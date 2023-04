Concurso Público e Processo Seletivo da Prefeitura de Abdon Batista-SC com Salário de até R$25 Mil

Em Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de Abdon Batista abre novos editais de concurso público e processo seletivo cujo objetivo é o preenchimento de 44 vagas em cargos de níveis alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior na administração municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

EDITAL nº 1/2023/concurso público – Nutricionista (1); Operador Estação Tratamento de Esgoto (1); Operador Máquinas Pesadas (2); Orientador Social CRAS (1); Técnico Administrativo; Técnico em Controle Interno; Técnico em Enfermagem (2); Técnico em Informática (1); Telefonista (1); Vigilante Sanitário (1); Educador Físico (1); Engenheiro Civil (1); Fisioterapeuta (1); Fonoaudiólogo (1); Médico Geral (1); Motorista (3); Agente de Serviços Gerais (2); Analista Financeiro (1); Assistente Social (1); Auxiliar administrativo (1); Auxiliar de Dentista (1); Professor Língua Inglesa (1); Psicólogo (1); Servente (6); Auxiliar de Professor (3); Auxiliar operacional (1); e Professor Ensino Infantil e Séries Iniciais (7);

EDITAL nº 1/2023/processo seletivo – Orientador Social CRAS; Professor Ensino Infantil e Séries Iniciais; Professor Língua Inglesa; Psicólogo; Técnico em Controle Interno; Técnico em Informática; Telefonista; Vigilante Sanitário; Agente de Combate a Endemias (1); Assistente Social; Auxiliar de Dentista; Auxiliar de Professor; Auxiliar Operacional; Contador; Educador Físico; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Médico Geral; Nutricionista; e Técnico em Enfermagem.

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração.

Os salários oferecidos varia entre R$ 1.278,36 a R$ 25.500,37, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 17h do dia 2 de maio de 2023, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Acesse Concursos SC. O valor da inscrição oscila entre R$ 60,00 a R$ 120,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante as seguintes etapas:

prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa; matemática; conhecimentos gerais; conhecimentos específicos; legislação;

(caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa; matemática; conhecimentos gerais; conhecimentos específicos; legislação; prova prática para os cargos de Motorista e Operador Máquinas Pesadas;

para os cargos de Motorista e Operador Máquinas Pesadas; prova de títulos para os cargos de docente.

A prova objetiva está prevista para o dia 28 de maio de 2023 para o concurso público e para o dia 4 de junho de 2023 o processo seletivo.

O concurso é válido por 02 anos, enquanto o processo seletivo é válido por 01 ano, ambos a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições



Você também pode gostar:

AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS: Zelar pela manutenção das instalações, mobiliários e equipamentos do órgão; executar trabalhos braçais; roçadas; abertura de valas, retirar pedras estradas, fazer bueiros, executar serviços de limpeza nas dependências internas e externas do órgão, jardins, cemitérios, garagens e seus veículos; entre outras atividades.

ASSISTENTE SOCIAL: Atividade profissional no campo do serviço social, na viabilização de ações assistenciais, com a aplicação dos princípios e técnicas pertinentes à área, aplicadas ao exame e solução dos problemas de ordem socioeconômica; planejar, coordenar, controlar e avaliar programas e projetos na área do Serviço Social, aplicados a indivíduos, grupos e comunidades; entre outras atividades.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO: Executa serviços internos e externos, entregando e/ou afixando documentos, correspondências, jornais e pequenos volumes, dirigindo-se aos demais locais indicados; executar serviços de apoio administrativo nos diversos órgãos e unidades de Administração Pública municipal; entre outras atividades.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL nº 2023 (concurso público)

EDITAL nº 2023 (processo seletivo)