Concurso Transpetro: Banca Escolhida e Edital Iminente!

O concurso Transpetro vai ter edital liberado em breve. Isso porque, uma etapa importante do certame foi finalizada e, agora, a seleção já conta com banca organizadora.

A Cesgranrio será a empresa responsável pelo certame. Além de receber as inscrições, o concurso vai viabilizar as etapas do concurso.

O órgão deseja realizar o total de seis concursos. Contudo, apesar da diversidade de possíveis vagas, ainda não se sabe maiores detalhes sobre os cargos e se a Cesgranrio será a banca responsável por todas as seleções.

Quando aconteceu o último concurso Transpetro?

O último concurso aconteceu em 2018. Na ocasião, a Cesgranrio também foi a empresa organizadora. Na época, foram abertas 1.650 vagas, sendo 156 imediatas e 1.494 para formação de cadastro de reserva. As chances foram para cargos dos níveis médio, técnico e superior, com vencimentos de até R$10,7 mil.

Entre as carreiras com maior destaque foi o técnico de administração e controle júnior. Neste caso, os cargos foram destinados aos candidatos que tinham nível médio como escolaridade.

Ao todo foram 150 vagas, sendo 135 para cadastro reserva e 15 para provimento imediato.

Cargos

Os cargos do último edital do concurso Transpetro foram divididos da seguinte forma:

Nível médio:

Técnico de administração e controle júnior.

Nível médio/técnico:

Técnico ambiental júnior;

Técnico de faixa de dutos júnior;

Técnico de inspeção de equipamentos e instalações júnior;

Técnico de manutenção júnior – Automação;

Técnico de manutenção júnior – Elétrica;

Técnico de manutenção júnior – Mecânica;

Técnico de operação júnior;

Técnico de suprimento de bens e serviços júnior.

Nível superior:



Administrador júnior;

Advogado;

Analista de comercialização e logística júnior – Comércio e Suprimento;

Analista de comercialização e logística júnior – Transporte Marítimo;

Analista de sistemas júnior – Infraestrutura;

Analista de sistemas júnior – Processos de Negócio;

Analista de sistemas júnior – SAP;

Analista financeiro júnior;

Contador júnior;

Economista júnior;

Enfermeiro do trabalho júnior;

Engenheiro júnior – Automação;

Engenheiro júnior – Civil;

Engenheiro júnior – Elétrica;

Engenheiro júnior – Geotécnica;

Engenheiro júnior – Mecânica;

Engenheiro júnior – Naval;

Engenheiro júnior – Processamento (Químico);

Engenheiro júnior – Produção;

Engenheiro júnior – Telecomunicações;

Médico do trabalho júnior;

Profissional de comunicação júnior – Jornalismo;

Profissional de meio ambiente júnior.

As vagas do concurso Transpetro foram divididas para:

Rio de Janeiro, onde está a sede da Transpetro. Houve oportunidades ainda para São Paulo, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Como foram as provas do concurso Transpetro?

O certame contou com provas objetivas e discursivas. Vale lembrar que a parte objetiva teve 60 questões para os cargos de níveis médio e médio/técnico. Para as funções de nível superior, o exame cobrou 70 itens.

As disciplinas do concurso Transpetro variavam a depender da carreira. Entretanto, a fase contou com prova com conhecimentos básicos e específicos.

Para o técnico de administração e controle júnior, as disciplinas foram: Processos Administrativos e Legislação, além de Logística e Contabilidade. Foi aprovado no exame quem obteve a metade dos pontos de Conhecimentos Básicos e Conhecimentos Específicos, bem como não zerou Português e Matemática.

Porém, os candidatos que realizaram as provas para nível superior tiveram 70 questões, sendo 20 de Conhecimentos Básicos, sobre Português (dez questões) e Inglês (dez). As demais 50 questões foram sobre Conhecimentos Específicos.

Quem conseguiu metade dos pontos de Conhecimentos Básicos e Conhecimentos Específicos, bem como não zerou Português e Inglês foi considerado aprovado, de acordo com o edital.

Por sua vez, o cargo de advogado, contou ainda uma prova discursiva com duas questões, cada uma valendo dez pontos. Foi aprovado o advogado que conseguiu a metade dos pontos, segundo o edital do certame.

Novos concursos federais autorizados

Os concursos federais estão na mira do novo governo. Os novos editais já estão sendo autorizados e a Ministra do Planejamento e Orçamento do Brasil, Simone Tebet, confirmou sobre os certames.

Durante aula magna no campus de Araraquara da Unifesp, disse: “Vai ter concurso para o IBGE, concurso para o Ipea, concurso para auditores, concurso para a Receita. Não sei quem fica na primeira leva ou na segunda leva, mas já tem uma lista ali“.

A ministra também deixou claro que os trâmites estão avançados, mais uma esperança de que em breve os novos editais já estarão na praça. Serão excelentes oportunidades de ingressar em carreiras públicas estáveis e com bons salários.

Outra boa notícia que também casa com autorização dos concursos, é o reajuste salarial. A aprovação dos valores indicou uma correção de 9%, que começam ser pagos em junho, além de um auxílio alimentação no valor de R$ 658,00.