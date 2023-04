Concurso SEED PR: inscrições começam hoje (10); 1.256 vagas para professores e pedagogos

Já estão abertas as inscrições para o concurso da Secretaria de Educação do Estado do Paraná (SEED – PR). Ao todo, a secretaria oferece 1.256 vagas para preenchimento imediato nos cargos de professor e pedagogo.

As vagas contemplam candidatos com nível superior para atuação em diferentes disciplinas.

Para se inscrever, os candidatos devem acessar o site da banca responsável pelo concurso, o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).

O prazo para solicitar isenção da taxa de inscrição também tem inicio nesta segunda-feira, 10, e segue até às 23h do dia 13 de abril, quinta-feira.

Os salários da SEED – PR chegam até R$ 1.951,66.

Vagas e salários SEED – PR

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Cargos e vagas

Professor de Arte – 94 vagas;

Professor de Biologia – 66 vagas;

Professor de Ciências – 64 vagas;

Professor de Educação Física – 67 vagas;

Professor de Filosofia – 35 vagas;

Professor de Física – 42 vagas;

Professor de Geografia – 63 vagas;

Professor de História – 97 vagas;

Professor de Língua Estrangeira – Inglês – 65 vagas;

Professor de Língua Portuguesa – 207 vagas;

Professor de Matemática – 227 vagas;

Professor de Química – 50 vagas;

Professor de Sociologia – 32 vagas;

Pedagogia – 147 vagas.

O salário oferecido pela SEED – PR é de R$ 1.951,66 mais R$ 421,27 de auxilio transporte para uma jornada de trabalho de 20 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisa comprovar escolaridade mínima para o cargo, além de outros requisitos importantes, dependendo das atribuições de cada cargo.

O candidato também precisa ser maior de 18 anos, brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino) e não apresentar antecedentes criminais.

Inscrições SEED – PR

Os interessados em participar do concurso público para a SEED – PR devem realizar a inscrição entre os dias 10 de abril de 2023 a 9 de maio de 2023, diretamente pelo site do IBFC, organizadora responsável pelo certame.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 100,00.



Os candidatos que estão desempregados ou que estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico podem solicitar a isenção da taxa de inscrição.

Atribuições de cargo SEED – PR

Confira a seguir as principais funções de acordo com cada cargo oferecido pela SEED PR.

Professores

Elaborar e implementar o Plano de Aula em consonância com os documentos curriculares vigentes, durante a hora-atividade, em conjunto com a equipe pedagógica;

Replanejar aulas a partir das observações de sala de aula e dos feedbacks formativos realizados pela equipe pedagógica;

Analisar, em conjunto com a equipe pedagógica, os resultados de aprendizagem dos estudantes e elaborar propostas de intervenções de superação das dificuldades evidenciadas;

Acompanhar e apoiar a aprendizagem dos estudantes;

Utilizar metodologias ativas e tecnologias educacionais para o desenvolvimento das habilidades e competências;

Ministrar aulas de forma síncrona e assíncrona, utilizando ferramentas de colaboração, comunicação e gerenciamento de salas virtuais;

Viabilizar estratégias de ensino que considerem as características do desenvolvimento e da idade dos estudantes, contribuindo para uma aprendizagem significativa;

Estruturar situações de aprendizagem desafiadoras, considerando o interesse dos estudantes e mobilizando-os para o desenvolvimento das competências gerais da educação básica;

Adotar uma postura reflexiva e crítica, orientando os estudantes a formular e expressar as suas compreensões sobre temas, conceitos e situações;

Atuar profissionalmente no seu ambiente institucional observando, conhecendo e respeitando as normas vigentes;

Ministrar as aulas e cumprir as horas-atividade estabelecidas, com acompanhamento da equipe pedagógica e com foco no desenvolvimento das habilidades e competências, de acordo com o documento curricular orientador da etapa de ensino, devendo ocorrer o mesmo com o Coordenador de Curso, quando for o caso.

Pedagogo

Analisar, em conjunto com o professor, os resultados de aprendizagem dos estudantes e apoiar na elaboração de propostas de intervenção de superação das dificuldades apontadas;

Analisar o plano de aula do professor para orientação, sugestão, escuta e consequente devolutiva formativa;

Acompanhar o professor na elaboração do Plano de Aula em consonância com a PPC durante a hora-atividade;

Realizar observações de sala de aula, planejadas junto com o professor, elaborando de forma dialógica os feedbacks formativos;

Istigar e apoiar o professor na aplicação de metodologias ativas e tecnologias educacionais, visando ao desenvolvimento das habilidades e competências.

Etapas concurso público SEED – PR

O concurso público para a SEED – PR contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório.

de caráter eliminatório e classificatório. Prova Discursiva de caráter eliminatório e classificatório.

de caráter eliminatório e classificatório. Prova de títulos de caráter classificatório.

de caráter classificatório. Prova prática de caráter eliminatório e classificatório.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 18 de junho de 2023.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo e o conteúdo programático das provas.