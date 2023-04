Concurso UFMA (MA): inscrições abertas para cargos técnicos administrativo; 34 vagas nível médio e superior

Começa nesta segunda-feira, 10, o período de inscrições para o concurso da Universidade Federal do Maranhão. O certame visa o preenchimento de 34 vagas para contrato imediato para o cargo de técnico – administrativo.

O candidato interessado em concorrer a uma das vagas deve acessar o site da Universidade e preencher a ficha de inscrição.

O período para solicitar a isenção da taxa também tem inicio nesta segunda e os interessados tem até o dia 16 de abril para enviar o requerimento.

As vagas do concurso UFMA contemplam candidatos com nível médio/técnico e superior.

Os salários da UFMA – MA chegam até R$ 4,6 mil.

Os candidatos aprovados serão locados nos campis de São Luís, Imperatriz, Chapadinha, Bacabal, Pinheiro, Grajaú e Balsas.

Vagas e salários UFMA – MA

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Nível médio/técnico

Assistente em Administração – 10 vagas;

Técnico de Laboratório/área de Análises Clínicas – 1 vaga;

Técnico de Laboratório/área de Biotério – 1 vaga;

Técnico de Laboratório/área de Histologia – 1 vaga;

Técnico de Laboratório/área de Anatomia – 2 vagas;

Técnico de Laboratório/área de Alimentos – 1 vaga;

Técnico de Laboratório/área de Biologia – 1 vaga.

Nível superior completo

Assistente social – 1 vaga;

Analista de Tecnologia da Informação – 5 vagas;

Auditor – 1 vaga;

Contador – 1 vaga;

Engenheiro de Segurança do Trabalho – 1 vaga;

Farmacêutico – Bioquímico – 1 vaga;

Nutricionista – 1 vaga;

Pedagogo – 1 vaga;

Técnico em Assuntos Educacionais – 5 vagas.

Os salários oferecidos pela UFMA – MA variam entre R$ 2.904,96 a R$ 4.638,66 dependendo do cargo, mais auxilio alimentação no valor de R$ 458 mensais.

As vagas de nível médio/técnico oferecem salário de R$ 2.904,96 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.



Já para os cargos de nível superior, o salário é de R$ 4.638,66 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisa comprovar escolaridade mínima para o cargo, além de outros requisitos importantes, dependendo das atribuições de cada cargo.

O candidato também precisa ser maior de 18 anos, brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino) e não apresentar antecedentes criminais.

Inscrições UFMA – MA

Os interessados em participar do concurso público para a UFMA – MA devem realizar a inscrição entre os dias 10 de abril de 2023 a 9 de maio de 2023, diretamente pelo site da Universidade, organizadora responsável pelo certame.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 100,00 a R$ 150,00.

Os candidatos que estão desempregados ou que estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico podem solicitar a isenção da taxa de inscrição.

Para isso, basta acessar o site Universidade entre os dias 10 a 16 de abril de 2023 e preencher o requerimento de isenção.

Atribuições de cargo UFMA – MA

Confira a seguir as principais funções de acordo com cada cargo:

Assistente em Administração

Dar suporte administrativo e técnico nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística.

Técnico de Laboratório/área de Análises Clínicas, Biotério, Histologia, Anatomia, Alimentos e Biologia

Executar trabalhos técnicos de laboratório relacionados com a área de atuação, realizando ou orientando coleta, análise e registros de material e substâncias através de métodos específicos;

Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Assistente social

Prestar serviços sociais orientando indivíduos, famílias, comunidade e instituições sobre direitos e deveres (normas, códigos e legislação), serviços e recursos sociais e programas de educação.

Analista de Tecnologia da Informação

Desenvolver e implantar sistemas informatizados, dimensionando requisitos e funcionalidades do sistema, especificando sua arquitetura, escolhendo ferramentas de desenvolvimento, especificando programas, codificando aplicativos.

Auditor

Realizar auditagem;

Acompanhar as execuções orçamentárias, financeiras, patrimoniais e de pessoal.

Contador

Executar a escrituração através dos lançamentos dos atos e fatos contábeis;

Elaborar e manter atualizados relatórios contábeis.

Engenheiro de Segurança do Trabalho

Controlar perdas potenciais e reais de processos, produtos e serviços ao identificar, determinar e analisar causas de perdas, estabelecendo plano de ações preventivas e corretivas.

Farmacêutico-Bioquímico

Executar tarefas relacionadas com a composição e fornecimento de medicamentos e outros preparados semelhantes.

Nutricionista

Prestar assistência nutricional a indivíduos e coletividades (sadios e enfermos);

Organizar, administrar e avaliar unidades de alimentação e nutrição.

Pedagogo

Implementar a execução, avaliar e coordenar a (re)construção do projeto pedagógico de escolas de educação infantil, de ensino médio ou ensino profissionalizante com a equipe escolar.

Técnico em Assuntos Educacionais

Coordenar as atividades de ensino, planejamento e orientação, supervisionando e avaliando estas atividades, para assegurar a regularidade do desenvolvimento do processo educativo. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Etapa concurso público UFMA – MA

O concurso público para a UFMA – MA contará com a seguinte etapa:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 11 de junho de 2023.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições completas de cada cargo do concurso UFMA MA.