Concursos Policiais 2023: confira 9 editais abertos e previstos para o mês de abril

Os concursos policiais 2023 estão em alta. Em virtude disso, separamos os editais abertos e previstos para o mês de abril.

Esta lista tem grande valia, ja que traz informações precisas sobre os certames e te ajuda no processo de preparação rumo ao seu sonho. Confira!

Concursos policiais 2023 abertos

Concurso Polícia Científica PR

O certame está com inscrições abertas até o dia 10/04 e oferta 16 vagas para os seguintes cargos de nível médio:

Auxiliar de Necrópsia: 9 vagas;

Auxiliar de Perícia: 7 vagas.

O aprovado vai receber salário compatível a R$ 4,3 mil. As provas objetivas já tem data marcada e devem acontecer no dia 7/5. As inscrições deverão ser feitas no portal da banca, Instituto AOCP. A taxa cobrada é de R$ 120.

Concursos 2023 – Polícia Científica GO

O Iades é a banca organizadora da seleção que oferta 212 vagas para os cargos de Perito Criminal (nível superior) e Auxiliar de Autópsia (nível fundamental)

Os interessados poderão se inscrever até o dia 09 de abril e pagar as seguintes taxas:

a) Perito Criminal – Nível Superior: R$130,00

b) Auxiliar de Autópsia – Nível Fundamental: R$ 100,00

A remuneração muda de acordo com o cargo. Os valores ofertados variam entre R$ 6.353,13 e R$ 12.247,85. As provas objetivas serão aplicadas nas seguintes datas:

Perito Criminal – 7/5

Auxiliar de Autópsia – 21/5

Concurso PMDF

Os interessados no concurso PMDF (Polícia Militar do Distrito Federal) poderão se inscrever até o dia 10/4. Ao todo são ofertadas 2.100 oportunidades para a carreira de Soldado que tem nível superior como escolaridade exigida.



Para concorrer a uma das vagas do certame, o candidato deve se enquadrar nos requisitos abaixo:

Idade mínima de 18 e máxima de 30 anos (não pode ter completado 31 até a data da inscrição no certame);

Altura mínima de 1,65 m para homens e 1,60 m para mulheres;

Diploma de nível superior; e

CNH, no mínimo, do tipo “B”.

O salário inicial do aprovado será de até R$ 6,9 mil (com benefícios). As provas objetivas serão aplicadas no dia 21/5.

A inscrição deve ser realizada no site do Instituto AOCP. O valor da taxa é de R$ 85,00.

Editais previstos dos concursos policiais 2023

Concurso PCDF Administrativo

O diretor-geral da PCDF estabeleceu um prazo para liberação do novo edital, dessa vez, para área administrativa. Espera-se que o certame deva acontecer ainda no primeiro semestre de 2023, até junho.

Serão ofertadas 700 oportunidades para os seguintes cargos:

Gestor de Apoio às Atividades Policiais Civis (nível superior): 60 vagas imediatas e 180 em cadastro reserva;

Analista de Apoio às Atividades Policiais Civis (nível médio): 200 vagas imediatas e 300 em cadastro reserva.

A remuneração dos aprovados varia de acordo com o cargo, estando entre R$ 4.949,00 e R$ 7.760,00.

Concurso PCDF Agente de Custódia

O concurso para Agente de Custódia da Polícia Civil também está previsto para junho. Ao todo deverão ser ofertadas 50 vagas imediatas e 100 oportunidades de cadastro reserva para o cargo que exige o nível superior de formação. A remuneração do aprovado será de R$ 9.394,68.

Concursos 2023 – PCDF Delegado

O certame para delegado também tem sido um dos mais esperados para o mês de abril. Contudo, tudo indica que este edital deva sair até junho. Ao todo deverão ser ofertadas 40 vagas mais cadastro reserva. O concurso exige nível superior em direito como um dos requisitos.

O salário inicial do aprovado será de R$ 18 mil.

Concurso PMERJ

Está iminente o concurso PMERJ (Polícia Militar do Rio de Janeiro) e pode sair a qualquer momento. O certame tem banca organizadora e escolheu o Ibade como banca. Ao todo serão 2 mil vagas para soldado.

Os requisitos necessários serão:

Possuir nível médio de formação;

Ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos completos e a idade máxima de 32 (trinta e dois) anos, até o primeiro dia para o ato de inscrição no concurso. Considera-se para efeito deste item da idade-limite de trinta e dois anos, aquela idade compreendida até a véspera do trigésimo terceiro aniversário; e

Possuir estatura mínima de 1,65 m, se do sexo masculino, conforme Lei Estadual nº 5.630, de 29 de dezembro de 2009 e estatura mínima de 1,60 m, se do sexo feminino, conforme Lei Estadual nº 1.032, de 08 de agosto de 1986.

Os aprovados deverão receber valor compatível com R$ 4 mil.

Concurso Polícia Penal AC

O novo edital para a Polícia Penal do Acre também está iminente e, portanto, pode ser publicado a qualquer momento.

A banca escolhida é IBFC. Ao todo serão ofertadas 260 vagas com exigência de escolaridade, nível médio. O salário inicial do aprovado será de R$ 4.142,10.

Concursos 2023 – Sejus ES

O secretário de Justiça do Espírito Santo, André Garcia, anunciou em entrevista que o edital deve ser lançado até junho deste ano. Ao todo serão ofertadas 600 vagas para o cargo de Policial Penal (nível médio). A remuneração inicial do aprovado será de R$ 3.361,24.

O IBADE será a banca que vai comandar o certame, receber as inscrições e viabilizar as etapas da seleção.