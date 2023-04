Concurso TC DF: PL autorizado! O que muda nos cargos do órgão?

O concurso TC DF ( Tribunal de Contas do Distrito Federal) pode ter novo edital liberado a qualquer momento. A principal ideia que explica essa afirmação é o fato de que foi aprovado o Projeto de Lei ( PL) que altera os cargos no órgão.

O PL nº 220/23 modifica as nomenclaturas dos cargos e os requisitos de escolaridade exigidos. Este é um fator importante e de muita atenção para quem vai participar do próximo edital.

Com a aprovação em dois turnos, cabe o governador Ibaneis Rocha avaliar o documento. Os esclarecimentos foram realizados em nota pela CLDF ( Câmara Legislativa do Distrito Federal).

Alteração nos cargos do concurso TC DF

A reestruturação de carreira é o principal motivo para alteração nos cargos e mudança na nomenclatura.

Como era Depois de alterado Analista de Administração Pública Auditor de Controle Externo Técnico de Administração Pública e Técnico de Controle Externo Analista Administrativo de Controle Externo Auxiliar de Administração Pública Técnico Administrativo de Controle Externo

Diante disso, todos os cargos terão exigência de nível superior, exceto o cargo de técnico administrativo.

Concurso TC DF autorizado

O concurso já foi autorizado. A decisão foi estabelecida pelo próprio tribunal após aval do Plenário, em sessão plenária. Segundo o órgão, a decisão libera a abertura dos procedimentos preparatórios e licitatórios.

Vale lembrar que o total de vagas ainda não foi informado, porém, desde o primeiro semestre de 2022 que a seleção foi anunciada.

Quando aconteceu o último edital?

Para técnico e analista, o último concurso TC DF aconteceu em 2014 e teve a organização da Cebraspe, antiga Cespe. Ao todo foram 69 vagas divididas da seguinte forma:

Sendo 19 destinadas ao cargo de auditor de controle externo, 12 para técnico de administração pública e 38 vagas para o analista.

Já para auditor, o último edital foi anunciado e lançado em 2020. Ao todo foram 10 vagas mais formação de cadastro reserva. A escolaridade exigida foi nível superior completo.



Você também pode gostar:

A carga horária de trabalho é diurna e os salários totalmente atrativos. Os aprovados receberam ganhos acima de R$ 16 mil.

Novos salários

Os novos aprovados do concurso TCDF ( Tribunal de Contas do Distrito Federal) podem ser admitidos com melhores salários.

O PL ( Projeto de Lei) que determina a recomposição parcial da remuneração de cargos efetivos está sendo analisado.

O documento defende que o percentual seja de 10% e distribuído para: cargos efetivos, cargos de natureza especial, cargos em comissão e funções de confiança.

Além disso, os grupos que também participariam do aumento seriam: aposentados e pensionistas do órgão. Caso aprovado, a Lei entraria em vigor em abril deste ano. Entretanto, é importante destacar que é preciso fazer uma análise junto à Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023.

O Auditor de Controle Externo e Analista de Administração Pública teria o salário entre R$ 20 mil e R$ 35.896,29. Por sua vez, os Técnicos de Controle Externo e Administração Pública teriam o salário entre R$ 11.833,13 e R$ 13.888,17.

Já o Auxiliar de Administração Pública teria salários entre R$ 8.388,15 e R$ 13.061,60. Os cargos de natureza especial teriam valores acrescidos levando em conta o nível, podendo variar entre R$ 2.599 e mais de R$ 18 mil.

É importante destacar que havia expectativa para que o concurso TCDF acontecesse em março. Confira as datas que foram liberadas e previstas: Contratação da banca – entre a última semana de fevereiro e as duas primeiras de março

Elaboração de edital – entre a última semana de fevereiro e as duas primeiras de março

Publicação do edital – última semana de março

Aplicação das provas – julho de 2023

Divulgação de resultados/recursos – agosto de 2023

Resultado final – primeira semana de setembro Contudo, até o momento, as datas e prazos não vingaram. Propostas de reajustes para outros órgãos Caso o reajuste dos servidores do Poder Executivo Federal seja aprovado, a remuneração inicial dos Técnicos do Seguro Social passará de R$ 5.447,79 para R$ 5.872,72. Salários com reajuste A remuneração será composta dos seguintes vencimentos: Vencimento básico: R$ 712,61;

Gratificação de Atividade Executiva (GAE): R$ 1.140,18;

Gratificação de Desempenho da Atividade do Seguro Social (GDASS): R$ 3.595,00. A proposta também é de aumento para o auxílio alimentação. Atualmente o benefício tem valor de R$ 458,00 e poderá passar para R$ 658,00. Com isso, a remuneração poderá ser de R$ 6.530,72. Todos os valores apresentados acima, diz respeito à proposta de percentual de reajuste equivalente a 7,8%. Contudo, uma contraproposta foi apresentada solicitando que o reajuste seja na casa dos 13,5%, o que elevaria o salário inicial dos servidores do INSS para R$ 6.841,24, já com o auxílio alimentação incluso.