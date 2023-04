Confira! O Governo irá liberar o 13º do Programa Bolsa Família?

Milhões de brasileiros beneficiados pelo programa social de transferência de renda Bolsa Família esperam com certa ansiedade o pagamento do 13º no fim do ano. Todavia, há dúvidas relacionadas ao recebimento de R$1.200 no mês de dezembro. Muito tem se falado a respeito sobre a possibilidade de garantir um dinheiro a mais.

Todavia, o Governo Federal já sinalizou que não deverá pagar o 13º do Bolsa Família. A equipe do presidente Lula (PT) afirma que o programa oferece aos cidadãos brasileiros um benefício social. Apenas trabalhadores formais, aposentados e pensionistas do INSS recebem a bonificação natalina.

Desse modo, o 13º não se enquadra no repasse do benefício a programas assistenciais, como o Bolsa Família. Vale ressaltar que no ano de 2019, houve o pagamento do abono natalino para o Auxílio Brasil. Nesta época, a população estava envolta em uma crise financeira causada pela pandemia de covid-19.

O presidente Lula (PT) afirma que este pagamento no governo de Jair Bolsonaro (PL) foi na verdade uma estratégia eleitoral. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome do Brasil Wellington Dias (PT), por exemplo, diz que o 13º do programa social foi “um ponto fora da linha”.

Proposta parlamentar

Analogamente, alguns parlamentares estão apresentando algumas emendas com o objetivo de oferecer aos beneficiários do programa Bolsa Família, um pagamento extra. Neste caso, ele deve estar nos mesmos moldes que o 13º. Entretanto, estima-se que a aprovação de uma bonificação natalina, não se concretize.

13º salário

A princípio, a Consolidação das leis do Trabalho (CLT) diz que o trabalhador tem o direito de receber o seu 13º salário todos os anos. Vale ressaltar que o pagamento pode ser em duas parcelas. O funcionário da empresa, a cada mês em que exerce suas atividades, reúne 1/12 da quantia relativa ao seu salário.

Através do salário mínimo atual, a cada mês de trabalho do funcionário, garante-se a reserva de R$108,50 para o abono natalino. Dessa maneira, o profissional que trabalhou por 12 meses durante o ano, receberá cerca de R$1.302. Trabalhadores formais, aposentados e pensionistas do INSS têm direito a receber.

O Governo Federal afirma que não há uma relação entre o pagamento do 13º, que é destinado a trabalhadores, com os programas sociais de transferência de renda. Quem recebe o Benefício por Prestação Continuada (BPC), também não tem direito ao abono natalino. Como o Bolsa Família, é um benefício assistencial.

Calendário do Bolsa Família

O Bolsa Família e o Auxílio-Gás relativos ao mês de abril serão pagos a partir da quarta-feira (19/04). Os beneficiários com o Número de Identificação Social (NIS) terminado em 4 irão receber o dinheiro. Aliás, neste mês, assim como em março, haverá o pagamento adicional de R$150 por criança de até seis anos.

Ademais, o valor médio do benefício do Bolsa Família para o mês de abril é de R$670,49. O Governo Federal diz que esse pagamento é o maior da história do programa social, devido, principalmente, ao pagamento dos valores adicionais, aos inscritos no programa em situação de vulnerabilidade social.

Estima-se neste mês, que cerca de 21,19 milhões de famílias recebam o benefício. Em relação ao adicional, 9 milhões de crianças terão direito aos R$150. O governo diz que 8,9 milhões de crianças também receberão os valores do programa Benefício Primeira Infância, um aumento de 17 mil, em relação ao mês de março.



Adicional do Bolsa Família

Aliás, a partir de junho, o Governo Federal deverá pagar mais um adicional do Bolsa Família. O benefício será destinado a núcleos familiares com crianças entre 7 e 18 anos, ou com gestantes, com o valor de R$50. Já o Auxílio-Gás, no mês de abril, ele será pago a cerca de 5,69 milhões de famílias, no valor de R$110.

Em conclusão, o Auxílio-Gás corresponde a 100% do preço médio do botijão de gás de 13 quilos, pago no mesmo dia que o Bolsa Família. Deve-se observar que o pagamento do benefício em fevereiro, foi de R$112. Os depósitos dos programas sociais serão entre os dias 14 até 28 de abril.