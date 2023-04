Concurso PM SP: autorizado edital com 5.600 vagas; confira!

O concurso PM SP ( Polícia Militar do Estado de São Paulo) pode sair em breve. O quantitativo de vagas foi autorizado pelo governador do estado, Tarcísio Freitas – Partido Republicanos.

O pronunciamento aconteceu nesta segunda-feira, 10 de abril, na ocasião que marcou 100 dias de governo. Vale lembrar que também foram pontuadas as carreiras. Isto é, as vagas serão redistribuídas conforme os cargos abaixo:

5.400 soldados

200 oficiais

Quando aconteceu o último concurso PM SP?

O último edital ofertou 2.700 vagas para a carreira de Soldado de 2ª Classe. As remunerações variam de acordo com a progressão de carreira e são estabelecidas da seguinte forma:

Padrão: R$ 1.544,80;

Regime Especial de Trabalho Policial (RETP): R$ 1.544,80;

Insalubridade: R$ 785,67.

A avaliação aconteceu por meio de sete etapas. A carreira exige formação de nível médio, idade de 17 a 30 anos, além de carteira nacional de habilitação (categorias “B” e “E”), estes foram os principais requisitos para soldado.

Provas para soldado do concurso PM SP

As etapas para prova de soldado foram:

Exames de Conhecimentos , divididos em: Prova Objetiva (Parte I), de caráter eliminatório e classificatório; Prova Dissertativa (Parte II), de caráter eliminatório e classificatório;

, divididos em: Exames de Aptidão Física , de caráter eliminatório;

, de caráter eliminatório; Exames de Saúde , de caráter eliminatório;

, de caráter eliminatório; Exames Psicológicos , de caráter eliminatório;

, de caráter eliminatório; Avaliação da Conduta Social, da Reputação e da Idoneidade , de caráter eliminatório;

, de caráter eliminatório; Análise de Documentos, de caráter eliminatório

A fase de conhecimentos aconteceu nas seguintes cidades:

Araçatuba; Bauru; Campinas; Piracicaba; Presidente Prudente; Ribeirão Preto; Santos; São José do Rio Preto; São José dos Campos; São Paulo e Sorocaba.

Por sua vez, a prova objetiva contou com as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa e Interpretação de Texto – 20

Matemática – 15

Conhecimentos Gerais – 15

Noções Básicas de Informática – 5

Noções de Administração Pública – 5

Já a fase discursiva contou com uma Prova Dissertativa foi composta de uma redação, na qual o candidato produziu uma dissertação em prosa na norma-padrão da língua portuguesa, a partir da leitura de textos auxiliares.

A fase de Aptidão Físcia ( TAF) do concurso PM SP contou com os seguintes exercícios:

teste de flexão e extensão de cotovelos, por meio do teste dinâmico de barra para homens e isometria na barra fixa para mulheres;

resistência abdominal, em decúbito dorsal (tipo remador);

corrida de 50 metros;

corrida de 12 minutos.

De acordo com o edital, para ser considerado apto nesta etapa, é necessário alcançar, no mínimo, a marca de 20 pontos em cada um dos testes e 201 pontos no somatório geral obtido nos 4 testes.

Edital para Oficial do concurso PM SP

Já o edital para oficial aconteceu em 2021 e teve a Vunesp como banca. Ao todo foram 220 oportunidades, além de ensino médio, os candidatos deveriam ter idade compatível com 17 a 30 anos.

Demais requisitos para a prova são:

Ter idade mínima de 17 anos;

Ter idade máxima de 30 anos de idade, exceto para o candidato pertencente aos quadros da Polícia Militar do Estado de São Paulo;

Ter estatura mínima, descalço e descoberto, de: 155 cm, se mulher; e 160 cm, se homem;

Se militar, estar enquadrado pelo menos no comportamento disciplinar “bom” ou equivalente, e não ter cometido, nos 2 últimos anos, transgressão disciplinar classificada como “grave” ou equivalente;

Ter concluído o ensino médio ou equivalente;

Se ex-integrante das Forças Armadas ou de Força Auxiliar, não ter sido demitido “ex officio” por ter sido declarado indigno para o oficialato ou com ele incompatível, excluído ou licenciado a bem da disciplina, salvo em caso de reabilitação;

Não ter sido, nos últimos 5 anos, na forma da legislação vigente: Responsabilizado por ato lesivo ao patrimônio público de qualquer esfera de governo em processo disciplinar administrativo, do qual não caiba mais recurso, contado o prazo a partir da data do cumprimento da sanção; Condenado em processo criminal transitado em julgado, contado o prazo a partir da data do cumprimento da pena.



Etapas do concurso PM SP para Oficial

Além da prova objetiva e dissertativa, os candidatos realizaram as seguintes etapas:

Exames de Aptidão Física , de caráter eliminatório;

, de caráter eliminatório; Exames de Saúde , de caráter eliminatório;

, de caráter eliminatório; Exames Psicológicos , de caráter eliminatório;

, de caráter eliminatório; Avaliação da Conduta Social, da Reputação e da Idoneidade , de caráter eliminatório;

, de caráter eliminatório; Análise de Documentos, de caráter eliminatório

A fase objetiva do concurso PM SP teve duração de quatro horas e foi dividida da seguinte forma:

Ciências Humanas e suas Tecnologias – 20 questões, sendo: História: 6 questões; Filosofia: 4 questões; Sociologia: 4 questões; Geografia: 6 questões.

– 20 questões, sendo: Linguagens e Códigos – 24 questões, sendo: Língua Portuguesa e interpretação de texto: 18 questões; Língua Inglesa ou Espanhola: 6 questões.

– 24 questões, sendo: Matemática e Ciências da Natureza – 30 questões, sendo: Matemática: 12 questões; Física: 6 questões; Química: 6 questões; Biologia: 6 questões.

– 30 questões, sendo: Conhecimentos Específicos – 6 questões, sendo: Noções de Administração Pública: 2 questões; Noções Básicas de Informática: 4 questões.

– 6 questões, sendo:

Segundo o edital, a Prova Dissertativa (Parte II) teve duração de 2 horas, composta de uma redação, na qual se esperou que o candidato produzisse um texto dissertativo-argumentativo (em prosa), de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa.

Já a prova de Aptidão Física teve os seguintes exercícios:

Teste de flexão e extensão de cotovelos, por meio do teste dinâmico de barra para homens e isometria na barra

fixa para mulheres;

fixa para mulheres; Resistência abdominal, em decúbito dorsal (tipo remador);

Corrida de 50 metros;

Corrida de 12 minutos;

Prova de habilidade específica, composta por uma prova de natação.

