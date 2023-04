Conheça a nova ferramenta de segurança do banco digital

O Nubank deu início a uma campanha nesta semana com o objetivo de conscientizar seus clientes sobre as ferramentas de segurança oferecidas pelo banco, denominadas Pack de Proteção. Dentre as novidades apresentadas pela instituição financeira, destaca-se a ferramenta de Alerta de Golpe, que tem por finalidade informar os usuários sobre a possibilidade de ocorrência de fraudes nas transações efetuadas por meio do aplicativo.

“O Pack de Proteção nada mais é do que um grupo de defesas do aplicativo para deixá-lo mais seguro. Todo cliente Nu já tem essas defesas trabalhando o tempo todo a seu favor – a única que precisa ser ativada voluntariamente é o Modo Rua”, explicou o Nubank em seu blog.

Modo Rua do banco digital

O Nubank disponibiliza aos seus clientes uma ferramenta de segurança adicional chamada Modo Rua. Essa funcionalidade possibilita a limitação de transações de Pix, TED ou boletos quando o usuário estiver fora de redes wi-fi seguras, como a do local de trabalho ou da residência.

Desse modo, o dinheiro do usuário fica mais protegido, mantendo a segurança dos clientes da instituição mesmo em situações em que o celular é perdido ou roubado. Para utilizar o Modo Rua, é necessário configurar a limitação de transações do aplicativo fora das redes wi-fi cadastradas. Caso seja necessário realizar uma transação acima do valor definido, é possível fazê-lo mediante um processo de reconhecimento facial e teste de prova de vida.

Alerta de golpe no aplicativo do Nubank

O Pack de Proteção oferecido pelo Nubank também conta com o Alerta de Golpe, criado com o objetivo de alertar o cliente caso ele esteja prestes a realizar uma transação para uma conta considerada suspeita. Para isso, a ferramenta utiliza informações presentes no banco de dados do Banco Central (Bacen) e nos dados internos do banco digital.

Segundo informações disponibilizadas pelo Nubank, o Alerta de Golpe funciona por meio de um pop-up que é exibido no aplicativo do usuário antes da transação ser concluída, seja ela o pagamento de um boleto, uma transferência por PIX ou TED. Dessa forma, o cliente é informado e pode tomar uma decisão mais segura sobre a operação.

Conheça a página SOS Nu

Recentemente o banco digital lançou a página SOS Nu, que se trata de uma central de informações a respeito de segurança digital. Na plataforma são disponibilizadas dicas para que as pessoas possam se proteger de possíveis golpes, além de instruções claras acerca do que fazer em casos de emergência, como por exemplo, situações de roubo de cartão ou celular, bem como de fraudes bancárias.

““Queremos que nossos clientes possam se proteger e ter fácil acesso ao que precisam saber nessa hora difícil. Nós trabalhamos sempre para manter nossos clientes mais seguros, não só com nossos produtos e serviços, mas também com conteúdo informativo e educacional”, afirma Cristina Junqueira, co-fundadora e CEO do Nubank no Brasil

No SOS Nu é possível encontrar o passo a passo de como entrar em contato com o Nubank, as informações necessárias, como enviar um Boletim de Ocorrência e outras etapas para proteger a conta do Nubank. No blog do banco digital é possível conferir mais informações sobre a página.