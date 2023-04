Connor Sturgeon é identificado como o atirador responsável pelas mortes do Old National Bank em Louisville

Connor Sturgeon, o jovem de 25 anos morto em um violento incidente que deixou cinco mortos e seis feridos, foi apontado como o responsável pelo chefe do Departamento de Polícia Metropolitana de Louisville, KentuckyJacquelyn Gwinn-Villaroel.

Connor Sturgeon trabalhou no Old National Bank

Segundo as autoridades, o jovem teria usado um rifle contra os civis e com a chegada da polícia começou uma troca na qual ele acabou sendo morto.

De acordo com os primeiros relatos, Sturgeon trabalhava no Old National Bank desde junho de 2021 e, segundo seu Conta do LinkedIn chegou para trabalhar normalmente na segunda-feira.

Sturgeon também trabalhou como sindicalista e bancário, também passou três verões lá como estagiário.

E a família de Connor Sturgeon?

A família de Sturgeon é originalmente de Greenville, Indiana e, ao migrar para Louisville, estabeleceu-se na Taylor Avenue. Ele se formou em Floyd Central High School, onde jogou basquete enquanto seu pai era o treinador principal do time.

Ele renunciou ao cargo no Floyd Central em 2022, argumentando que queria passar mais tempo com seus dois filhos. Connor passou a estudar finanças e obteve bacharelado e mestrado na Universidade do Alabama.

Após o tiroteio, uma equipe da SWAT entrou em sua casa na tarde de segunda-feira, localizada em Camp Taylor bairro no sul de Louisville perto do aeroporto. Eles também vasculharam a vizinhança em busca de imagens de câmeras de casas vizinhas.

até agora é não está claro como ele obteve a arma com a qual atirou dentro da agência bancária ou quais foram seus motivos por agredir pessoas durante a transmissão do tiroteio pelas redes sociais, embora a empresa Meta tenha informado que retirou o vídeo minutos após os acontecimentos, segundo Jacquelyn Gwinn-Villaroel.

De acordo com o Courier-Journal, a família de Sturgeon faz parte de uma comunidade unida no Condado de Floyd.