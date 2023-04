Confira o cronograma de pagamento do 13º salário

A data para pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário do INSS foi finalmente divulgada pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Muitos cidadãos brasileiros serão beneficiados com este pagamento extra.

Segundo o Boletim Estatístico da Previdência Social, em novembro de 2022, mais de R$ 37,5 milhões foram pagos em benefícios, incluindo aposentadorias, auxílios e pensões do INSS. Aqueles que recebem benefícios previdenciários, incluindo aposentadorias e pensões, já podem consultar a data de recebimento da primeira parcela do décimo terceiro salário deste ano.

A triste notícia e que revoltou a grande maioria dos beneficiários, é que ao contrário de anos anteriores, em 2023 a primeira parcela do 13º salário do INSS não será paga antecipadamente.

De acordo com o calendário divulgado, a primeira parcela do 13º salário do INSS será paga a partir de 25 de agosto, ou seja, não haverá antecipação, permitindo que os beneficiários tenham acesso à quantia extra durante as festas de fim de ano, quando as despesas geralmente aumentam. O valor pago será de metade do benefício, sem descontos, seguindo o valor do mês atual.

Já a segunda parcela do 13º salário do INSS em 2023, considerando os descontos, está prevista para novembro, levando em conta o Imposto de Renda para aqueles que recebem mais de dois salários mínimos nacionais.

Calendário de pagamento do 13º salário do INSS

Os beneficiários aptos a receber o décimo terceiro salário serão contemplados em duas parcelas. Vale informar que o cronograma de pagamento seguirá o número final do Número de Identificação Social (NIS). Veja na tabela a seguir as datas de pagamento do 13º salário para segurados que recebem até um salário mínimo.

1ª parcela

Para quem ganha um salário mínimo:

Final 1 – 25 de agosto;

Final 2 – 28 de agosto;

Final 3 – 29 de agosto;

Final 4 – 30 de agosto;

Final 5 – 31 de agosto;

Final 6 – 1º de setembro;

Final 7 – 4 de setembro;

Final 8 – 5 de setembro;

Final 9 – 6 de setembro;

Final 0 – 8 de setembro.

Já a primeira parcela do 13º do INSS para beneficiários que recebem mais de um salário mínimo segue outro calendário de pagamento. Confira o cronograma na tabela a seguir, divulgada pelo Instituto Nacional do Seguro Social:

Para quem ganha MAIS que um salário:

Final 1 e 6 – 1º de setembro;

Final 2 e 7 – 4 de setembro;

Final 3 e 8 – 5 de setembro;

Final 4 e 9 – 6 de setembro;

Final 5 e 0 – 8 de setembro.

2ª parcela



Para quem ganha um salário mínimo:

Final 1 – 24 de novembro;

Final 2 – 27 de novembro;

Final 3 – 28 de novembro;

Final 4 – 29 de novembro;

Final 5 – 30 de novembro;

Final 6 – 1º de dezembro;

Final 7 – 4 de dezembro;

Final 8 – 5 de dezembro;

Final 9 – 6 de dezembro;

Final 0 – 7 de dezembro.

Para quem ganha MAIS que um salário:

Final 1 e 6 – 1º de dezembro;

Final 2 e 7 – 4 de dezembro;

Final 3 e 8 – 5 de dezembro;

Final 4 e 9 – 6 de dezembro;

Final 5 e 0 – 7 de dezembro.

Possuem direito ao décimo terceiro os beneficiários do INSS que recebem auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença), auxílio-acidente, aposentadoria, salário-maternidade, pensão por morte e auxílio-reclusão. No entanto, é importante destacar que o Benefício de Prestação Continuada (BPC) não oferece essa bonificação, já que se trata de um programa social do governo federal e não uma aposentadoria.

Sobre o INSS

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), é um órgão do governo federal responsável pelo pagamento de benefícios previdenciários e assistenciais aos trabalhadores brasileiros que atuaram ou ainda atuam sob regime CLT. Fundado em 1990, o INSS é uma autarquia vinculada ao Ministério da Economia e tem como principal objetivo garantir a seguridade social da população.

O INSS tem papel fundamental na proteção social dos trabalhadores brasileiros, garantindo a segurança financeira e a dignidade na velhice, em caso de invalidez ou de falecimento de segurados com dependentes. Mais informações sobre o Instituto podem ser obtidas nos canais oficiais do governo federal.