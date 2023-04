Concurso PGM Niterói (RJ): banca confirma mais de 11 mil inscritos; provas em maio

A Fundação Getúlio Vargas, banca organizadora do concurso PGM Niterói, divulgou o número total de inscritos no certame.

Ao todo, foram recebidas 11.474 inscrições para os cargos de técnico e analista.

O cargo que mais recebeu inscrições foi o de técnico de procuradoria, com 6.667 inscritos. Em seguida, vem o cargo de analista processual que contabilizou 4.356 candidatos.

Já os cargos de analista contábil e analista de tecnologia da informação receberam, respectivamente, 316 e 135 inscrições.

A maior relação de candidatos por vaga se deu no cargo de analista processual com uma média de 629 inscritos por cada vaga oferecida.

Concurso PGM Niterói oferece mais de 1300 vagas

A Procuradoria Geral do Município de Niterói (PGM Niterói), no estado do Rio de Janeiro, oferece 1329 vagas para contrato efetivo e imediato, somadas as vagas para cadastro reserva.

As oportunidades contemplam candidatos com nível médio / técnico e superior em diferentes áreas.

As inscrições foram recebidas entre os dias 16 de janeiro de 2023 a 09 de março de 2023. Os candidatos precisaram pagar uma taxa de R$ 70 para efetivar a participação no certame.

O salário oferecido pela Procuradoria Geral de Niterói – RJ varia entre R$ 2.846,86 a R$ 15.334,15 mensais.

Confira a distribuição de vagas a seguir:

Nível médio / técnico

Técnico de Procuradoria – 20 vagas + 1000 cadastro reserva;



Nível superior

Analista Processual – 7 vagas + 200 cadastro reserva;

Analista Contábil – 1 vaga + 50 cadastro reserva;

Analista de Tecnologia da Informação – 1 vaga + 50 cadastro reserva;

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisa comprovar escolaridade mínima para o cargo, além de outros requisitos importantes, dependendo das atribuições de cada cargo.

O candidato também precisa ser maior de 18 anos, brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino) e não apresentar antecedentes criminais.

O salário oferecido pela Procuradoria Geral de Niterói – RJ varia de acordo com o cargo.

A vaga de Técnico de Procuradoria, por exemplo, oferece remuneração de R$ 2.846,86. Já os cargos de analista preveem salários de R$ 6.838,92.

Fora o salário mensal, o candidato aprovado ainda terá direito a auxilio alimentação.

Etapas concurso PGM Niterói – RJ

O concurso público para a Procuradoria Geral de Niterói – RJ contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva, comum para todos os cargos;

Prova escrita discursiva, apenas para os cargos de nível superior;

Prova oral, apenas para o cargo de procurador;

Prova de títulos, apenas para o cargo de procurador;

A prova objetiva está prevista para ser aplicada no dia 14 de maio de 2023.

Os candidatos ao cargo técnico irão responder a 100 questões de múltipla escolha, enquanto o cargo de analista vai exigir a resolução de 80 perguntas. Ambas as provas serão de múltipla escolha.

Confira a seguir o conteúdo programático previsto para cada cargo:

Analista processual

20 questões de Língua Portuguesa;

10 questões de Legislação Específica; e

50 questões de Conhecimentos Específicos.

Analista contábil

20 questões de Língua Portuguesa;

10 questões de Noções de Direito Constitucional;

10 questões de Legislação Específica;

40 questões de Conhecimentos Específicos.

Analista de Tecnologia da Informação

30 questões de Língua Portuguesa

10 questões de Legislação Específica

40 questões de Conhecimentos Específicos

Técnico de procuradoria

30 questões de Língua Portuguesa;

10 questões de Noções de Informática;

10 questões de Legislação Específica; e

50 questões de Conhecimentos Específicos.

As provas estão previstas para os seguintes horários:

Manhã, de 8h às 13, para os cargos de analista (nível superior); e

Tarde, de 15h às 19h, para o cargo de técnico (nível médio).

Clique aqui para ler os editais na íntegra e conferir maiores informações sobre o concurso PGM Niterói – RJ.