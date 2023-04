Confirmação Oficial de Fim das Autoescolas em 2023: Saiba Mais!

A CNH (Carteira Nacional de Habilitação) pode ser considerada como um dos documentos mais importantes para os brasileiros, visto que é por meio da carteira que o cidadão possui autorização legal para conduzir um veículo.

A emissão da CNH é um desejo de milhares de brasileiros. No entanto, devido ao alto valor cobrado, tirar o documento pode se tornar inviável. Desse modo, com a finalidade de proporcionar mais facilidade e comodidade na emissão do documento, um novo projeto foi elaborado.

Trata-se do Projeto de Lei 6485/2019, que atualmente está trâmite no Senado Federal, propondo o encerramento da obrigatoriedade de frequentar autoescola para emissão da CNH nas categorias A e B. O texto é de autoria da senadora Kátia Abreu.

Autoescola não será mais obrigatória para emitir a CNH?

A proposta, como já mencionado, foi criada com o objetivo de que a autoescola não seja mais obrigatória para emitir a CNH nas categorias A e B. O projeto deseja reduzir os custos abusivos aos cidadãos em até 80%, segundo a senadora.

Além disso, de acordo com a autora da proposta, em alguns estados brasileiros, o custo para obter o documento ultrapassa o valor de R$ 3 mil, sendo que 80% desse valor é destinado para autoescolas, o que deixa a emissão da CNH inviável para muitos cidadãos.

É válido ressaltar que a proposta segue exigindo a realização da prova teórica e prática. Contudo, aprender sobre direção ficará a critério do interessado, que também poderá aprender a dirigir com parentes, por exemplo.

Instrutores independentes

A proposta também cria uma classe de instrutores independentes, sendo eles vinculados, obrigatoriamente, ao Detran. Os profissionais poderão dar aulas particulares às pessoas que queiram aprender a dirigir com um profissional.

Entretanto, para se cadastrar como instrutor independente haverá uma série de critérios, como:

Ter habilitação na mesma categoria do candidato há pelo menos três anos;

Não ter sido penalizado com a suspensão ou cassação da CNH nos últimos cinco anos;

nos últimos cinco anos; Não ter processo em andamento contra si em relação a penalidades de trânsito;

Não ter sido condenado nem responder a processo por crime de trânsito.

Por fim, com relação a movimentação da proposta, entrará em análise na Comissão de Constituição e Justiça para verificação dos aspectos legais, jurídicos e constitucionais, e caso aprovada, seguirá para votação na Câmara dos Deputados.

Emissão da CNH gratuita em 2023

A CNH Social é um dos programas sociais do Governo Federal disponibilizado para os cidadãos que desejam emitir o documento, mas não possuem condições financeiras suficientes para arcar com o procedimento. Até o momento, essa modalidade não está disponível em todo o país. No entanto, alguns estados já oferecem o benefício.



A saber, o programa CNH Social é estabelecido por meio de uma lei estadual. Por esse motivo, não são todos os Estados que garantem o acesso a esse benefício, visto que não há obrigatoriedade.

Regras da CNH Social

Abaixo, confira os critérios principais para participar da CNH Social em 2023:

Ser aluno de rede pública – no caso da modalidade para estudantes;

Estar desempregado há mais de um ano;

Ter inscrição no Cadastro Único ( CadÚnico );

); Ter 18 anos ou mais;

Saber ler e escrever;

Ter renda familiar mensal de até dois salários mínimos;

Ser beneficiário de algum programa social.

Estados que oferecem a CNH Social em 2023

A saber, quem consegue participar do programa, economiza seu dinheiro em todas as etapas envolvidas na emissão da Carteira Nacional de Habilitação. Portanto, confira se o seu estado está disponibilizando a CNH Social:

São Paulo;

Acre;

Goiás;

Mato Grosso do Sul;

Tocantins;

Distrito Federal;

Espírito Santo;

Minas Gerais;

Rio Grande do Norte;

Roraima;

Mato Grosso do Norte;

Pernambuco;

Ceará;

Bahia;

Piauí;

Santa Catarina;

Amazonas;

Pará;

Paraná.

Como se inscrever na CNH Social?

É importante salientar que em cada Estado onde é disponibilizado o programa, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) passa a ser responsável pelas regras e emissão do documento.

Portanto, é a determinação de cada local que apresenta os requisitos para inscrição da CNH Social, o que inclui o número de vagas. Portanto, para se inscrever, é necessário que os cidadãos estejam atentos aos comunicados do Detran do seu Estado.

A saber, as inscrições são totalmente online, por meio do portal do Detran. Caso seja selecionado, o candidato será encaminhado para a autoescola mais próxima, para dar continuidade ao processo de emissão da CNH.