Concurso PM SC: após ajuste fiscal, corporação decide sobre novo edital

O concurso PM SC ( Polícia Militar de Santa Catarina) foi pauta de reunião da corporação. O diálogo sobre novas vagas para soldados e oficiais aconteceu após anúncio do Plano de Ajuste Fiscal, na última quinta-feira, 30 de março.

A Secretaria da Fazenda destacou que o plano prevê a suspensão de novos editais de concursos e nomeações em Santa Catarina.

Porém, o órgão também destaca que algumas exceções serão avaliadas pelo Grupo Gestor de Governo, integrado pelas secretarias da Fazenda, Administração, Casa Civil e de Governo, além da Procuradoria-Geral do Estado, levando em conta as necessidades e vacância da corporação.

O Cebraspe é a banca que tem contrato válido com a corporação. Portanto, será responsável pelo recebimento das inscrições, assim como viabilidade das fases do certame. Vale destacar que a autorização do governo anterior foi para o preenchimento de 550 vagas, sendo 500 para praças e 50 para oficiais, ambos cargos de nível superior.

O último certame para soldados aconteceu em 2019 e na ocasião foram ofertadas mil vagas, sendo 200 para mulheres e 800 para pessoas do sexo masculino.

Os requisitos do exame foram:

Além da etapa objetiva e discursiva, os candidatos do concurso PM SC foram submetidos ao Curso de Formação de Soldados (CFSd), com duração de, aproximadamente, oito meses.

Após o curso de formação, os ganhos iniciais foram de R$3.842,20. Os demais benefícios atrelados ao salário são R$739,62 referente à Indenização por Regime Especial de Serviço Ativo (Iresa).

Para oficiais, houve um total de 70 vagas, sendo 65 para homens e cinco para mulheres. Como requisito ao cargo, os candidatos deveriam comprovar e estar inserido nas seguintes regras:

altura mínima de 1,65 (homens) e 1,60 (mulheres);

idade mínima de 18 anos e máxima de 30 anos, até o último dia de inscrição no concurso;

CNH em qualquer categoria; e

graduação no curso de bacharel em Direito.

Além das provas escritas, as demais fases foram: avaliação de saúde; avaliação física; avaliação psicológica; investigação social; exame toxicológico; e curso de formação. Os aprovados puderam ter remuneração de R$12.882,69.

Outros concursos policiais

Novos cronogramas do concurso PM RN ( Polícia Militar do Rio Grande do Norte) foram divulgados. Ao todo são 1.158 vagas para soldados.

Antes, as provas estavam marcadas para o dia 26 de março. Agora, as provas serão no dia 16 de abril. A convocação para os exames será realizada no dia 6 do próximo mês, com a divulgação dos locais no dia 10.

A convocação do Teste de Aptidão Física – TAF- assim como o exame de habilitação musical (aluno músico) será no dia 15 de maio deste ano.

A avaliação musical ocorrerá no dia 21 de maio, enquanto o TAF será realizado entre os dias 22 e 31 de maio. Posteriormente, no dia 12 de junho será feita a convocação para as seguintes fases:

exame de avaliação psicológica;

inspeção de saúde;

procedimento heteroidentificação; e

investigação social.

Para acessar todas as fases do concurso e demais esclarecimentos, clique aqui.

Quem pode participar do concurso PM RN?

As oportunidades são de nível superior de escolaridade, com remuneração inicial fixada em R$ 1.302,00, enquanto Aluno-Soldado. Além disso, é preciso cumprir os seguintes requisitos:

Sexo masculino – ter, no mínimo, 1,60m de altura;

– ter, no mínimo, 1,60m de altura; Sexo feminino – ter, no mínimo, 1,55m de altura;

– ter, no mínimo, 1,55m de altura; Ter nascido a partir de 1º de janeiro de 1988, salvo para candidatos pertencentes a PM RN e CBM RN (35 anos de idade);

Graduação de nível superior, nos graus de bacharelado ou licenciatura (sendo aceito diploma de tecnólogo);

Para Praças Músicos, comprovada habilitação técnica no instrumento exigido; e

Ser habilitado para a condução de veículo automotor, no mínimo, na categoria “B”.

Como serão as provas do concurso PM RN?

As fases do concurso PM RN são em um total de 07. Veja a seguir:

Exame Intelectual (Provas Objetiva e Discursiva) – de caráter Eliminatório e Classificatório;

Exame de Avaliação de Condicionamento Físico – de caráter Eliminatório;

Exame de Avaliação Psicológica – de caráter Eliminatório;

Prova de Títulos – de caráter Classificatório;

Investigação Social – de caráter Eliminatório;

Inspeção de Saúde – de caráter Eliminatório;

Procedimento de Heteroidentificação (Negros).

Quando foi o último concurso PM RN?

O último concurso PM RN aconteceu em 2019. Ao todo foram 1000 vagas e contou com 12 mil candidatos para as provas objetivas, primeira fase do certame.

Vale lembrar que em janeiro de 2021, 400 aprovados para formação de cadastro reserva foram convocados. Os ganhos iniciais, na época, para o cargo durante o curso de formação era de R$ 954,00, aumentando para R$ 2.904,00, após ingresso.