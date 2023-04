Concurso Rio Branco AC: Progresso e Banca Organizadora Definida

O concurso Rio Branco AC ( Acre) avançou mais uma fase rumo ao edital. Isso porque, o certame escolheu a banca organizadora.

A empresa vai receber as inscrições e viabilizar as etapas da seleção. A empresa responsável pela organização do certame é o IBADE.

É importante pontuar que desde o ano passado, a comissão organizadora foi escolhida para cuidar do andamento do concurso Rio Branco AC.

Os detalhes sobre vagas, cargos, assim como inscrições, deverão ser liberados em breve, em tempo oportuno.

Quando aconteceu o último concurso Rio Branco AC?

O último edital foi liberado e 2019 e teve a banca FUNDAPE como organizadora. As vagas foram distribuídas para os seguintes cargos:

Professor da Educação Infantil – 190

Professor do Ensino Fundamental – 159

Professor da Educação Especial – 82

Nutricionista – 2

Cuidador Pessoal – 80

Motorista – 9

Além da prova objetiva, os candidatos foram avaliados mediante avaliação de títulos, de experiência profissional e prova prática, a depender do cargo.

Outros concursos no Norte

O concurso Guarda de Palmas, Tocantins, teve os gabaritos preliminares divulgados. O anúncio foi feito na quarta-feira, 05 de abril.

A solicitação poderá ser realizada por meio do portal da banca organizadora, Fundação Vunesp. Vale lembrar que a prova foi aplicada no dia 2 de abril e composta por 50 questões de múltipla escolha (quatro alternativas), com duração de 3 horas.

Clique aqui e confira o gabarito.

Segundo a banca, foram homologadas 15.449 inscrições, sendo o maior número (13.794) de tocantinenses. As oportunidades foram para pessoas do sexo masculino e feminino, a faixa etária é de 18 até 45 anos.

Os aprovados receberão 30% de adicional de periculosidade, auxílio-alimentação e adicional noturno. Há também estabilidade e possibilidade de progressão na carreira.



Como foram as provas do concurso Guarda de Palmas TO?

A fase objetiva do concurso Guarda de Palmas TO aconteceu no dia 02 de abril de 2023, com três horas de duração, no turno vespertino. Ao todo foram 50 questões divididas entre as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa (dez);

Matemática e Raciocínio Lógico (cinco);

Atualidades e Conhecimentos Regionais (cinco);

Noções de Direito (cinco);

Noções de Informática (cinco);

Legislação Municipal (dez); e

Legislação Específica (dez).

Além das provas objetivas, as próximas fases são: