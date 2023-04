Concurso TJ CE: Mais de 35 Mil Inscrições para o Cargo de Técnico Judiciário

O Cebraspe, banca responsável pelo concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJ – CE), divulgou o número de inscritos e a concorrência por vaga para o cargo de técnico judiciário.

De acordo com a banca, foram recebidas 35.639 candidaturas. Desse total, 22.995 inscrições foram para a área judiciária, já a área administrativa recebeu 12.644 candidatos inscritos.

Ao todo, o certame oferece 50 vagas, sendo 35 para área judiciária e 15 para área administrativa.

A concorrência para o cargo de técnico judiciário (área administrativa) é a mais acirrada, com 1.149 candidatos disputando uma vaga. Enquanto a área judiciária possui concorrência de 919 candidatos por vaga.

Locais de prova do concurso TJ CE já estão disponíveis

Os candidatos inscritos para o concurso TJ CE já podem consultar o local e horário de realização das provas objetiva e discursiva, previstas para serem realizadas no mesmo dia.

As provas estão marcadas para o próximo domingo, dia 23 de abril.

Para fazer a consulta, o candidato deve acessar o site do Cebraspe.

A prova objetiva contará com 60 questões de múltipla escolha sobre língua portuguesa, noções de informática, raciocínio lógico e conhecimentos específicos.

Concurso TJ CE oferece 50 vagas para técnicos

O Tribunal de Justiça do Ceará oferece, ao todo, 50 vagas imediatas para o cargo técnico judiciário para atuação em todo o sistema judiciário estadual. O certame ainda prevê a criação de vagas para formação de cadastro reserva.

As oportunidades são para candidatos ambos os sexos com formação em nível médio / técnico.

Os requisitos exigidos para o cargo são:

Ter a nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre Brasileiros e Portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do § 1º do art. 12 da Constituição Federal;

Estar em gozo dos direitos políticos;

Estar quite com as obrigações militares, em caso de candidato do sexo masculino;

Estar quite com as obrigações eleitorais;

Ter idade mínima de 18 anos completos na data da posse;

Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo/área;

Não haver sofrido, no exercício de função pública, a penalidade prevista no parágrafo único do art. 200, da Lei nº 9.826/1974;

Apresentar certidão negativa de antecedentes criminais expedidas pelos Foros das Justiças Estadual, Federal e Eleitoral dos locais de residência do candidato nos últimos cinco anos;

Apresentar outros documentos ou firmar outras declarações que se fizerem necessários à época da admissão;

O candidato deverá declarar, na solicitação de inscrição, que tem ciência e aceita que, caso aprovado, deverá entregar os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o cargo/área por ocasião da posse.



O cargo técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Ceará oferece remuneração de R$ 5.633,84 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Atribuições de cargo TJ – CE

Técnico Judiciário – Área Jurídica

Compreende atividades de nível intermediário, de natureza processual, referentes à execução de tarefas judiciárias relacionadas ao atendimento aos magistrados e às partes, à tramitação dos feitos, à realização de abertura e encerramento de audiências, às chamadas das partes, dos advogados e das testemunhas, à guarda e conservação de bens e processos e outras atividades judiciárias correlatas.

Técnico Judiciário – Área Administrativa

Compreende atividades de nível intermediário, de natureza técnica, referentes à execução de tarefas de apoio administrativo relacionadas a recursos humanos, materiais e patrimoniais;

Contabilidade e finanças públicas, auditoria e controle interno;

Serviços de precatórios;

Almoxarifado, aquisição de materiais e serviços; operação e manutenção de sistemas informatizados;

Protocolo e atendimento às partes.

O concurso público para o TJ CE terá validade de dois anos, contados a partir da data de homologação do resultado final, podendo ser prorrogado mais uma vez por igual período de tempo a critério do órgão.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e obter maiores informações sobre o cronograma do concurso, as etapas de seleção e o conteúdo programático completo para as provas do concurso TJ CE.