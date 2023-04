Confira as vantagens do cartão de crédito do Banco Pan

O Banco Pan oferece uma conta digital e um cartão de crédito sem anuidade. Além disso, há outras opções que podem ser benéficas, de acordo com a usabilidade do cliente.

Cartão de crédito e conta digital do Banco Pan

Além do cartão de crédito sem anuidade, o Banco Pan possui as opções de cartões Internacional, Gold e Platinum, que são cartões que podem ser isentos da anuidade, a depender do valor gasto pelo cliente.

Para obter a isenção da anuidade, o cliente do Banco Pan deve gastar pelo menos R$ 1.800 mensais no cartão Internacional, R$ 2.500 mensais no Gold e R$ 5.000 mensais na versão Platinum.

Para solicitar o cartão sem anuidade do Banco Pan, o cliente precisa ter como renda mínima o valor referente a um salário mínimo. O cliente pode obter o benefício de controlar seus gastos pelo aplicativo, além da isenção da tarifa principal.

Solicitação e controle pelo app do Banco Pan

A solicitação do cartão de crédito do Banco Pan pode ser feita pelo aplicativo oficial, bem como pela versão web do Baking Pan.

Conforme informações oficiais da instituição financeira, basta o cliente preencher os dados e aguardar análise de crédito. Após a aprovação, é possível receber o cartão no endereço cadastrado.

De acordo com as informações do Banco Pan, os mesmos canais de acesso para a solicitação podem ser utilizados para o cliente obter a segunda via da fatura do seu cartão.

Basta realizar o cadastro para obter a fatura para download ou o código de barras. O Banco Pan também possui o atendimento para o cliente realizar solicitações e tirar dúvidas.

Programa de Recompensas Pan Mais

O Programa de Recompensas Pan Mais se refere a um modelo de cashback da instituição financeira. Ao utilizar o cartão, o cliente pode acumular pontos e observar vantagens intituladas pela instituição financeira como recompensas.

Dessa forma, é possível fazer parte do clube de ofertas, obtendo descontos em empresas parceiras. Além disso, o cliente Pan pode obter até 50% de desconto nas redes de cinema Kinoplex.

Além do cashback, o cliente tem as vantagens da facilidade de acesso pelo aplicativo às informações do seu cartão, sendo uma maneira de controlar seus gastos. É possível também cadastrar o recebimento da sua fatura por e-mail.



Desconto na rede de cinema Kinoplex

Para obter o desconto na rede de cinema Kinoplex, o cliente precisa utilizar o seu cartão Pan na compra do ingresso, podendo utilizar a versão débito ou crédito do cartão.

O cliente Pan tem desconto de até 50% na compra de dois ingressos para o cinema, considerando um acompanhante.

Além disso, o cliente do Banco Pan também tem a opção de obter descontos no combo da rede Kinoplex, para isso, basta utilizar o cartão de crédito ou débito da rede Pan.

Parcelamento de fatura

De acordo com informações oficiais da instituição financeira, é possível parcelar a fatura para o controle de suas finanças.

Para isso, basta efetuar o pagamento no valor exato correspondente ao parcelamento escolhido. Além disso, é possível antecipar as parcelas do cartão através da central de atendimento da instituição financeira.

Caso tenha dúvidas sobre a melhor forma de realizar o parcelamento de sua fatura, é muito importante entrar em contato com a central de atendimento oficial da instituição financeira.

Conta digital

Além das vantagens do cartão de crédito e da facilidade para o monitoramento dos seus gastos através do aplicativo, o cliente pode obter uma conta digital.

O Banco Pan tem mais de 14 milhões de clientes. Ao abrir uma conta digital, é possível solicitar o cartão de crédito e outros produtos relevantes, como o crédito pessoal.

Dessa forma, o Banco Pan pode ser uma opção viável para o seu planejamento financeiro, considerando a centralização dos seus gastos para a gestão de suas finanças pessoais.