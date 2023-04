Concurso Público da Prefeitura de Taboão da Serra-SP: 168 Vagas + Cadastro de Reserva

Mais um concurso SP ( São Paulo). Dessa vez, a prefeitura de Taboão da Serra anuncia edital com 168 vagas imediatas mais formação de cadastro reserva.

Os interessados poderão se inscrever até 07 de junho por meio do portal da banca, ABCP. As taxas de inscrição dependem do cargo, sendo de:

R$ 69,00 (médio/técnico);

R$ 85,00 (superior).

Vagas concurso SP

As vagas são para médio, técnico e superior. Ao todo são 168 vagas mais formação de cadastro reserva. Confira as oportunidades deste concurso SP :

Nível médio e técnico

Auxiliar de Saúde Bucal – 5 vagas mais CR;

Técnico de Enfermagem – 5 vagas mais CR;

Técnico de Enfermagem da Família – 20 vagas mais CR.

Nível superior completo

Assistente Social – 2 vagas mais CR;

Enfermeiro – 5 vagas mais CR;

Enfermeiro da Família – 20 vagas mais CR;

Farmacêutico – 2 vagas mais CR;

Fisioterapeuta – 3 vagas mais CR;

Fonoaudiólogo – 3 vagas mais CR;

Médico Veterinário – 1 vaga mais CR;

Médico Clínico geral – 28 vagas mais CR;

Médico Psiquiatra – 10 vagas mais CR;

Médico Generalista – 18 vagas mais CR;

Médico Ginecologista – 20 vagas mais CR;

Médico Pediatra – 13 vagas mais CR;

Médico Cardiologista – 1 vaga mais CR;

Médico do Trabalho – 1 vaga mais CR;

Nutricionista – 2 vagas mais CR;

Odontólogo – 3 vagas mais CR;

Psicólogo – 3 vagas mais CR;

Terapeuta Ocupacional – 3 vagas mais CR.

A jornada de trabalho deste concurso SP varia de 20 a 40 horas semanais e as remunerações dependem do cargo ficando entre R$ 1.460,78 a R$ 3.151,95.

Para medicina, o salário varia entre R$ 48,03 a R$ 72,04/hora.

Requisitos concurso SP

Confira os requisitos de posse do cargo:

a) Ter sido aprovado e classificado neste certame;

b) Ser brasileiro nato, naturalizado;

c) Ter no mínimo 18 (dezoito) anos completos na data da posse;

d) Gozar dos direitos políticos e estar quite com as obrigações eleitorais;

e) Estar quite com as obrigações do Serviço Militar, quando se tratar de candidatos do sexo masculino;

f) Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo;

g) Comprovar escolaridade exigida para o cargo, conforme solicitado neste Edital;

h) Estar com a situação cadastral regular na Receita Federal;

i )Estar inscrito no órgão fiscalizador do exercício profissional e devidamente quite com suas demais exigências legais, quando for o caso;

j) Não receber proventos de aposentadoria civil ou militar ou remuneração de cargo, ou função pública.

Como serão as provas do concurso SP ?



Você também pode gostar:

As provas do concurso SP estao marcadas para 25 de junho e deve acontecer no município de Taboão da Serra, em São Paulo.

A prova objetiva terá 2h30min de duração, será composta por 40 questões de múltipla escolha e valerá, ao todo, 10 pontos e contará com conhecimentos gerais e específicos.

Concurso nacional com oportunidade em São Paulo

O concurso SERPRO trouxe uma grande oportunidade para quem deseja entrar para o mercado de trabalho. Ao todo são 602 vagas imediatas mais formação de cadastro reserva.

Os interessados poderão se inscrever entre os dias entre os dias 24 de abril e 02 de junho, ao custo de R$ 100,00 através do portal Cebraspe.

Atribuições concurso SERPRO

A seguir pontuamos as atribuições de caráter geral e específico. Veja os detalhes abaixo:

ATRIBUIÇÕES GERAIS Analisar e propor soluções para situações que incluam múltiplas e complexas variáveis e requeiram capacidade de julgamento;

Planejar, desenvolver e coordenar projetos, assegurando a sua execução de acordo com padrões de qualidade definidos;

Analisar, recomendar e definir procedimentos sobre assuntos relacionados a sua área de atuação, emitindo pareceres técnicos e definindo padrões;

Coordenar os meios necessários à consecução dos objetivos do seu trabalho;

Efetuar estudos e pesquisas aplicados sobre assunto de interesse da Empresa, referentes a sua área de atuação;

Transmitir os conhecimentos necessários à realização das atividades relativas à sua área;

Executar outras atividades necessárias à consecução dos serviços. ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS Analisar as necessidades do mercado, acompanhar, prospectar e desenvolver novas tecnologias, identificando oportunidades de negócio e melhorias de processos;

Implementar ações de relacionamento e garantia de satisfação do cliente;

Planejar, executar, monitorar, controlar projetos e definir procedimentos sobre assuntos relacionados a sua área de atuação;

Negociar, elaborar e acompanhar contratos e acordos de níveis de serviços;

Desenvolver, testar, validar e monitorar sistemas e ambientes;

Coletar, transformar e armazenar dados, transformando-os em inteligência de negócio e inovação de processos;

Avaliar e monitorar serviços, recursos e processos atuando na sua sustentação e propondo medidas para a melhoria da segurança, qualidade e produtividade. Vagas concurso SERPRO Como mencionado, as 602 vagas sao para analista com especialização em tecnologia. Há ainda a oportunidade para cadastro reserva. Vagas ampla

concorrência Vagas PcD Vagas negros TOTAL 361 + CR 121 + CR 120 + CR 602 + CR A exigência de escolaridade exigida neste concursoSERPRO é nível superior. A remuneração inicial é de R$ 9.025,73, correspondendo ao salário nominal de R$ 7.848,46 mais gratificação de R$ 1.177,27, para uma jornada de 40 horas semanais.