Confira os valores e saiba como sacar ainda em abril

O Saque Aniversário é uma modalidade de saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), criada em 2019 durante o mandato de Jair Bolsonaro. Essa opção permite que o trabalhador possa sacar parte do saldo do FGTS todos os anos, apenas no mês de seu aniversário.

Ao optar pelo Saque Aniversário, o trabalhador pode sacar um valor determinado pelo governo federal, que acaba variando de acordo com o saldo disponível em sua conta do FGTS. Isso significa que quanto maior for o saldo, menor será a porcentagem que poderá ser sacada.

Vale lembrar que a adesão ao Saque Aniversário é opcional e deve ser solicitada pelos trabalhadores que desejam receber o Fundo de Garantia por meio dessa modalidade. Sendo assim, quem não optar pela adesão permanece na modalidade padrão, ou seja, o Saque-Rescisão, em que é possível sacar todo o saldo do fundo mediante demissão sem justa causa.

Qual o valor do saque-aniversário?

O montante que pode ser sacado anualmente na modalidade de Saque Aniversário do FGTS é estabelecido mediante a aplicação de uma taxa que oscila de 5% a 50% sobre o total dos saldos dos Fundo de Garantia. Além disso, o apêndice da Lei 8.036/90 garante uma parcela extra aos trabalhadores. Confira a seguir a tabela de valores:

Limite das faixas de saldo (em R$) Alíquota Parcela Adicional (em R$) Até 500,00 50,0% sem parcela adicional De 500,01 até 1.000,00 40,0% 50,00 De 1.000,01 até 5.000,00 30,0% 150,00 De 5.000,01 até 10.000,00 20,0% 650,00 De 10000,01 até 15.000,00 15,0% 1150,00 De 15.000,01 até 20.000,00 10,0% 1.900,00 Acima de 20.000,01 5,0% 2.900,00

Os trabalhadores que optaram pela modalidade de Saque Aniversário podem sacar os recursos de forma rápida e segura utilizando o aplicativo do FGTS. Para isso, basta indicar uma conta de sua titularidade no App e o dinheiro será creditado automaticamente, ou seja, não é preciso ir até uma agência fazer a solicitação.

Veja como solicitar a modalidade

A solicitação do Saque Aniversário do FGTS deve ser feita diretamente no aplicativo do FGTS, disponível gratuitamente para aparelhos Android e iOS. Para isso, os trabalhadores devem acessar sua conta para autorizar que a Caixa consulte seu Fundo de Garantia, seguindo os seguintes passos:

Clique em “consultar seu FGTS” e em seguida seleciona a opção “Principal”

Em seguida, o usuário deverá tocar em “Autorizar Bancos”, “Empréstimo Saque Aniversário” e “Instituições Financeiras”

Por fim, basta selecionar a opção “CAIXA” e confirmar a operação.

Também é possível fazer a solicitação do Saque Aniversário do FGTS pelo Internet Banking da Caixa. No site os trabalhadores devem clicar na opção “Crédito” e selecionar “Empréstimo Antecipação Saque Aniversário”, onde é possível fazer uma simulação ou efetuar a contratação. Para realizar a adesão à modalidade de saque, basta confirmar os dados cadastrais e inserir a senha eletrônica para confirmar a operação.