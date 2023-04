Concurso Polícia Científica GO: últimos dias de inscrição; 212 vagas!

Ter idade mínima de 18 anos completos, na data da posse;

Possuir carteira de identidade civil e Carteira Nacional de Habilitação, categoria “B”, no mínimo;

Curso de nível fundamental.

Perito Criminal, Médico Legista e Odonto-Legista

Ter idade mínima de 21 anos completos, na data da posse;

Possuir carteira de identidade civil e Carteira Nacional de Habilitação, categoria “B”, no mínimo;

Curso superior na área específica, com registro no devido Conselho.

Como serão as provas do concurso Polícia Científica GO?

O concurso Polícia Científica GO será composto de prova objetiva, discursiva, teste de avaliação física e exame psicotécnico. A fase objetiva será de caráter eliminatório e classificatório, será composta de 80 questões para Perito Criminal e de 60 para Auxiliar de Autópsia, sendo do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas e uma única correta.

Confira as disciplinas de acordo com o cargo:

Auxiliar de Autópsia

Conhecimentos gerais

Língua Portuguesa

Realidade Étnica, Social, Histórica, Geográfica, Cultural, Política e Econômica de Goiás e do Brasil

Matemática

Noções de Informática

Conhecimentos específicos

Noções de Legislação Aplicada ao Cargo

Noções de Biossegurança

Ciências

Noções de Medicina Legal

Noções de Criminalística

Perito Criminal

Conhecimentos gerais

Língua Portuguesa

Noções de Informática

Realidade Étnica, Social, Histórica, Geográfica, Cultural, Política e Econômica de Goiás e do Brasil

Noções de Direito Administrativo

Noções de Direito Processual Penal

Noções de Direito Penal

Legislação Especial

Conhecimentos específicos

Noções de Medicina Legal

Criminalística

Biologia

Ecologia e Meio Ambiente

Física

Química

Matemática, Estatística e Raciocínio Lógico

Noções de Contabilidade

Por sua vez, a fase discursiva do concurso Polícia Científica GO será de caráter eliminatório e classificatório, será realizada no mesmo dia e dentro do prazo de duração previsto para a realização da prova objetiva.

De acordo com o edital, o Teste de Aptidão Física será de caráter exclusivamente eliminatório, visa avaliar o condicionamento físico do candidato, exigindo os índices mínimos de desempenho físico necessários no desenvolvimento das atividades físicas inerentes aos cargos de Perito Criminal e de Auxiliar de Autópsia.

Confira com detalhes cada etapa

a) 1ª (primeira fase) – prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, a ser realizada pelo IADES;

b) 2ª (segunda fase) – prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, a ser realizada pelo IADES;

c) 3ª (terceira fase) – avaliação da equipe multiprofissional (exclusivo aos candidatos com deficiência), de caráter eliminatório, a ser realizada pelo IADES;

d) 4ª (quarta fase) – teste de aptidão física, de caráter eliminatório, a ser realizado pelo IADES;

e) 5ª (quinta fase) – avaliação médica, de caráter eliminatório, a ser realizado pelo IADES;

f) 6ª (sexta fase) – exame psicotécnico, de caráter eliminatório, a ser realizado pelo IADES;

g) 7ª (sétima fase) – avaliação de títulos, para o cargo de Perito Criminal, de caráter classificatório, a ser realizado pelo IADES;

h) 8ª (oitava fase) – avaliação de vida pregressa e investigação social, de caráter eliminatório, a ser realizada pela Superintendência da Policia Técnico-Científica (SPTC).

As avaliações serão aplicadas em dias distintos, sendo:

Perito Criminal – 7 de maio

Auxiliar de Autópsia – 21 de maio

Regras de escolaridade