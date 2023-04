Conor McGregor, Jake Paul e profissionais reagem ao sucesso de bilheteria UFC-WWE

Conor McGregor conhece uma oportunidade quando a vê.

Relatórios da empresa controladora do UFC, Endeavor, planejando adquirir a gigante do wrestling profissional WWE, surgiram na noite de domingo durante a segunda noite da WrestleMania 39 e a notícia foi oficialmente anunciada por todas as partes envolvidas nesta manhã. Lutadores e fãs têm reagido às notícias desde a noite passada, com McGregor na frente e no centro enquanto ele rapidamente postou uma imagem photoshopada de si mesmo com um cinturão do título da WWE sobre um ombro e um cinturão do UFC sobre o outro.

O campeão de luta livre da NCAA, Bo Nickal, também entrou na conversa no Twitter, escrevendo: “Eu quero todos eles” e chamando a lista da WWE de “dinheiro fácil”. O influenciador/boxeador de mídia social Jake Paul escreveu que está otimista de que a união das mega organizações poderia beneficiar o pagamento dos lutadores.

Enquanto os detalhes exatos do acordo ainda estão se desenrolando, o potencial de promoção cruzada entre o UFC e a WWE claramente tem a imaginação à solta.

Veja mais reações dos lutadores abaixo.

Parabéns ao @ufc agora vale US $ 12 bilhões. Uau! Esforce-se para colher o @WWE agora também. Incrível. Que potência! — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 2 de abril de 2023

O UFC acabou de comprar a WWE!? Quem é o primeiro lutador a passar por uma mesa de uma escada? — Terrance McKinney (@ twrecks155) 3 de abril de 2023

UFC + WWE faz muito sentido. Ótimo caminho para aumentar o salário do lutador. —Jake Paul (@jakepaul) 2 de abril de 2023

Saw Endeavour está comprando a WWE? Parece que vou ter que bater em alguns jabronis em 23 — Billy Quarantillo (@BillyQMMA) 2 de abril de 2023

Quantas vezes já disse às pessoas que o wrestling profissional atual e as artes marciais mistas são a mesma coisa? — IMUNDO Tom Lawlor (@FilthyTomLawlor) 2 de abril de 2023