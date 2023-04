Confira o look que Paulina Gretzky usará no Augusta Masters para apoiar o marido Dustin Johnson

Paulina Gretzky postou em suas redes sociais o look que usará no mestres para apoiar o marido Dustin Johnson durante o torneio.

Paulina Gretzky postou em um story em seu Instagram onde ela está vestida com uma camiseta e shorts vermelhos, tênis branco e uma jaqueta branca com o nome de Johnson nas costas, enquanto o emblema do Masters está na frente.

“Querida, sou sempre e sempre sua maior fã. Estou tão orgulhosa de você”, ela disse no Instagram.

Paulina Gretzky

Gretzky e Johnson vão comemorar um ano de casamento.

O casamento de Dustin Johnsonex-número um do mundo e um dos melhores jogadores de golfe da atualidade, e Paulina Gretzkysua namorada de vários anos e mãe de seus dois filhos, aconteceu no sábado, 23 de abril de 2022 em Nashville, Tennessee.

A cerimónia, que foi bastante privada, foi tornada pública através de um par de fotos nas redes sociais, porque realmente pouca coisa veio à tona, razão pela qual, nos dias seguintes várias pessoas deram os parabéns ao casal.

As fotos públicas foram duas e a primeira a publicá-las foi paulinaque já havia mostrado o que havia sido sua despedida de solteira.