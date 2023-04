Concurso público: confira aqui os 7 principais editais do Executivo Federal

Os concurseiros devem ficar atentos às novas oportunidades e chances de concurso público que vem por aí. Tudo indica que os editais deverão oferecer excelentes remunerações e estabilidade financeira.

Vale lembrar que, Esther Dweck, ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, deixou claro que vai lançar até o dia 10 de abril o primeiro pacote de editais autorizados pela Administração Pública Federal.

Concurso público- oportunidades

Concurso AFT

O concurso AFT (Auditor-Fiscal do Trabalho) pode ser liberado a qualquer momento. Além da necessidade de compor o quadro de servidores, os grupos representativos tem pressionado em prol de novo edital.

O último edital foi liberado em 2013, e, atualmente, cerca de 50% do quadro de Auditores-Fiscais do Trabalho está vago. A vacância já foi contabilizada em 1.600 postos de trabalho.

Além do presidente do Sinait, Bob Machado, o secretário-Executivo do Ministério do Trabalho e Emprego, Francisco Macena da Silva também pediu urgência no edital e sinalizou a extrema necessidade de novos certames.

Vale lembrar que para concorrer ao cargo de Auditor, o interessado precisa ter nível superior em qualquer área de formação. As remunerações ultrapassam R$ 21 mil, podendo chegar a R$ 30 mil.

Concurso Bacen

O concurso Bacen (Banco Central) também é um dos editais mais aguardados. Vale lembrar que o último edital foi há 10 anos atrás e teve a Cebraspe, antiga Cespe, como banca organizadora.

Um pedido de realização do concurso foi enviado em 2022 ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos solicitando 245 oportunidades:

200 vagas para o cargo de Analista;

30 vagas para o cargo de Técnicos; e

15 vagas para Procurador.

Os aprovados receberão inicialmente o valor de R$ 21.014,49.

Concurso Anvisa



Você também pode gostar:

O concurso está em processo de autorização. Diante disso, o edital da ( Agência Nacional de Vigilância Sanitária) pode acontecer em poucos dias.

Sobre as vagas, aguarda-se as seguintes oportunidades:

17 vagas de Analista Administrativo;

49 vagas de Técnico Administrativo;

53 vagas de Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária; e

7 vagas de Técnico em Regulação e Vigilância Sanitária.

A solicitação de um novo edital tem sido feita desde 2022. Portanto, é grande a expectativa para 2023. O último concurso da autarquia aconteceu em 2016, organizado pela banca Cespe (atual Cebraspe).

Mais oportunidades de concurso público

Confira mais chances e possíveis editais:

Concurso Anac

Estão sendo aguardadas 169 vagas para os seguintes cargos:

Analista Administrativo: 24 vagas; e

Especialista em Regulação de Aviação Civil: 145 vagas.

O último certame aconteceu em 2016, portanto, há urgência na contratação de novos servidores. O órgão já conta com 500 cargos vagos distribuídos entre os cargos:

Especialista em Regulação de Aviação Civil – 265 cargos vagos

Técnico em Regulação – 145 cargos vagos

Analista Administrativo – 89 cargos vagos

Técnico Administrativo – 56 cargos vagos

Vale lembrar que atualmente, o salário inicial de um Especialista em Regulação é de R$ 15.058,12. Já os ocupantes do cargo de Analista Administrativo recebem o valor inicial de R$ 13.807,57. Tanto o cargo de cargo de Técnico em Regulação quanto administrativo recebem salários acima de R$ 7 mil.

Concurso Ibama

O concurso Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) pode acontecer em breve, já que novas solicitações têm sido realizadas com frequência.

A última solicitação foi de 2.408 vagas, cargo de Analista nas seguintes especialidades:

1.503 vagas para Analista Ambiental;

905 vagas para Analista Administrativo, da carreira de Especialista em Meio Ambiente.

É extremamente válido destacar que o pedido corrobore com o informado pelo Diretor de Planejamento, Administração e Logística, Wagner Rosa da Silva.

O Diretor afirmou ser possível que o próximo certame oferte vagas apenas para os cargos de Analista Administrativo e Analista Ambiental, já que os cargos de Técnico serão transformados. O último edital aconteceu no ano de 2021 e os aprovados ainda estão sendo convocados.

Concurso ANA

Um novo editalpara a Agência Nacional de Águas segue esperado. Foi realizada a análise dos cargos vagos e contabilizados 109 possíveis oportunidades para o próximo edital. Sendo:

57 cargos vagos para Especialista em Regulação;

38 cargos vagos para Analista Administrativo;

14 cargos vagos para Técnico Administrativo.

Atualmente, as remunerações variam entre os valores de R$ 7.016,67 e R$ 15.058,12 iniciais, a depender do cargo do servidor. O último concurso aconteceu em 2008 para nível superior e 2012 para nível médio.

Concurso Ministério da Justiça

A última solicitação foi feita em 2022. Ao todo foram 721 vagas:

As oportunidades seriam assim segmentadas:

171 vagas para o cargo de Analista Técnico de Políticas Sociais da Carreira de Desenvolvimento de Políticas Sociais;

551 vagas de níveis superior e intermediário do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – PGPE, sendo: 8 vagas para Administrador; 129 vagas para Analista Técnico-Administrativo 1 vaga para Arquiteto 2 vagas para Arquivista 1 vaga para Assistente Social 4 vagas para Contador 5 vagas para Economista 1 vaga para Enfermeiro 7 vagas para Engenheiro 1 vaga para Estatístico 4 vagas para Médico 3 vagas para Psicólogo 2 vagas para Sociólogo 19 vagas para Técnico em Assuntos Educacionais 5 vagas para Técnico em Comunicação Social 355 vagas para Agente Administrativo 4 vagas para Técnico em Contabilidade



É importante salientar que desde 2013 o Ministério da Justiça busca autorização para realização de concurso público para provimento de cargos efetivos. Os pedidos são para composição do quadro de servidores que já encontra-se em fase de urgência.