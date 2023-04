Concurso Valença RJ avança e edital já pode sair; confira!

O concurso Valença RJ avança mais uma fase rumo ao edital que está iminente. O certame é para contratação de servidores na Câmara do município.

O contrato com a banca foi assinado. A empresa é responsável por receber as inscrições e viabilizar as etapas da seleção. Essa é uma fase importante e que antecede a publicação do edital.

O IAN – Instituto de Avaliação Nacional- será a banca organizadora. Vale lembrar que já foi criada uma página em que serão inseridas as informações do concurso.

Vagas concurso Valença RJ

Serão dois editais e as oportunidades serão ao todo 29. As vagas deverão ser destinadas aos cargos de nível médio e superior. Já o segundo edital, vai ofertar 2 vagas para procurador, com exigência mínima de nível superior como escolaridade.

Confira a distribuição de vagas

nível médio (15 vagas)

agente administrativo C (três) – R$ 2.586,20;

assessor legislativo (quatro) – R$ 3,31,80;

auxiliar legislativo (cinco) – R$ 1.525; e

policial legislativo (três) – R$ 2.786.

nível médio técnico (três)

técnico de informática (uma) – R$ 2.900;

técnico de segurança do trabalho (uma) – R$ 3.301,80; e

tradutor de Libras (uma) – R$ 2.100.

nível superior (nove)

agente administrativo A (três) – R$ 5.900,98;

agente administrativo B (quatro) – R$ 4.643,87;

controlador interno (uma) – R$ 4.643,87; e

ouvidor (uma) – R$ 3.301,80.

A jornada de trabalho dos aprovados no concurso Valença RJ será de 40 horas semanais. Para o cargo de procurador, as exigências são: carreira de nível superior em Direito e registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Os aprovados teriam iniciais de R$ 6.163 , para jornada de 30 horas.



O edital Cefet RJ (Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca) foi divulgado. Ao todo são 21 vagas para contratação de professores substitutos.

Os interessados poderão se inscrever até o dia 13 de abril, pelo portal da instituição. A taxa de inscrição é R$ 80. A isenção poderá ser pedida até esta sexta-feira, 07 de abril. Os grupos que poderão realizar o pedido são os de família de baixa renda que tem inscrição no Cadastro Único do Governo Federal.

Vagas edital Cefet RJ

Ao todo são 21 vagas. Os aprovados irão atuar nos campi de Angra dos Reis, Itaguaí, Maracanã, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Petrópolis e Valença.

Confira a distribuição de vagas:

Câmpus de Angra do Reis:

Engenharia Elétrica: 1 vaga;

Engenharia Mecânica – Processos de Fabricação / Mecânica dos Sólidos: 1 vaga;

Engenharia Metalúrgica: 1 vaga;

Câmpus de Itaguaí:

Administração: 1 vaga;

Engenharia Mecânica – Ciências Térmicas: 1 vaga;

Engenharia de Produção: 2 vagas;

Língua Portuguesa/Língua Estrangeira – Inglês: 1 vaga.

Câmpus Maracanã:

Administração Financeira/ Contabilidade/Administração Geral: 1 vaga;

Artes – Artes Visuais e/ou Dança: 1 vaga;

Engenharia de Produção – Perfil: Finanças: 1 vaga;

História: 1 vaga;

Língua Portuguesa e Literatura Brasileira: 1 vaga.

Câmpus Nova Friburgo:

História da Arte: 1 vaga.

Câmpus Nova Iguaçu:

Engenharia Mecânica – Perfil: Termofluidos: 1 vaga.

Câmpus Petrópolis:

Câmpus Valença:

Administração: 1 vaga;

Ciência e Tecnologia de Alimentos: 1 vaga;

Contabilidade: 1 vaga;

Direito: 1 vaga;

Geografia: 1 vaga.

Segundo o edital Cefet RJ, os requisitos dependem de cada cargo. Contudo, em sua grande maioria, exigem especialização, assim como mestrado e doutorado. Os aprovados receberão valor compatível a R$ 9 mil.

As remunerações podem variar da seguinte forma:

Graduação Aperfeiçoamento Especialização Mestrado Classe DI R$3.130,85 R$3.365,66 R$3.600,48 R$4.304,92 A carga horária será de 40 horas semanais. Os benefícios são: auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar. As vagas são para ampla concorrência e cotas: pessoas com deficiência, negros e pardos. A contratação deve acontecer em um ano. Contudo, o concurso pode ser prorrogado, a depender da necessidade de recomposição do quadro de servidores. Como os candidatos serão avaliados? Segundo o edital Cefet RJ, o concurso vai acontecer por meio de duas fases. Além da prova de títulos, os professores deverão realizar uma entrevista/prova de aula por videoconferência. Aqueles com maiores pontuações serão direcionados à segunda etapa. Vale lembrar que a entrevista/prova de Aula será realizada pela plataforma Teams, nos dias 28 e 29 de abril, conforme a convocação. A banca examinadora avaliará o participante levando em conta os seguinte pontos: comunicação, desenvoltura, utilização correta dos recursos didáticos e experiência técnica e pedagógica compatível com as disciplinas. O resultado está previsto para 05 de maio.