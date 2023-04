Confira os serviços da Prefeitura de Penedo que funcionam na véspera da Sexta-feira Santa

Secom PMP

Na véspera do feriado religioso da Sexta-feira Santa, data com ponto facultativo decretado no cronograma anual, a Prefeitura de Penedo mantém serviços essenciais funcionando, entre eles a coleta de lixo e a assistência da Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Ainda na área de saúde pública, todos os exames previamente agendados para realização na próxima quinta-feira, 06, no Centro de Diagnóstico Almir Nogueira Lopes estão mantidos, inclusive os que foram marcados para acontecer na sexta-feira, 07.

O Centro de Diagnóstico é um setor da Secretaria Municipal de Saúde que dá suporte ao funcionamento da UPA e funciona todos os dias, acompanhando os plantões dos finais da Unidade de Pronto Atendimento que é referência para Penedo e região.

Os demais setores da Prefeitura de Penedo estão com ponto facultativo decretado para a véspera do feriado, suspendendo aulas das escolas da rede pública municipal e o funcionamento dos postos de saúde. Também não haverá atendimento ao público nas demais repartições da administração municipal.

Sobre a coleta de lixo, o recolhimento feito pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos volta ao normal no sábado, 08 de abril.