Conjunto da equipe de comentários do UFC 287: Joe Rogan retorna para Pereira vs. Adesanya 2; Dustin Poirier junta-se à secretária

Joe Rogan estará de volta ao palco para o pay-per-view do UFC no sábado, em Miami.

Várias pessoas com conhecimento dos planos da promoção confirmaram ao MMA Fighting que Rogan se juntará a Jon Anik e Daniel Cormier na equipe de comentários do UFC 287, que acontece na Miami-Dade Arena e terá como atração principal a revanche do cinturão dos médios entre Alex Pereira e Israel Adesanya. O MMA Junkie relatou pela primeira vez os detalhes da transmissão.

Rogan estava na convocação para o UFC 285 em março, que viu Jon Jones conquistar o título dos pesos pesados ​​no evento principal, mas não estava na convocação para o UFC 286 em Londres duas semanas depois, já que normalmente não trabalha no pay-per internacional. -ver eventos.

O restante da equipe de transmissão de sábado inclui Megan Olivi, que será a repórter itinerante do evento. Além disso, Dustin Poirier fará sua estreia como analista de mesa, ao se juntar a Michael Eaves e Din Thomas.