Concursos Saúde: confira os principais editais abertos e previstos

Os concursos Saúde estão entre os editais mais disputados entre os concurseiros. Há vagas para nível médio, técnico e superior com boas remunerações.

Por conta disso, separamos a seguir detalhes sobre os concursos e grandes oportunidades para você mudar de vida. Não perca!

Concursos Saúde Estaduais

Veja lista das vagas e editais anunciados:

Concurso SES DF

Um novo edital do concurso SES DF (Secretaria de Saúde do Distrito Federal) está em processo de finalização. As vagas serão para Técnico de Enfermagem está em finalização e deve ser publicado até julho de 2023.

Vale lembrar que os esclarecimentos foram repassados em recente reunião realizada com a diretoria do Sindicato dos Auxiliares e Técnicos em Enfermagem do DF (Sindate-DF) e com a secretária de Estado de Saúde do DF, Lucilene Florêncio.

Concurso UFMA

A Universidade Federal do Maranhão está com edital na praça. Ao todo são 34 vagas para o cargo de técnico administrativo em educação, com oportunidades na área da Saúde.

As inscrições estarão abertas 9 de maio, pelo site da universidade. Os interessados deverão realizar as provas no dia 11 de junho.

Concurso FASEPA

O concurso FASEPA (Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará) foi publicado. Ao todo estão sendo ofertadas 67 vagas imediatas mais cadastro de reserva para cargos de níveis médio e superior, com salários de R$ 1.215,50 a R$ 3.104,35.

As inscrições ainda não estão abertas. Contudo, os interessados devem se atentar aos prazos. Os cadastros poderão ser feitos entre os dias 17 de abril a 5 de junho, pelo site da banca CETAP. As provas ocorrem no dia 6 de agosto. Este é um dos concursos Saúde mais falados.

Concurso ALMG



Os resultados preliminares das provas objetivas do concurso ALMG (Assembleia Legislativa de Minas Gerais) foram divulgados. Ao todo são 200 vagas para os cargos de Analista Legislativo, Técnico de Apoio Legislativo e Procurador, em várias especialidades, inclusive, para Saúde.

Concurso Funsaúde CE

Após homologação do concurso Funsaúde CE, os deputados da Assembleia Legislativa do Ceará aprovaram a extinção da Fundação de Saúde do Ceará.

Diante disso, os aprovados pelo órgão que não existe mais, deverão ser redirecionados à Secretaria de Saúde do Ceará (SESA). Vale lembrar que os profissionais terão os mesmos direitos dos demais servidores, inclusive estabilidade profissional.

Concurso Santa Casa PA

A convocação para as provas objetiva e discursiva do concurso Santa Casa PA já foram anunciadas. A etapa será aplicada no dia 16 de abril.

Concurso Politec AP

O concurso Politec AP (Polícia Técnico-Científica do Estado do Amapá) anuncia que o resultado definitivo já foi anunciado. Além disso, é bom pontuar que foi disponibilizada a classificação preliminar da etapa, que ocorreu em 04 de dezembro do ano passado.

Concurso DPE SP

O edital do concurso da Defensoria Pública de São Paulo (DPE SP) para o cargo de Agente da Defensoria está na praça. As vagas são para formação de cadastro de reserva em diversas especialidades de nível superior, incluindo na área da Saúde, com salários de R$ 7.532,39.

A banca Vunesp é a organizadora. Os interessados podem se candidatar entre os dias 13 de abril e 24 de maio. As provas são previstas em 16 de julho. Vale lembrar que este foi um dos concursos Saúde mais esperados.

Concurso TRT GO

Os candidatos que realizaram as provas, o órgão annuncia que o resultado final das provas objetivas e discursivas do concurso TRT GO (Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região) foi divulgado.

Concursos Saúde Municipais

Confira mais oportunidades dos concursos saúde:

Concurso Maringá Saúde

Foi divulgado o resultado final do concurso Maringá Saúde, no estado do Paraná. Ao todo são 133 vagas e salários que podem chegar a R$ 15.869,93.

Concurso Piracicaba Saúde

O edital nº 3/2023 do concurso Piracicaba Saúde, estado de São Paulo, anuncia que o documento foi retificado. As mudanças referem-se ao conteúdo programático da seleção.

Concurso Guarapari ES

O edital do concurso Guarapari, prefeitura estado do Espírito Santo, foi publicado. Ao todo são 64 vagas imediatas na área da Saúde, além de 8 em cadastro reserva. Os salários iniciais variam de R$ 1.280,00 a R$ 8.000,00.

As inscrições estão abertas e os interessados deverão se candidatar até o dia 18 de maio, no site da banca Instituto Consulplan. As provas acontecem no dia 16 de julho.