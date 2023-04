Concurso UFLA MG: saiu edital para técnicos administrativos nível médio e superior

A Universidade Federal de Lavras, no estado de Minas Gerais, recebe a partir da próxima segunda-feira, dia 17, as inscrições para concurso público que visa contratação de técnicos administrativos.

Os salários oferecidos pela UFLA – MG vão de R$ 2.446,96 a R$ 4.180,66 mensais.

Vagas e salários UFLA – MG

A Universidade Federal de Lavras, no estado de Minas Gerais oferece, por meio de concurso público, 7 vagas para preenchimento imediato.

As oportunidades são para candidatos com nível médio/técnico e superior, distribuída entre os seguintes cargos:

Nível médio/técnico

Técnico de Contabilidade Vagas: 3

Técnico em Agropecuária Vagas: 2

O salário oferecido para o cargo de nível médio/técnico é de R$ 2.446,96 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Nível superior

Arquiteto Vagas: 1

Engenheiro Civil Vagas: 1

Para os cargos de nível superior o salário é de R$ 4.180,66 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar escolaridade mínima exigida para o cargo, além de ser maior de 18 anos, brasileiro e estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino).

Confira a seguir o nível de escolaridade mínimo exigido para cada cargo:

Técnico de Contabilidade – Médio Profissionalizante ou Médio Completo mais Curso Técnico Registro no Conselho competente.

Médio Profissionalizante ou Médio Completo mais Curso Técnico Registro no Conselho competente. Técnico em Agropecuária – Médio Profissionalizante ou Médio Completo mais Curso Técnico Registro no Conselho competente – Resolução nº 262, de 28 de julho de 1979 – CONFEA.

Médio Profissionalizante ou Médio Completo mais Curso Técnico Registro no Conselho competente – Resolução nº 262, de 28 de julho de 1979 – CONFEA. Arquiteto – Curso superior em Arquitetura Registro no Conselho competente. Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966 regula o exercício a profissão de Arquiteto.

Curso superior em Arquitetura Registro no Conselho competente. Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966 regula o exercício a profissão de Arquiteto. Engenheiro Civil – Curso superior em Engenharia Civil e registro no conselho competente (Lei n. 5.194/1966 e Lei n. 8.195/1991)

Inscrições Concurso UFLA – MG

Os interessados em participar do concurso público para a UFLA – MG devem realizar a inscrição entre os dias 17 de abril de 2023 a 9 de maio de 2023 diretamente pelo site da Universidade.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 90,00 a R$ 150,00 dependendo do cargo pretendido pelo candidato.

Os candidatos que estão desempregados ou que estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico podem solicitar a isenção da taxa de inscrição.

Para isso, basta acessar o site da UFLA – MG até o dia 17 a 20 de abril de 2023 e preencher o requerimento de isenção.

Atribuições de cargo UFLA – MG

Confira a seguir as principais funções de acordo com cada cargo:

Técnico de Contabilidade

Identificar documentos e informações, atender à fiscalização e proceder à consultoria Executar a contabilidade geral, operacionalizar a contabilidade de custos e efetuar contabilidade gerencial;

Realizar controle patrimonial. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Técnico em Agropecuária

Prestar assistência e consultoria técnicas, orientando diretamente produtores sobre produção agropecuária, comercialização e procedimentos de biosseguridade;

Executar projetos agropecuários em suas diversas etapas;

Planejar atividades agropecuárias;

Promover organização, extensão e capacitação rural;

Fiscalizar produção agropecuária;

Desenvolver tecnologias adaptadas à produção agropecuária. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Arquiteto

Elaborar planos e projetos associados à arquitetura em todas as suas etapas, definindo materiais, acabamentos, técnicas, metodologias, analisando dados e informações;

Fiscalizar e executar obras e serviços, desenvolver estudos de viabilidade financeiros, econômicos, ambientais;

Prestar serviços de consultoria e assessoramento, bem como assessorar no estabelecimento de políticas de gestão;

Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Engenheiro Civil

Desenvolver projetos de engenharia;

Executar obras;

Planejar, coordenar a operação e a manutenção, orçar, e avaliar a contratação de serviços;

Dos mesmos;

Controlar a qualidade dos suprimentos e serviços comprados e executados;

Elaborar normas e documentação técnica;

Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Etapa concurso UFLA – MG

O concurso público para a UFLA – MG contará com a seguinte etapa:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 9 de julho de 2023.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.