Concursos Controle: confira os editais previstos para abril

Os concursos Controle são uma ótima oportunidade para quem deseja ingressar no serviço público.

Em virtude disso, fizemos um levantamento sobre vagas e chances previstas para o mês de abril.

Concursos Controle – editais previstos

Os editais mais esperados para este mês são:

Concurso TCE SP

O próximo concurso TCE SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) avançou mais uma fase rumo ao edital.

Diante disso, o certame já conta com banca organizadora definida. A escolhida foi a FGV. A empresa vai ficar responsável por receber as inscrições e viabilizar as etapas da seleção.

As oportunidades são para os cargos de Agente da Fiscalização (nível superior) e Auxiliar da Fiscalização (nível médio), ambos para a área de Tecnologia de Informação do TCE SP.

O salário inicial do aprovado no cargo de um Auxiliar de TI será de R$ 7.283,72, enquanto que a remuneração de um Agente de Fiscalização TI será de R$ 15.986,81.

O último edital foi liberado e 2014. Saiba tudo sobre os concursos Controle

Concurso CGE RJ

O concurso CGE RJ (Controladoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro) já trouxe informações importantes sobre o certame.

Isso porque, o projeto básico foi divulgado e deverá ser lançado em breve. Vale lembrar que o certame estava previsto desde 2022, porém, o edital não foi liberado.

Diante disso, é bom destacar que a primeira seleção publica do órgão, já que sua criação se deu em 2018 por meio da Lei 7.989/201.



Você também pode gostar:

Mesmo que a banca ainda não tenha sido divulgada, sabe-se que serão ofertadas 10 vagas para o cargo de Auditor do Estado. A remuneração inicial para o cargo é de R$ 7.779,29. Veja mais detalhes sobre concursos Controle.

Concurso CGM Caruaru (PE)

A Prefeitura de Caruaru (PE) vai realizar um novo certame. Tudo indica que o edital vai oferecer 1.200 vagas para diversos órgãos municipais e, entre eles, a área de Controle do município.

A seleção conta com banca organizadora. Portanto, o Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM) será o responsável pelo certame. O órgão vai receber as inscrições e cuidar das etapas do concurso.

Outros concursos previstos – esfera nacional

O concurso MCTI (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação) teve mais esclarecimentos anunciados por meio da portaria publicada nesta segunda-feira, 10 de abril, através do Diário Oficial.

Ao todo serão 814 vagas para nível superior. Segundo o documento, as oportunidades serão distribuídas para os seguintes cargos:

Analista em Ciência e Tecnologia: 296 vagas;

Pesquisador: 253 vagas; e

Tecnologista: 265 vagas.

Tudo indica que o edital será publicado ainda este ano, já que a portaria reitera que o prazo para publicação do documento de abertura do concurso MCTI será de até seis meses (até o dia 10 de outubro), contado a partir da publicação da nota.

Salários dos aprovados no concurso MCTI

Segundo o Governo Federal, as remunerações são fruto da soma do vencimento básico com a Gratificação de Desempenho de Atividade de Ciência e Tecnologia (variável), além da retribuição por titulação. Os valores pagos aos aprovados do concurso MCTI serão:

Analista em Ciência e Tecnologia e Tecnologista Inicial (classe júnior) Sem Retribuição por Titulação: R$ 6.445,17; Aperfeiçoamento/Especialização: R$ 7.355,74; Mestre: R$ 8.218,68; e Doutor: R$ 10.262,79. Final (classe sênior) Sem Retribuição por Titulação: R$ 11.002,42; Aperfeiçoamento/Especialização: R$ 12.665,15; Mestre: R$ 14.234,83; e Doutor: R$ 17.969,37.

Pesquisador Inicial (classe Assistente de Pesquisa) Sem Retribuição por Titulação: R$ 7.236,29; Aperfeiçoamento/Especialização: R$ 8.274,25; Mestre: R$ 9.257,93; e Doutor: R$ 11.590,93. Final (titular) Sem Retribuição por Titulação: R$ 11.002,42; Aperfeiçoamento/Especialização: R$ 12.665,15; Mestre: R$ 14.234,83; e Doutor: R$ 17.969,37.



Como foi o último concurso MCTI ?

O último edital aconteceu em 2012 e teve o Cebraspe, antigo Cespe, como banca organizadora. Ao todo foram 551 vagas para os cargos de Analista em Tecnologia Pleno 1 (nível superior), Tecnologista Pleno 1 (nível superior) e Assistente em Ciência e Tecnologia (nível médio).

As etapas do concurso MCTI foram:

Prova objetiva;

Prova prática discursiva: nota técnica (cargos de nível superior);

Prova prática discursiva: estudo de caso (cargos de nível superior);

Prova prática discursiva: redação (nível médio); e

Avaliação de títulos.