível médio

Oficial de Promotoria – cadastro reserva;

As vagas de oficial de promotoria são destinadas as seguintes cidades do estado:

Capital e Grande São Paulo;

Araçatuba;

Bauru;

Campinas;

Franca;

Piracicaba;

Presidente Prudente;

Ribeirão Preto;

Santos;

São José do Rio Pret;

Sorocaba;

Taubaté;

Vale do Ribeira:

O salário oferecido para o cargo é de R$ 5.429,56, além de benefícios como:

Auxílio-alimentação de R$1.100 ao mês;

Auxílio-transporte de R$15,30 ao dia; e

Auxílio-saúde de R$370 ao mês.

Nível superior – Analista de Promotoria

Assistente social: 1 vaga + cadastro;

Médico clínico: 1 vaga + cadastro;

Médico psiquiatria: 1 vaga + cadastro;

Médico do trabalho: 1 vaga + cadastro; e

Psicólogo: 1 vaga + cadastro.

A remuneração para o cargo de é de R$ 7.326,49, além dos benefícios:

Auxílio-alimentação de R$1.100 ao mês;

Auxílio-transporte de R$15,30 ao dia; e

Auxílio-saúde de R$370 ao mês.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato teve que comprovar escolaridade mínima exigida para o cargo, além de ser brasileiro, ter idade mínima de 18 anos, estar em dia com a justiça eleitoral e militar.

O candidato também precisa comprovar capacidade física e mental para exercício do cargo.

O concurso público para o MP SP terá validade de dois anos contados a partir da homologação dos resultados, podendo ser prorrogado mais uma vez pelo mesmo período de tempo.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e obter maiores informações sobre o concurso MP SP.