Concurso TRT BA será suspenso? Veja o que o MPF recomenda

O concurso TRT BA ( Tribunal Regional do Trabalho da Bahia) pode ser suspenso. A recomendação é do próprio MPF – Ministério Público Federal. Mediante provas apresentadas, tudo indica que o certame teve algumas irregularidades.

A análise do MPF foi feita após diversas manifestações de candidatos e jurídicos em função da polêmica em torno da aplicação das provas.

Vale lembrar que tudo começou devido a realização das provas do concurso do TRT da 5ª região que foi marcada por uma intercorrência na capital baiana, Salvador.

Os candidatos não conseguiram realizar a prova porque teve queda de energia. Toda a situação foi registrada pela Polícia Civil.

O que o MPF defende?

Para chegar na recomendação de suspensão do concurso, o órgão analisou alguns pontos. Sendo eles:

a confusão criada durante a aplicação da prova do certame por conta de falha de logística

possíveis irregularidades/ilicitudes na aplicação da prova do concurso;

os Princípios da Legalidade, Moralidade e da Impessoalidade são previstos na Constituição Federal

os vídeos; pessoas filmando a prova durante sua aplicação e pessoas fazendo a prova em conjunto, sem que os fiscais de sala tivessem adotado qualquer atitude para impedi-las;

o relatado pela Fundação Carlos Chagas, no sentido de que os candidatos não receberam tratamento isonômico para realizar a prova nas mesmas condições que os demais;

os fiscais da Fundação Carlos Chagas não cumpriram com o estabelecido no Manual para fiscal;

a comissão registrou que a banca do certame- FCC- não acionou qualquer dos membros da comissão ou representante do TRT5 para relatar tais intercorrências

falha na condução dos procedimentos adotados, quanto ao fluxo e cuidados para a realocação de candidatos e a falta de controle na contenção dos candidatos que se mostraram insatisfeitos com a situação;

possível quebra de sigilo das questões de provas, uma vez que a prova foi filmada e distribuída nas redes sociais durante sua aplicação.

Para que o pedido se torne irrelevante, o TRT precisa comprovar que não houveram irregularidades.

“A presente Recomendação dá ciência e constitui em mora o destinatário quanto aos fatos e providências ora indicados. A omissão na remessa de resposta no prazo estabelecido será considerada como recusa ao cumprimento da Recomendação, o que poderá ensejar a adoção das providências judiciais cabíveis, em face da violação dos dispositivos legais acima referidos”, destacou o MPF.

Vale lembrar que o TRT BA tem até cinco dias para se pronunciar quanto à solicitação. O documento foi assinado na última quarta-feira, 29, pelo procurador da República, Leandro Bastos Nunes.

Sobre a queda de energia

O concurso TRT BA ( Tribunal Regional do Trabalho da Bahia) aconteceu no domingo, 04 de dezembro com alguns problemas. Os relatos foram que houveram instabilidade e, inclusive, queda no fornecimento de energia elétrica.

Os candidatos que realizaram provas no campus do Iguatemi da Faculdade Anhanguera que sofreram com o incidente. Além disso, foram registradas reclamações sobre o atraso no início da realização da provas.

Diversos vídeos circulam nas redes sociais em que os candidatos aparecem no escuro e com lanternas no dia do certame. Veja o vídeo aqui.



Vagas concurso TRT BA

São oportunidades para diversas áreas. Confira os cargos de acordo com a escolaridade:

técnico judiciário – área administrativa;

técnico judiciário – área administrativa – especialidade agente da polícia judicial;

técnico judiciário – área apoio especializado – especialidade enfermagem; e

técnico judiciário – área apoio especializado – especialidade tecnologia da informação.

Os cargos para nível superior são:

analista judiciário – área administrativa;

analista judiciário – área administrativa – especialidade contabilidade;

analista judiciário – área apoio especializado – especialidade arquivologia;

analista judiciário – área apoio especializado – especialidade arquitetura;

analista judiciário – área apoio especializado – especialidade engenharia;

analista judiciário – área apoio especializado – especialidade engenharia civil;

analista judiciário – área apoio especializado – especialidade engenharia da segurança do trabalho;

analista judiciário – área apoio especializado – especialidade engenharia elétrica;

analista judiciário – área apoio especializado – especialidade estatística;

analista judiciário – área apoio especializado – especialidade medicina;

analista judiciário – área apoio especializado – especialidade medicina psiquiatria;

analista judiciário – área apoio especializado – especialidade psicologia;

analista judiciário – área apoio especializado – especialidade serviço social;

analista judiciário – área apoio especializado – tecnologia da informação;

analista judiciário – área judiciária; e

analista judiciário – área judiciária – especialidade oficial de justiça avaliador federal.

É importante lembrar que as remunerações dos aprovados no concurso TRT BA são bem atrativas e variam de acordo com o cargo, sendo de 7.591,37 para técnico judiciário e R$ 12.455,30 para analista judiciário, inclusos vencimento básico e Gratificação Judiciária (GAJ) – sujeita ao acréscimo de parcelas variáveis (AQ, etc), além de benefícios.